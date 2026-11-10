รมช.ดีอี เตือนนักเรียนใช้ โอเพนแชต บุลลี่ประจาน แม้ใช้อวตารก็สืบถึงตัวได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 11:55 น.
รมช.ดีอี เตือนนักเรียนใช้ โอเพนแชต บูลลี่ประจานเพื่อน แม้ใช้อวตารก็สืบถึงตัวได้

รมช.ดีอี เตือนนักเรียนใช้ไลน์กลุ่ม โอเพนแชต บุลลี่ประจาน แม้ใช้อวตารก็สืบถึงตัวได้ ย้ำผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ

10 พฤศจิกายน 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยกรณีกลุ่มไลน์โอเพนแชตที่มีการบูลลี่และประจานข้อมูลส่วนตัวในหมู่นักเรียนและเยาวชนว่า 3-4 วันที่ผ่านมา มีการแจ้งเตือนเรื่องโอเพนแชตในหลายจังหวัด และมีนักเรียนหลายคนแจ้งเข้ามาทางกล่องข้อความส่วนตัว จึงขอแจ้งไปถึงผู้ปกครองและคนที่อยู่ในกลุ่มแชตต่างๆ

จากที่ตรวจสอบเบื้องต้น ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นเด็กระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.แนน บุณย์ธิดา จึงขอให้ผู้ปกครองสอบถามและตรวจสอบลูกหลาน

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น.ส.แนน บุณย์ธิดา ระบุต่อว่า แม้โอเพนแชตจะใช้อวตารเป็นรูปโปรไฟล์ได้ แต่ก็มาจากบัญชี LINE ของตัวเอง ซึ่งสืบค้นได้ว่าเป็นใครและทำผิดเรื่องใด ความผิดมีทั้งหมิ่นประมาทและบูลลี่

น.ส.แนน บุณย์ธิดา ย้ำว่า ที่สำคัญที่สุดคือมีพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก หากสืบค้นถึงตัวได้ ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วย จึงต้องเตือนกัน เพราะเรื่องนี้อาจเกิดจากความคึกคะนองของเด็กที่รวมตัวกันหลายคนในโอเพนแชต ขอแจ้งไว้ก่อนว่า หากเกิดเป็นคดีความ สามารถสืบค้นย้อนหลังตัวตนได้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 11:55 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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