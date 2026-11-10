ไร้หมายเรียก “ตา ปัญญา” บริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา 5 ล้าน ชี้ไม่อยากคิดเล็กคิดน้อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 13:43 น.
ไร้หมายเรียก ตา ปัญญา ปมบริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา 5 ล้าน

ปอศ. ยันไม่ได้ออกหมายเรียก ‘เสี่ยตา ปัญญา’ หลังบริจาค 5 ล้านบาทให้มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา เจ้าตัวบริจาคด้วยใจ-ไม่อยากคิดเล็กคิดน้อย

จากกรณีที่มีกระแสข่าวลือว่า ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เตรียมออกหมายเรียก เสี่ยตา หรือ นายปัญญา นิรันดร์กุล ผู้บริหารเวิร์คพอยท์ เข้าให้ปากคำในฐานะพยาน หลังเคยร่วมบริจาคเงินจำนวน 5 ล้านบาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา

ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ตำรวจไม่ได้ออกหมายเรียกแต่อย่างใด ขณะเดียวกันเจ้าตัวไม่ประสงค์จะเข้ามาให้ข้อมูล เนื่องจากบริจาคเงินไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่อยากนำมาเป็นประเด็นฟ้องร้องดำเนินคดีกับใคร และไม่อยากคิดเล็กคิดน้อยกับเงินที่ได้ทำบุญไปแล้ว

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วันพรุ่งนี้ (11 พ.ย.) เวลา 11.00 น. พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ได้นัดหมายตัวแทนจากเจ้าของแบรนด์กระเป๋าชั้นนำ เข้ามาตรวจสอบกระเป๋าที่ยึดอายัดมาได้จำนวน 31 ใบ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นของแท้หรือของปลอม นอกจากนี้ จากการเข้าตรวจค้นบ้านพักของบุ๋ม ปนัดดา และคนใกล้ชิดเพิ่มเติม ตำรวจยังพบกระเป๋าแบรนด์เนมที่คาดว่าเป็นของแท้ซุกซ่อนอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะนำมาให้ตัวแทนแบรนด์ตรวจสอบรวดเดียวทั้งหมด

ส่วนการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลังจากการประชุมคณะพนักงานสอบสวนได้ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าออกหมายเรียกคณะกรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 4 คน และบุคคลใกล้ชิดที่มีความเชื่อมโยงเรื่องเส้นทางการเงินอีกกว่า 10 คน เข้ามาให้ปากคำภายในสัปดาห์นี้ ตำรวจจะแบ่งกลุ่มเรียกสอบตามลำดับความสำคัญ โดยมีเป้าหมายหลักคือ นายอภิวุฒิ ภุมภา หรือ “องุ่น” กรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิฯ ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนเรื่องรายชื่อและวันเวลาที่แต่ละคนต้องเข้าพบตำรวจ

ทั้งนี้ ตำรวจได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่ร่วมบริจาค หากมีความประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดี สามารถเดินทางไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจท้องที่ หรือเข้าแจ้งความโดยตรงที่ บก.ปอศ. ภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องอัยการ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวผู้เสียหายเองที่จะมีโอกาสได้รับการเฉลี่ยทรัพย์สินคืนในกระบวนการขั้นต่อไป

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ปัญญา นิรันดร์กุล

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 13:43 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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