รัฐบาล วอนประชาชน อย่าตื่นตระหนก แห่ตุนสินค้า 72 ชม. ยันสต็อกแน่นไม่ขาดแคลน
รัฐบาล วอนประชาชน อย่าตื่นตระหนก แห่ตุนสินค้า 72 ชม. ยันสต็อกแน่นไม่ขาดแคลน ชี้ยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติใดๆ
น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสการซื้อสินค้าสำรองฉุกเฉิน (Panic Buying) หลังหลายประเทศแนะนำประชาชนตุนเสบียง 72 ชั่วโมง รวมถึงคำแนะนำจัดกระเป๋าฉุกเฉิน (Emergency Bag) รับมืออุทกภัยในไทยว่า รัฐบาลสั่งการกรมการค้าภานในร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นจริง จากปัจจัยบวกหลายด้าน ทั้งการซื้อสินค้าสำรองในพื้นที่น้ำท่วม การจับจ่ายช่วงต้นเดือนหลังเงินเดือนออก รวมถึงกระตุ้นการซื้อผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ที่ดันยอดขายห้างท้องถิ่นเพิ่มขึ้นราว 5% ซึ่งยังไม่ใช่ผลกระทบจากภาวะ Panic Buying เพียงอย่างเดียว
“ผู้ประกอบการทุกรายยืนยันตรงกันว่า “สต็อกสินค้ามีเพียงพอแน่นอน” โดยศูนย์กระจายสินค้าพร้อมส่งตรงถึงสาขาทั่วประเทศตลอดเวลา ขณะที่โรงงานผู้ผลิตพร้อมเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตทันทีหากมีความต้องการสูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบระบบจัดเก็บ-ตู้แช่สินค้าตามที่มีรายงานความเสี่ยงในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติใด ๆ ในไทย” น.ส.พลอยทะเล ย้ำ
รัฐบาลขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าหรือตื่นตระหนกตามกระแสข่าวในต่างประเทศ สำหรับแนวคิดการเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินหรือ “กระเป๋าต้องรอด” สำหรับ 72 ชั่วโมง (3 วันแรก) เป็นมาตรฐานสากลในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินทั่วไป เพื่อดูแลตัวเองเบื้องต้นในช่วงที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ไม่ใช่สัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะสงครามหรือวิกฤตการขาดแคลนสินค้า
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม หรือขายเกินราคา สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ได้ทันที
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