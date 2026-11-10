อาลัย คิมมารี จอห์นสัน นักแสดง Beverly Hills, 90210 เสียชีวิตวัย 50 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 11:57 น.
Kimmarie Johnson นักแสดงชาวอเมริกันผู้เสียชีวิตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569

คิมมารี จอห์นสัน (Kimmarie Johnson) นักแสดงและอดีตนางแบบชาวอเมริกัน ผู้มีผลงานในซีรีส์ดัง Beverly Hills, 90210 เสียชีวิตแล้วในวัย 50 ปี หลังเกิดภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับหัวใจที่บ้านพักในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยหลานสาวเป็นผู้ยืนยันข่าวการเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าว People และ TMZ รายงานว่า รอนดา สก็อตต์ (Rhonda Scott) หลานสาวของคิมมารี เปิดเผยว่าป้าของเธอมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซีดาร์สไซนาย (Cedars-Sinai Hospital) ในนครลอสแอนเจลิส

แพทย์ตรวจพบภาวะหลอดเลือดโป่งพองบริเวณหัวใจ (Heart Aneurysm Condition) และให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่คิมมารีเสียชีวิตในช่วงบ่ายวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 หรือประมาณ 8 วันหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ ครอบครัวยังไม่ได้ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

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รอนดากล่าวรำลึกถึงป้าว่า คิมมารีเป็นผู้หญิงที่มีพลังบวกและมอบความรู้สึกดี ๆ ให้กับผู้คนที่พบเจอ พร้อมยืนยันว่าครอบครัวจะเก็บความทรงจำเกี่ยวกับเธอไว้ตลอดไป

สำหรับประวัติของ คิมมารี จอห์นสัน มีชื่อเดิมว่า คิม มารี จอห์นสัน (Kim Marie Johnson) เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2519 ที่เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย และเติบโตในย่านวิลกินส์เบิร์ก ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดนางงาม

เธอได้รับตำแหน่งมิสเพนซิลเวเนีย ยูเอสเอ (Miss Pennsylvania USA) ในปี 2535 และผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการประกวดมิสยูเอสเอปี 2536 จากนั้นย้ายไปนครลอสแอนเจลิสเพื่อทำงานนางแบบและนักแสดง

ในปี 2541 คิมมารีได้รับบทรับเชิญในซีรีส์วัยรุ่นยอดนิยม Beverly Hills, 90210 ก่อนร่วมแสดงภาพยนตร์ตลกเรื่อง Dude, Where’s My Car? ในปี 2543 ซึ่งนำแสดงโดย แอชตัน คุชเชอร์ (Ashton Kutcher) และฌอน วิลเลียม สก็อตต์ (Seann William Scott)

นอกจากนี้ ยังมีผลงานในซีรีส์ V.I.P. ที่นำแสดงโดยพาเมลา แอนเดอร์สัน (Pamela Anderson) รวมถึง Wanda at Large และผลงานภาพยนตร์อิสระหลายเรื่อง โดยมีผลงานแสดงทางโทรทัศน์เรื่อง Tucker’s War ในปี 2560 เป็นหนึ่งในผลงานช่วงท้ายของอาชีพ

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นอกเหนือจากการแสดง คิมมารียังทำงานด้านแฟชั่นและธุรกิจความงาม โดยก่อตั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว SkinGlow by Kimmarie เมื่อปี 2554 และยังคงทำงานนางแบบต่อเนื่อง ในเดือนสิงหาคม 2569 เธอปรากฏตัวบนปกนิตยสาร Grazia Slovenia ฉบับดิจิทัล

คิมมารีมีลูกชายหนึ่งคนชื่อ คาเมรอน นีโน (Cameron Nino) เกิดเมื่อปี 2546 ปัจจุบันทำงานด้านดนตรีในนครลอสแอนเจลิส

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ข้อมูล : People

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 11:57 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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