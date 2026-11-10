รมช.ดีอี เตือนนักเรียนใช้ โอเพนแชต บุลลี่ประจาน แม้ใช้อวตารก็สืบถึงตัวได้
รมช.ดีอี เตือนนักเรียนใช้ไลน์กลุ่ม โอเพนแชต บุลลี่ประจาน แม้ใช้อวตารก็สืบถึงตัวได้ ย้ำผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ
10 พฤศจิกายน 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยกรณีกลุ่มไลน์โอเพนแชตที่มีการบูลลี่และประจานข้อมูลส่วนตัวในหมู่นักเรียนและเยาวชนว่า 3-4 วันที่ผ่านมา มีการแจ้งเตือนเรื่องโอเพนแชตในหลายจังหวัด และมีนักเรียนหลายคนแจ้งเข้ามาทางกล่องข้อความส่วนตัว จึงขอแจ้งไปถึงผู้ปกครองและคนที่อยู่ในกลุ่มแชตต่างๆ
จากที่ตรวจสอบเบื้องต้น ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นเด็กระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.แนน บุณย์ธิดา จึงขอให้ผู้ปกครองสอบถามและตรวจสอบลูกหลาน
น.ส.แนน บุณย์ธิดา ระบุต่อว่า แม้โอเพนแชตจะใช้อวตารเป็นรูปโปรไฟล์ได้ แต่ก็มาจากบัญชี LINE ของตัวเอง ซึ่งสืบค้นได้ว่าเป็นใครและทำผิดเรื่องใด ความผิดมีทั้งหมิ่นประมาทและบูลลี่
น.ส.แนน บุณย์ธิดา ย้ำว่า ที่สำคัญที่สุดคือมีพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก หากสืบค้นถึงตัวได้ ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วย จึงต้องเตือนกัน เพราะเรื่องนี้อาจเกิดจากความคึกคะนองของเด็กที่รวมตัวกันหลายคนในโอเพนแชต ขอแจ้งไว้ก่อนว่า หากเกิดเป็นคดีความ สามารถสืบค้นย้อนหลังตัวตนได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบยกแก๊ง วัยรุ่นลวงเด็กหญิงวัย 14 รุมทำร้าย ถ่ายคลิป แค้นถูกบุลลี่รูปหน้าสด
- นักเรียน 45 ชีวิตฝันสลาย ทัศนศึกษาทิพย์ ถูกลอยแพคาสนามบิน ผปค.แห่แจ้งความ
- ว่อนโซเชียล! นักเรียนสาว นัดเคลียร์ปมผู้ชาย ก่อนจิกหัวตบ บังคับกราบเท้าขอโทษ