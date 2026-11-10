ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:04 น.
พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.

อึ้ง! หนุ่ม กรรชัย ประมวลภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนรับลูกที่โรงเรียน-เที่ยวต่างประเทศ

จากกรณีที่ พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน 32 ใบ ที่ยึดได้จากบ้านพักของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ย่านนวมินทร์ นั้น ได้รับการยืนบันแล้วว่ากระเป๋าที่ยึดมาทั้งหมดเป็น “ของปลอม” ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทราบพิกัดแน่ชัดแล้วว่าทรัพย์สินอยู่ที่ไหนและอยู่กับใคร เตรียมนำกำลังติดตามไปตรวจยึดกลับมาเป็นของกลางในคดีทันที ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ของแท้อยู่ที่ไหน? หลังตรวจเจอส่อเก๊ทั้งล็อต จ่อเผาทิ้ง

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ล่าสุดในรายการ โหนกระแส วันนี้ (10 พ.ย. 69) ได้มีการเปิดเผยภาพและข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์เนมหรูของ บุ๋ม ปนัดดา โดย หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการเปิดเผยว่า บุ๋มชื่นชอบแบรนด์หลุยส์วิตตองมาก ๆ พร้อมให้ทีมงานประมวลภาพบุ๋มขณะสวมใสเสื้อผ้า หรือสะพายกระเป๋าของแท้จากแบรนด์หลุยส์วิตตอง ช่วงเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงไปรับลูกชายที่โรงเรียน ในระยะปี 2568 และ 2569 ซึ่งแต่ละชิ้นราคาหลักแสนเป็นส่วนใหญ่ ขัดกับภาพจำของเพื่อนพ้องและคนสนิทที่ให้การว่า “บุ๋มไม่เคยใช้ของแบรนด์เนมเลย” โดยสิ้นเชิง

ประมวลภาพ บุ๋ม ปนัดดา ประโคมแบรนด์เนม ช่วงปี 68

พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-1 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-2 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-3 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-4 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-5 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-6 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-7 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-8 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-9 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-10 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-11 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-12

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ประมวลภาพ บุ๋ม ปนัดดา ประโคมแบรนด์เนม ช่วงปี 69

พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-25

พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-14 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-15 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-16 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-17 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-18 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-19 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-20 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-21 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-22 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-23 พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.-24

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:04 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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