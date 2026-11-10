การบินไทย ขออภัยผู้โดยสาร ปมข้อมูลสำรองที่นั่ง รั่วไหลกว่า 6 หมื่นรายการ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:02 น.
การบินไทย แจงปม ข้อมูลผู้โดยสารรั่วไหลกว่า 6 หมื่นรายการ ยันข้อมูลบัตรเครดิตปลอดภัย

การบินไทย ขออภัยผู้โดยสาร ปมข้อมูลสำรองที่นั่ง รั่วไหลกว่า 6 หมื่นรายการ ผ่านระบบ Amadeus ยันข้อมูลบัตรเครดิตปลอดภัย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา กรณีข้อมูลผู้โดยสารรั่วไหลกว่า 60,000 รายการ โดยระบุว่า ได้รับรายงานจากบริษัท Amadeus IT Group S.A. (“Amadeus”) ผู้ให้บริการระบบสำรองที่นั่งและบริการผู้โดยสารของการบินไทย เกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลการสำรองที่นั่งซึ่งจัดเก็บอยู่ในระบบของ Amadeus ในช่วงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2569

ผลการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลของผู้โดยสารประมาณ 60,529 รายการ ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร หมายเลขอ้างอิงการสำรองที่นั่ง (PNR) วันที่เดินทาง เส้นทางบิน และชั้นบัตรโดยสาร นอกจากนี้ อาจมีข้อมูลผู้โดยสารประมาณ 376 รายการที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม

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นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นแล้ว อาจประกอบด้วย อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ หมายเลขเที่ยวบิน หมายเลขบัตรโดยสาร และหมายเลขที่นั่ง รวมถึงรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าข้อมูลหน้าบัตรเครดิตของผู้โดยสารได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

นอกจากนี้ Amadeus ยืนยันว่า ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกยกเลิกแล้ว และได้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก

ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ หรือปฏิบัติการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว ขณะเดียวกัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก Amadeus โดยละเอียด และจะแจ้งให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบเป็นรายบุคคล เมื่อสามารถตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนแล้ว

บริษัทฯ ขออภัยต่อความกังวลและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:02 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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