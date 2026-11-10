PepsiCo จ่อปลดพนักงาน 1,000 คน เซ่นยอดขายเครื่องดื่มหด 2% เร่งกู้ธุรกิจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 12:05 น.
PepsiCo บริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่เตรียมลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่งในอเมริกาเหนือ

เจ้าของเป๊ปซี่ เลย์ และโดริโทส เตรียมลดคนภายในสัปดาห์นี้ หลังยอดขายเชิงปริมาณเครื่องดื่มไตรมาส 3 ลดลง

PepsiCo เจ้าของแบรนด์ดังอย่างเป๊ปซี่ เลย์ โดริโทส และเกเตอเรด มีแผนลดพนักงานราว 1,000 ตำแหน่ง ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทในทวีปอเมริกาเหนือ โดยคาดว่าจะเริ่มปรับลดภายในหนึ่งสัปดาห์

ราม กฤษนัน (Ram Krishnan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PepsiCo ประจำภูมิภาคอเมริกาเหนือ ส่งจดหมายถึงพนักงานเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ชี้แจงว่า บริษัทจำเป็นต้องลดความซับซ้อนของโครงสร้างการทำงาน เพิ่มความคล่องตัวในการตัดสินใจ และปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีม เพื่อให้ธุรกิจกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

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การปรับลดพนักงานเกิดขึ้นหลัง PepsiCo รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 พบว่า ปริมาณจำหน่ายเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ธุรกิจอาหารและขนมขบเคี้ยวมีปริมาณจำหน่ายทรงตัว

ปัจจัยสำคัญมาจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องดื่มน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวที่มีราคาสูง ประกอบกับบริษัทเผชิญต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และการแข่งขันรุนแรงในตลาดสหรัฐฯ

ก่อนหน้านี้ PepsiCo พยายามกระตุ้นยอดขายด้วยการลดราคาสินค้าบางรายการและเพิ่มงบการตลาด แต่ สตีฟ ชมิตต์ (Steve Schmitt) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ยอมรับระหว่างการรายงานผลประกอบการเมื่อเดือนตุลาคมว่า การฟื้นตัวของธุรกิจใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้

บริษัทจึงปรับลดคาดการณ์การเติบโตของกำไรประจำปี 2569 พร้อมเดินหน้าลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีแผนปรับโครงสร้างธุรกิจในอเมริกาเหนือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ

ทั้งนี้ PepsiCo มีพนักงานทั่วโลกประมาณ 306,000 คน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2568 ในจำนวนนี้อยู่ในสหรัฐอเมริการาว 125,000 คน ส่วนแผนลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่งที่ประกาศล่าสุดครอบคลุมธุรกิจอเมริกาเหนือ ยังไม่มีข้อมูลว่าจะกระทบพนักงานในประเทศไทย

แม้ปริมาณจำหน่ายเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือจะลดลง แต่รายได้รวมทั่วโลกของ PepsiCo ในไตรมาส 3 ยังเติบโต 5.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจในต่างประเทศยังขยายตัวได้ดี จึงเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะตลาดหลัก ไม่ใช่ภาวะยอดขายทั้งบริษัทลดลง

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ข้อมูลจาก : CNBC

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 12:05 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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