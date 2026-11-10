โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตข้าราชการ มหาวิทยาลัยดัง
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดัง กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกไล่ออกจากราชการ
วันที่ 10 พ.ย.2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่ง นายโกศล (ขอสงวนนามสกุล) อดีตพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งหนึ่ง ได้รับพระราชทาน
เนื่องจากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามข้อ 50 วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต้นสังกัด ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558
และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2558
และนายโกศล เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569