ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.
อึ้ง! หนุ่ม กรรชัย ประมวลภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนรับลูกที่โรงเรียน-เที่ยวต่างประเทศ
จากกรณีที่ พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน 32 ใบ ที่ยึดได้จากบ้านพักของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ย่านนวมินทร์ นั้น ได้รับการยืนบันแล้วว่ากระเป๋าที่ยึดมาทั้งหมดเป็น “ของปลอม” ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทราบพิกัดแน่ชัดแล้วว่าทรัพย์สินอยู่ที่ไหนและอยู่กับใคร เตรียมนำกำลังติดตามไปตรวจยึดกลับมาเป็นของกลางในคดีทันที ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ของแท้อยู่ที่ไหน? หลังตรวจเจอส่อเก๊ทั้งล็อต จ่อเผาทิ้งโฆษณา
ล่าสุดในรายการ โหนกระแส วันนี้ (10 พ.ย. 69) ได้มีการเปิดเผยภาพและข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์เนมหรูของ บุ๋ม ปนัดดา โดย หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการเปิดเผยว่า บุ๋มชื่นชอบแบรนด์หลุยส์วิตตองมาก ๆ พร้อมให้ทีมงานประมวลภาพบุ๋มขณะสวมใสเสื้อผ้า หรือสะพายกระเป๋าของแท้จากแบรนด์หลุยส์วิตตอง ช่วงเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงไปรับลูกชายที่โรงเรียน ในระยะปี 2568 และ 2569 ซึ่งแต่ละชิ้นราคาหลักแสนเป็นส่วนใหญ่ ขัดกับภาพจำของเพื่อนพ้องและคนสนิทที่ให้การว่า “บุ๋มไม่เคยใช้ของแบรนด์เนมเลย” โดยสิ้นเชิง
ประมวลภาพ บุ๋ม ปนัดดา ประโคมแบรนด์เนม ช่วงปี 68
ประมวลภาพ บุ๋ม ปนัดดา ประโคมแบรนด์เนม ช่วงปี 69
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ถ้าเก๊เผาทิ้ง? ปปง. กางระเบียบประเมินมูลค่าคืนผู้เสียหาย
- ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม “บุ๋ม ปนัดดา” 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้
- พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ของแท้อยู่ที่ไหน? หลังตรวจเจอส่อเก๊ทั้งล็อต จ่อเผาทิ้ง
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส