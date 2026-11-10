หมอหมาใจดี ทนถูกกล่าวหาโกงเงินหมาแมว 7 ปี เปิดเส้นเงินเข้าบัญชีแค่ 68,780 บาท
หมอหมา ใจดี โพสต์ระบายความอัดอั้น หลังถูกกล่าวหาว่าหาผลประโยชน์จากการช่วยเหลือสุนัขและแมวมานานหลายปี เผยถูกเพื่อนร่วมวิชาชีพร้องเรียนจนต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของสัตวแพทยสภา 2 ครั้ง พร้อมเปิดยอดเงินเข้าบัญชีตลอดการทำงานตั้งแต่ปี 2562 ถึงกรกฎาคม 2569 รวมเพียง 68,780 บาท ยืนยันเป็นค่ารักษาสัตว์และค่ายาที่มีผู้ฝากซื้อ โดยคิดตามต้นทุนทั้งหมด
หมอหมา ใจดี ระบุว่า ตลอดเวลาที่ทำงานช่วยเหลือสัตว์ถูกกล่าวหาว่าโกงเงินหมาแมว ทั้งที่ตั้งใจทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน และต้องเผชิญกับการร้องเรียนจากเพื่อนร่วมอาชีพในความผิดที่ยืนยันว่าตนเองไม่ได้กระทำ
เจ้าตัวชี้แจงว่า เงิน 68,780 บาทที่เข้าบัญชีตลอดช่วงเวลากว่า 7 ปี ไม่ใช่ค่าตอบแทนจากการทำงานช่วยเหลือสัตว์ด้านกฎหมาย แต่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาสัตว์และค่ายาที่มีผู้ฝากซื้อ โดยคิดราคาเท่าทุน
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยว่าเคยถูกสัตวแพทยสภาตั้งคำถามว่า หากไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เหตุใดจึงยังทำงานช่วยเหลือสัตว์ต่อไป ซึ่งเจ้าตัวตอบว่า ต้องการช่วยเหลือสัตว์ในด้านกฎหมาย เพราะเป็นงานที่มูลนิธิทำอยู่ และมีความตั้งใจร่วมกับเพื่อนผู้ริเริ่มงานมาตั้งแต่แรก
หมอหมา ใจดี ยอมรับว่าเสียใจกับการถูกเพื่อนร่วมอาชีพเข้าใจผิด โดยเฉพาะผู้ที่รับฟังคำกล่าวหาจากบุคคลอื่นแล้วตัดสินทันทีโดยไม่เคยสอบถามข้อเท็จจริง แต่ปัจจุบันไม่ได้โกรธเคือง เพราะต้องเผชิญกับเรื่องเหล่านี้มานานจนเริ่มชิน
ที่ผ่านมาเคยรู้สึกท้อแท้จนคิดจะเลิกทำงานช่วยเหลือสัตว์หลายครั้ง แต่เมื่อนึกถึงเพื่อนและผู้ร่วมอุดมการณ์ที่เริ่มต้นมาด้วยกัน ก็ไม่สามารถทอดทิ้งงานที่ทำอยู่ได้
ช่วงท้ายโพสต์ เจ้าตัวยังเปรียบเปรยเรื่องที่เผชิญว่า
“โจรที่ร้องจับโจร แต่แค่คนที่เขาร้องจับไม่ใช่โจร แต่เป็นเพียงยาจกคนนึงเท่านั้นเอง”
โพสต์ครั้งนี้เป็นคำชี้แจงจากหมอหมา ใจดี เกี่ยวกับการทำงานและยอดเงินที่ได้รับตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่วนผลการสอบสวนของสัตวแพทยสภาทั้งสองครั้งยังไม่ได้รับการยืนยันจากเอกสารทางการ
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