โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตข้าราชการ มหาวิทยาลัยดัง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 12:36 น.
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตข้าราชการ มหาวิทยาลัยดัง

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดัง กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกไล่ออกจากราชการ

วันที่ 10 พ.ย.2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่ง นายโกศล (ขอสงวนนามสกุล) อดีตพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งหนึ่ง ได้รับพระราชทาน

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เนื่องจากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามข้อ 50 วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต้นสังกัด ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558

และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2558

และนายโกศล เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 12:36 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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