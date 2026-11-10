อาลัย ทูกี สมิธ อดีตคนรักพระเอก The Intern เสียชีวิตวัย 74 ปี
ทูกี สมิธ อดีตนางแบบและนักแสดงซีรีส์ 227 จากไปหลังต่อสู้กับโรค MS ลูกฝาแฝดออกแถลงการณ์ยืนยันการสูญเสีย
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า ทูกี สมิธ (Toukie Smith) เสียชีวิตแล้วในวัย 74 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยแอริน (Airyn) และจูเลียน เดอ นีโร (Julian De Niro) ลูกฝาแฝดวัย 31 ปี เปิดเผยว่าแม่ของพวกเขาจากไปหลังต่อสู้กับโรค MS มาอย่างยาวนาน
ลูกทั้งสองกล่าวรำลึกถึงแม่ว่า ทูกีเป็นผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยพลัง และทิ้งความทรงจำไว้ในหัวใจของครอบครัว รวมถึงทุกคนที่มีโอกาสรู้จักเธอ ขณะที่แอรินโพสต์ภาพในวัยเด็กคู่กับแม่ผ่านอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่า “หนูจะรักแม่เสมอ”
สำหรับประวัติของทูกี สมิธ มีชื่อจริงว่า ดอริส เอ. สมิธ (Doris A. Smith) เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2495 ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ศึกษาด้านแฟชั่นที่ Fashion Institute of Technology ก่อนเริ่มอาชีพนางแบบในปี 2515
เธอเคยร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง ทั้ง Givenchy, Thierry Mugler และ Issey Miyake รวมถึงปรากฏตัวในนิตยสาร Vogue, Ebony และ Cosmopolitan ก่อนได้รับรางวัลนางแบบแห่งปีจากห้าง Bloomingdale’s ในปี 2521 นอกจากนี้ ยังเป็นน้องสาวของ วิลลี สมิธ (Willi Smith) นักออกแบบแฟชั่นชาวอเมริกันผู้ล่วงลับ
ต่อมาทูกีผันตัวเข้าสู่วงการแสดง มีผลงานในซีรีส์ Miami Vice ก่อนเป็นที่รู้จักจากบท อีวา รอว์ลีย์ (Eva Rawley) ในซิตคอมเรื่อง 227 ช่วงปี 2532 ถึง 2533 และร่วมแสดงภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น I Like It Like That, Joe’s Apartment และ The Preacher’s Wife
ด้านชีวิตส่วนตัว ทูกีคบหากับโรเบิร์ต เดอ นีโร ตั้งแต่ปี 2531 ถึง 2539 แม้ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกัน แต่มีลูกฝาแฝดด้วยกันคือแอรินและจูเลียน ซึ่งเกิดเมื่อปี 2538 ด้วยวิธีอุ้มบุญ ก่อนทั้งสองฝ่ายยุติความสัมพันธ์ในปีถัดมา
หลังเลิกรากัน ทูกีใช้ชีวิตค่อนข้างเป็นส่วนตัว และไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องครอบครัวต่อสื่อ ขณะที่ลูกทั้งสองเติบโตขึ้นและมีเส้นทางชีวิตของตัวเอง โดยจูเลียนเดินตามรอยพ่อเข้าสู่วงการแสดง
สำหรับโรค MS ที่ทูกีเผชิญ เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันทำลายปลอกหุ้มเส้นประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลต่อการส่งสัญญาณระหว่างสมองกับร่างกาย ผู้ป่วยอาจมีอาการชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัญหาการทรงตัว และการมองเห็น โดยครอบครัวยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่เธอป่วย
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