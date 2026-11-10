หนุ่ม กรรชัย แง้ม “คิวต่อไป” จับตาวอชด็อก สลิปเงินบริจาคระบุเงินเดือน?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 13:18 น.
จับตาวอชด็อก หลังมูลนิธิถูกจี้สอบเงินบริจาค
ภาพจาก : รายการโหนกระแส 10 พ.ย. 69

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เปิดประเด็น “คิวต่อไป” ในรายการโหนกระแส วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 พร้อมนำภาพหลักฐานที่ระบุข้อความว่า “เงินเดือน” มาแสดงให้กับ เอก สายไหมต้องรอด และคุณญาณาธิป หัวหน้ากลุ่มงานมูลนิธิและเรี่ยไร 2 จับตา มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand Foundation หรือ WDT) ที่ถูกตั้งคำถามเรื่องเส้นทางการเงิน ขณะที่พิธีกรระบุว่ายังมีข้อมูลและหลักฐานอีกจำนวนมากถูกส่งมายังรายการ

หลักฐานที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างว่าเป็นสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคล ซึ่งมีข้อความกำกับว่าเป็นค่าเงินเดือน ทำให้เกิดคำถามว่าเงินที่ได้รับบริจาคถูกนำไปใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ โดยกล่าวอ้างว่าบุคลากรบางตำแหน่งได้รับเงินเดือนสูงถึง 40,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือน และยังมีเบี้ยเลี้ยงอื่นเพิ่มเติม จึงมีการตั้งคำถามถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กร เมื่อเทียบกับเงินที่นำไปช่วยเหลือสุนัขและแมวโดยตรง

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการใช้เงินบริจาคผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติ ประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือที่มาของเงิน การอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน บัญชีรายรับรายจ่าย และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

อีกหนึ่งข้อร้องเรียนที่ถูกเปิดเผยในรายการเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยและบาดเจ็บ โดยมีการกล่าวอ้างว่ามูลนิธิช่วยเหลือสัตว์บางแห่งนำภาพหรือเรื่องราวของสุนัขและแมวไปเผยแพร่ พร้อมระบุว่าได้เข้าช่วยเหลือแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริง

ตามข้อร้องเรียน ผู้แจ้งเหตุบางกรณีต้องนำสัตว์ไปรักษาด้วยตัวเอง ทั้งที่มีการเผยแพร่เรื่องราวเพื่อขอรับเงินบริจาค จึงเกิดคำถามว่าเงินบริจาคแต่ละกรณีถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และองค์กรมีหลักฐานยืนยันการช่วยเหลือสัตว์ตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้มากน้อยเพียงใด

สำหรับมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ก่อนหน้านี้ ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าว ได้โพสต์เรียกร้องให้ตรวจสอบ หลังได้รับข้อมูลกล่าวอ้างว่ามีการโอนเงินของมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัว โดยพาดพิงถึงบุคคลในตำแหน่งประธาน กรรมการ และเหรัญญิก

โฆษณา

ขณะที่ เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด โพสต์ข้อความว่า “สถานีต่อไป #มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง” พร้อมกล่าวถึงข้อสงสัยเรื่องการนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว แต่ไม่ได้ระบุชื่อองค์กร จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าโพสต์ของเอกภพหมายถึงมูลนิธิวอชด็อกหรือไม่

ด้านมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ได้รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ส่งให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 ก่อนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครั้งล่าสุด

มูลนิธิยืนยันว่าได้ปรับโครงสร้างการบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อรับผิดชอบการติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางกฎหมาย โดยมีเอกสารรายการเดินบัญชีธนาคาร หรือสเตตเมนต์กว่า 6,000 แผ่น ที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

ส่วนความคืบหน้าล่าสุด คณะกรรมการมูลนิธิวอชด็อกมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. เพื่อติดตามผลการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และพร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ตำรวจร้องขอ

โฆษณา

นอกจากข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาคแล้ว ประเด็นในรายการโหนกระแสยังครอบคลุมถึงกฎหมายการจัดตั้งมูลนิธิ การขออนุญาตเรี่ยไร และภาระภาษีขององค์กรการกุศล ซึ่งการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิกับการได้รับสถานะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นคนละขั้นตอนกัน

โฆษณา

ผู้บริจาคจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามประเภทขององค์กรและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยเงินบริจาคทั่วไปที่เข้าเกณฑ์อาจลดหย่อนได้ตามจำนวนที่บริจาคจริง ส่วนสิทธิลดหย่อน 2 เท่าใช้กับการบริจาคบางประเภทที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ไม่ใช่ทุกมูลนิธิ

การเรี่ยไรเงินจากประชาชนยังอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 โดยกิจกรรมบางลักษณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน ขณะที่การรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ต้องพิจารณารูปแบบกิจกรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป

ขณะนี้ยังไม่มีผลการสอบสวนยืนยันว่าข้อร้องเรียนเรื่องการจ่ายเงินเดือน การนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว หรือการแอบอ้างช่วยเหลือสัตว์เกี่ยวข้องกับบุคคลใดและองค์กรใดอย่างไร ส่วนมูลนิธิวอชด็อกยืนยันว่าจะให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเอกสารและธุรกรรมทั้งหมด เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย

โหนกระแสเปิดประเด็นคิวต่อไป ท่ามกลางข่าวตรวจสอบมูลนิธิวอชด็อก
ภาพจาก : รายการโหนกระแส 10 พ.ย. 69

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 13:18 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตความหล่อ! อี๊ด ไกรลาส นักแสดงรุ่นใหญ่ ทำศัลยกรรมครั้งแรกในวัย 76 ปี เปลี่ยนไปมาก

อัปเดตความหล่อ! นักแสดงรุ่นใหญ่ ทำศัลยกรรมครั้งแรกในวัย 76 ปี เปลี่ยนไปมาก

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
พี่หนุ่ม ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.

ย้อนภาพ บุ๋ม ปนัดดา ทาสรักแบรนด์เนมหรู ประโคมแฟชั่นหลักแสนเที่ยวตปท.

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตข้าราชการ มหาวิทยาลัยดัง

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตข้าราชการ มหาวิทยาลัยดัง

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
ต้นกล้วยปลูกขนาบสองฝั่งบ้านตามความเชื่อกล้วยหามเรือน

คนโบราณห้ามปลูกกล้วยขนาบบ้าน 2 ฝั่ง เพราะอะไร? เปิดความเชื่อ “กล้วยหามเรือน” ที่หลายคนไม่รู้

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
อัปเดตความหล่อ! อี๊ด ไกรลาส นักแสดงรุ่นใหญ่ ทำศัลยกรรมครั้งแรกในวัย 76 ปี เปลี่ยนไปมาก บันเทิง

อัปเดตความหล่อ! นักแสดงรุ่นใหญ่ ทำศัลยกรรมครั้งแรกในวัย 76 ปี เปลี่ยนไปมาก

7 นาที ที่แล้ว
ไร้หมายเรียก ตา ปัญญา ปมบริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา 5 ล้าน ข่าว

ไร้หมายเรียก “ตา ปัญญา” บริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา 5 ล้าน ชี้ไม่อยากคิดเล็กคิดน้อย

22 นาที ที่แล้ว
ต้นกล้วยปลูกขนาบสองฝั่งบ้านตามความเชื่อกล้วยหามเรือน ไลฟ์สไตล์

คนโบราณห้ามปลูกกล้วยขนาบบ้าน 2 ฝั่ง เพราะอะไร? เปิดความเชื่อ “กล้วยหามเรือน” ที่หลายคนไม่รู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
PepsiCo บริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่เตรียมลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่งในอเมริกาเหนือ ข่าวต่างประเทศ

PepsiCo จ่อปลดพนักงาน 1,000 คน เซ่นยอดขายเครื่องดื่มหด 2% เร่งกู้ธุรกิจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Kimmarie Johnson นักแสดงชาวอเมริกันผู้เสียชีวิตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 บันเทิง

อาลัย คิมมารี จอห์นสัน นักแสดง Beverly Hills, 90210 เสียชีวิตวัย 50 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมช.ดีอี เตือนนักเรียนใช้ โอเพนแชต บูลลี่ประจานเพื่อน แม้ใช้อวตารก็สืบถึงตัวได้ ข่าว

รมช.ดีอี เตือนนักเรียนใช้ โอเพนแชต บุลลี่ประจาน แม้ใช้อวตารก็สืบถึงตัวได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด จิ๋ม มยุรฉัตร สวมกอดหลานชาย ข่าวดารา

ภาพล่าสุด แม่จิ๋ม มยุรฉัตร สวมกอดหลานชายอบอุ่น แฟนละครส่งความคิดถึงล้นหลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลยกฟ้อง “ยาใจ ทะลุฟ้า” ม.112 ไม่ครอบคลุม กรมสมเด็จพระเทพฯ ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลยกฟ้อง “ยาใจ ทะลุฟ้า” ม.112 ไม่ครอบคลุม กรมสมเด็จพระเทพฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ ปอนด์ จักรกฤษณ์ สยบข่าวปิดเฟซหนี หลังโผล่ชื่อถูกยื่นตรวจสอบเงินบริจาค ข่าว

เปิดโพสต์ ปอนด์ จักรกฤษณ์ สยบข่าวปิดเฟซหนี หลังโผล่ชื่อถูกยื่นตรวจสอบเงินบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล วอนประชาชน อย่าตื่นตระหนก แห่กักตุนสินค้า ยันสต็อกแน่นไม่ขาดแคลน ข่าว

รัฐบาล วอนประชาชน อย่าตื่นตระหนก แห่ตุนสินค้า 72 ชม. ยันสต็อกแน่นไม่ขาดแคลน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์หมอหมา ใจดี ชี้แจงเงินค่ารักษาสัตว์และค่ายาที่ฝากซื้อในราคาต้นทุน ข่าว

หมอหมาใจดี ทนถูกกล่าวหาโกงเงินหมาแมว 7 ปี เปิดเส้นเงินเข้าบัญชีแค่ 68,780 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัสยิดโกเบ ขอโทษแล้ว หลังว่อนคลิปอิหม่าม เทศนาเหยียดวัฒนธรรมญี่ปุ่่น ข่าวต่างประเทศ

มัสยิดโกเบ ขอโทษแล้ว หลังว่อนคลิปอิหม่าม เทศนาเหยียดวัฒนธรรมญี่ปุ่่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม บริสุทธิ์ใจ ยันไม่เคยโกงเงินมูลนิธิ ข่าว

อ.เบียร์ ไม่มีทางล้ม ยันไม่เคยโกงเงินมูลนิธิ รำคาญหมาลอบกัด เล่นไม่ซื่อ-จ้องป้ายสี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย ข่าว

หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมแนวทางหวยสัญจรจังหวัดตาก เลขเด่นสองตัวและสามตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดหวยสัญจรตาก งวด 16 พ.ย. 69 จับตาเลขรหัสไปรษณีย์-เบอร์โทร-อำเภอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;พระมหาประกาศิต อาจารปาลี&quot; วัดสร้อยทอง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 49 ปี ข่าว

อาลัย “พระมหาประกาศิต อาจารปาลี” วัดสร้อยทอง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 49 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอรี หวง Lori Huang ภรรยาของเจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ “ลอรี หวง” ภรรยา เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เส้นทางรัก 40 ปี ก่อนสามียอมรับนอกใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้ ข่าว

ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม “บุ๋ม ปนัดดา” 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลา ฟินาเล่ เปิดใจปมเงินมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

คนสนิท จุกอกตัดขาด บุ๋ม ปนัดดา เห็นหน้ามา 20 ปี แต่ไม่รู้จิตใจ เชื่อกฎแห่งกรรมมีจริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกภพ สายไหมต้องรอด โพสต์ถึงมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง ข่าว

เอกภพ สายไหม ทิ้งปริศนา “สถานีต่อไป มูลนิธิช่วยสัตว์” ปูดปมเงินใช้ส่วนตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ ไม่เชื่อคำเตือน ร.ต.อ.นิติภูมิ เมื่อ 26 ปีก่อน บันเทิง

ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ นิติภูมิ ไม่เชื่อคำเตือน 26 ปีก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุวัติ จัดให้&quot; ผิดหวัง &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง บันเทิง

“อนุวัติ จัดให้” ผิดหวัง “บุ๋ม ปนัดดา” เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์เพจซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ กล่าวอ้างปมเงินบริจาคกว่า 13 ล้านบาทของ WDT ข่าว

เพจดังแฉ “มูลนิธิวอชด็อก” ปมเงิน 13 ล้าน อ้างอดีตประธานโอนไปซื้อแบรนด์เนม รถหรู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหมียว สวรส ชี้แจงดราม่าเบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา บันเทิง

รองนางสาวไทย อวดมิตรภาพ 26 ปี แต่เบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา ย้ำไม่ใช่เพื่อน เชื่อทุกคนมีกรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอนนักข่าวดัง &quot;แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว&quot; ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว บันเทิง

ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอน “แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว” ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปรมช.ดีอี เตือนนักเรียนใช้ โอเพนแชต บุลลี่ประจาน แม้ใช้อวตารก็สืบถึงตัวได้