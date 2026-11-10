อัปเดตความหล่อ! นักแสดงรุ่นใหญ่ ทำศัลยกรรมครั้งแรกในวัย 76 ปี เปลี่ยนไปมาก
อี๊ด ไกรลาศ นักแสดงรุ่นใหญ่ตัดสินใจทำศัลยกรรมดึงหน้าครั้งแรก ในวัย 76 ปี เผยผลลัพธ์สุดประทับใจดูเป็นธรรมชาติและมีความมั่นใจมากขึ้น
เรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์ที่มีผลงานผ่านหน้าจอโทรทัศน์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง สำหรับ ลุงอี๊ด ไกรลาศ เกรียงไกร เจ้าของบทบาทคนขับรถ บ่าวรับใช้ ที่คุ้นตาของแฟนละครชาวไทย
ล่าสุดสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อมีรายงานว่า ลุงอี๊ด ไกรลาศ ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมใหญ่ครั้งแรกในชีวิตด้วยวัยเกือบ 76 ปี โดยการดึงหน้าปรับลุคใหม่
อี๊ด ไกรลาศ เปิดใจถึงการทำศัลยกรรมครั้งนี้ระบุว่า “ผมไม่ได้ต้องการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เหลือความเป็นตัวเอง แต่อยากให้ดูดีขึ้นอย่างเหมาะสมกับวัย อยากกลับมามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น
การปรับภาพลักษณ์ไม่จำเป็นต้องทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์จนเกินจริง แต่ควรเน้นความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติ โดยอาศัยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ไว้วางใจได้ เพื่อให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับบุคลิกเดิมของตัวเอง”
หลังจากผ่านพ้นการผ่าตัดดึงหน้า ลุงอี๊ด ไกรลาศ ประทับใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างมาก เพราะยังคงเค้าโครงเดิมที่ทุกคนคุ้นเคยและจดจำได้ในบทบาทการแสดง แต่ดูดีและเด็กลงกว่าเดิมมาก
ประวัติ ไกรลาศ เกรียงไกร
สำหรับ อี๊ด ไกรลาศ เกรียงไกร หรือ พันโท ไกรลาศน์ ยวงใย เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 เป็นบุตรคนที่ 9 จากบุตรทั้งหมด 9 คน ของ พ.ต.วิมล และ นางกรุณา ยวงใย นักแสดงอาวุโส และยังดำรงตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกจิตสังคมศาลจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกจิตสังคม ศาลจังหวัดปทุมธานี และเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน
เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2521 จากเรื่อง เทพธิดาบาร์ 21 จากการกำกับของ ยุทธนา มุกดาสนิท และมีชื่อเข้าชิงรางวัลเดียวกันนี้อีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2525 จากเรื่อง พลฯ ทองดีใจซื่อ
ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ เช่น ลูกอีสาน ในปี พ.ศ. 2525, ด้วยเกล้า ในปี พ.ศ. 2530, คู่กรรม ในปี พ.ศ. 2531 และ คนจร ฯลฯ ในปี พ.ศ. 2542
ผลงานทางละครโทรทัศน์ เช่น เลือดเข้าตา ทางช่อง 5 ในปี พ.ศ. 2538, รักเกินพิกัดแค้น ทางช่อง 7 ในปี พ.ศ. 2547, ตารีบุหงา ทางช่อง 5 ในปีเดียวกัน, อุบัติเหตุหัวใจ ทางช่อง 5 ในปี พ.ศ. 2550, ชุมทางเสือเผ่น ทางช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2551, พระจันทร์ลายพยัคฆ์ ทางช่อง 7 ในปี พ.ศ. 2553, รักไม่มีวันตาย ทางช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2554, คุณชายพุฒิภัทร, มนต์จันทรา, ฟาร์มเอ๋ย ฟาร์มรัก , จุดนัดภพ ทางช่อง 3, โดมทอง และนักสู้มหากาฬ ทางช่อง 7 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้น
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ, wikipedia
ภาพจาก : ไทยรัฐ, FB โจ้ จังโก้