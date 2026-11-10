หนุ่ม กรรชัย แง้ม “คิวต่อไป” จับตาวอชด็อก สลิปเงินบริจาคระบุเงินเดือน?
หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เปิดประเด็น “คิวต่อไป” ในรายการโหนกระแส วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 พร้อมนำภาพหลักฐานที่ระบุข้อความว่า “เงินเดือน” มาแสดงให้กับ เอก สายไหมต้องรอด และคุณญาณาธิป หัวหน้ากลุ่มงานมูลนิธิและเรี่ยไร 2 จับตา มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand Foundation หรือ WDT) ที่ถูกตั้งคำถามเรื่องเส้นทางการเงิน ขณะที่พิธีกรระบุว่ายังมีข้อมูลและหลักฐานอีกจำนวนมากถูกส่งมายังรายการ
หลักฐานที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างว่าเป็นสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคล ซึ่งมีข้อความกำกับว่าเป็นค่าเงินเดือน ทำให้เกิดคำถามว่าเงินที่ได้รับบริจาคถูกนำไปใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ โดยกล่าวอ้างว่าบุคลากรบางตำแหน่งได้รับเงินเดือนสูงถึง 40,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือน และยังมีเบี้ยเลี้ยงอื่นเพิ่มเติม จึงมีการตั้งคำถามถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กร เมื่อเทียบกับเงินที่นำไปช่วยเหลือสุนัขและแมวโดยตรง
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการใช้เงินบริจาคผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติ ประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือที่มาของเงิน การอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน บัญชีรายรับรายจ่าย และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
อีกหนึ่งข้อร้องเรียนที่ถูกเปิดเผยในรายการเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยและบาดเจ็บ โดยมีการกล่าวอ้างว่ามูลนิธิช่วยเหลือสัตว์บางแห่งนำภาพหรือเรื่องราวของสุนัขและแมวไปเผยแพร่ พร้อมระบุว่าได้เข้าช่วยเหลือแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริง
ตามข้อร้องเรียน ผู้แจ้งเหตุบางกรณีต้องนำสัตว์ไปรักษาด้วยตัวเอง ทั้งที่มีการเผยแพร่เรื่องราวเพื่อขอรับเงินบริจาค จึงเกิดคำถามว่าเงินบริจาคแต่ละกรณีถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และองค์กรมีหลักฐานยืนยันการช่วยเหลือสัตว์ตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้มากน้อยเพียงใด
สำหรับมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ก่อนหน้านี้ ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าว ได้โพสต์เรียกร้องให้ตรวจสอบ หลังได้รับข้อมูลกล่าวอ้างว่ามีการโอนเงินของมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัว โดยพาดพิงถึงบุคคลในตำแหน่งประธาน กรรมการ และเหรัญญิก
ขณะที่ เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด โพสต์ข้อความว่า “สถานีต่อไป #มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง” พร้อมกล่าวถึงข้อสงสัยเรื่องการนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว แต่ไม่ได้ระบุชื่อองค์กร จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าโพสต์ของเอกภพหมายถึงมูลนิธิวอชด็อกหรือไม่
ด้านมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ได้รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ส่งให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 ก่อนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครั้งล่าสุด
มูลนิธิยืนยันว่าได้ปรับโครงสร้างการบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อรับผิดชอบการติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางกฎหมาย โดยมีเอกสารรายการเดินบัญชีธนาคาร หรือสเตตเมนต์กว่า 6,000 แผ่น ที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุด คณะกรรมการมูลนิธิวอชด็อกมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. เพื่อติดตามผลการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และพร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ตำรวจร้องขอ
นอกจากข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาคแล้ว ประเด็นในรายการโหนกระแสยังครอบคลุมถึงกฎหมายการจัดตั้งมูลนิธิ การขออนุญาตเรี่ยไร และภาระภาษีขององค์กรการกุศล ซึ่งการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิกับการได้รับสถานะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นคนละขั้นตอนกัน
ผู้บริจาคจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามประเภทขององค์กรและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยเงินบริจาคทั่วไปที่เข้าเกณฑ์อาจลดหย่อนได้ตามจำนวนที่บริจาคจริง ส่วนสิทธิลดหย่อน 2 เท่าใช้กับการบริจาคบางประเภทที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ไม่ใช่ทุกมูลนิธิ
การเรี่ยไรเงินจากประชาชนยังอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 โดยกิจกรรมบางลักษณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน ขณะที่การรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ต้องพิจารณารูปแบบกิจกรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป
ขณะนี้ยังไม่มีผลการสอบสวนยืนยันว่าข้อร้องเรียนเรื่องการจ่ายเงินเดือน การนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว หรือการแอบอ้างช่วยเหลือสัตว์เกี่ยวข้องกับบุคคลใดและองค์กรใดอย่างไร ส่วนมูลนิธิวอชด็อกยืนยันว่าจะให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเอกสารและธุรกรรมทั้งหมด เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
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