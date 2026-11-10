เปิดโพสต์ ปอนด์ จักรกฤษณ์ สยบข่าวปิดเฟซหนี หลังโผล่ชื่อถูกยื่นตรวจสอบเงินบริจาค
เปิดโพสต์ล่าสุด “ปอนด์ จักรกฤษณ์” อินฟลูเอนเซอร์-อาสากู้ภัยชื่อดัง สยบข่าวปิดเฟซหนี หลังโผล่ชื่อมูลนิธิฯ ถูกยื่นตรวจสอบเงินบริจาค
จากกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่า สมาคมสายธานสะพานบุญ ของ ปอนด์ จักรกฤษณ์ อินฟลูเอนเซอร์และอาสากู้ภัยชื่อดัง โผล่อยู่ในรายชื่อ 12 มูลนิธิฯ ที่ถูกยื่นให้ตรวจสอบเงินบริจาค ทำให้ชาวเน็ตและคนในสังคมต่างพากันจับตาดำเนินความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด พร้อมกับมีกระแสข่าวลือหนาหูว่าเจ้าตัวชิงปิดเฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตามสูงถึง 6 ล้านคนเพื่อหลบหนีปัญหาดังกล่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด 9 พ.ย. 69 หน้าเพจเฟซบุ๊ก ปอนด์ จักรกฤษณ์ ก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพที่ตนพยายามยื่นอุทธรณ์ต่อเฟซบุ๊กหลายครั้ง เนื่องจากมีการระงับการใช้งานบัญชี พร้อมแคปชั่นระบุว่า “ผมจะต้องมานั่งปิดเปิดเฟสตัวเองทำไม ผมก็ยังอยู่ปกติ ทพงานของผมปกติอยู่ทุกวัน ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมต้องมาปิด”
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อ้างอิงจาก : FB จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง