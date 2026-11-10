ด่วน! ศาลยกฟ้อง “ยาใจ ทะลุฟ้า” ม.112 ไม่ครอบคลุม กรมสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 iLaw รายงานว่า ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษายกฟ้อง ทรงพล สนธิรักษ์ หรือ “ยาใจ ทะลุฟ้า”ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากกรณีชูสามนิ้วระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปลายปี 2565
ตามรายงานของ iLaw ศาลวินิจฉัยว่า มาตรา 112 ไม่ครอบคลุมถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร โดยยึดหลักว่ากฎหมายอาญาต้องตีความอย่างเคร่งครัด
มาตรา 112 ระบุบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองไว้ 4 สถานะ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประเด็นในคดีนี้จึงอยู่ที่ว่า การทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะเข้าข่ายสถานะใดสถานะหนึ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือไม่
คดีเริ่มจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่หอกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรงพลซึ่งเป็นบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ชูสามนิ้วระหว่างเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต่อมา กมล กิจกสิวัฒน์ ซึ่งลงสมัคร สส. ขอนแก่น เขต 1 ในนามพรรคไทยภักดีในการเลือกตั้งปี 2566 เข้าแจ้งความ ทรงพลเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยยืนยันว่าชูสามนิ้วจริง แต่ปฏิเสธว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 อัยการจังหวัดขอนแก่นยื่นฟ้องแยกเป็น 3 กรรม ได้แก่ การชูสามนิ้วในพิธี ซึ่งอัยการกล่าวหาว่าเป็นการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ และการให้สัมภาษณ์อีก 2 ครั้งกับเพจ ทะลุ มข และ The Isaan Record ซึ่งอัยการฟ้องตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(3) โดยกล่าวหาว่าเป็นการนำข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่า ศาลสืบพยานรวม 6 นัดในเดือนกรกฎาคม 2569 โดยพยานโจทก์หลายปาก รวมถึงผู้กล่าวหาและพนักงานสอบสวน เบิกความว่า กรมสมเด็จพระเทพฯ ไม่ได้ทรงอยู่ในฐานะรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ก่อนที่ศาลจังหวัดขอนแก่นจะมีคำพิพากษายกฟ้องทั้งสองข้อหา