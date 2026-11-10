หมอหมาใจดี ทนถูกกล่าวหาโกงเงินหมาแมว 7 ปี เปิดเส้นเงินเข้าบัญชีแค่ 68,780 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 11:17 น.
โพสต์หมอหมา ใจดี ชี้แจงเงินค่ารักษาสัตว์และค่ายาที่ฝากซื้อในราคาต้นทุน
FB/หมอหมา ใจดี

หมอหมา ใจดี โพสต์ระบายความอัดอั้น หลังถูกกล่าวหาว่าหาผลประโยชน์จากการช่วยเหลือสุนัขและแมวมานานหลายปี เผยถูกเพื่อนร่วมวิชาชีพร้องเรียนจนต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของสัตวแพทยสภา 2 ครั้ง พร้อมเปิดยอดเงินเข้าบัญชีตลอดการทำงานตั้งแต่ปี 2562 ถึงกรกฎาคม 2569 รวมเพียง 68,780 บาท ยืนยันเป็นค่ารักษาสัตว์และค่ายาที่มีผู้ฝากซื้อ โดยคิดตามต้นทุนทั้งหมด

หมอหมา ใจดี ระบุว่า ตลอดเวลาที่ทำงานช่วยเหลือสัตว์ถูกกล่าวหาว่าโกงเงินหมาแมว ทั้งที่ตั้งใจทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน และต้องเผชิญกับการร้องเรียนจากเพื่อนร่วมอาชีพในความผิดที่ยืนยันว่าตนเองไม่ได้กระทำ

เจ้าตัวชี้แจงว่า เงิน 68,780 บาทที่เข้าบัญชีตลอดช่วงเวลากว่า 7 ปี ไม่ใช่ค่าตอบแทนจากการทำงานช่วยเหลือสัตว์ด้านกฎหมาย แต่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาสัตว์และค่ายาที่มีผู้ฝากซื้อ โดยคิดราคาเท่าทุน

โฆษณา
เฟซบุ๊กหมอหมา ใจดี เปิดยอดเงินเข้าบัญชี 68,780 บาท
FB/หมอหมา ใจดี

นอกจากนี้ ยังเปิดเผยว่าเคยถูกสัตวแพทยสภาตั้งคำถามว่า หากไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เหตุใดจึงยังทำงานช่วยเหลือสัตว์ต่อไป ซึ่งเจ้าตัวตอบว่า ต้องการช่วยเหลือสัตว์ในด้านกฎหมาย เพราะเป็นงานที่มูลนิธิทำอยู่ และมีความตั้งใจร่วมกับเพื่อนผู้ริเริ่มงานมาตั้งแต่แรก

หมอหมา ใจดี ยอมรับว่าเสียใจกับการถูกเพื่อนร่วมอาชีพเข้าใจผิด โดยเฉพาะผู้ที่รับฟังคำกล่าวหาจากบุคคลอื่นแล้วตัดสินทันทีโดยไม่เคยสอบถามข้อเท็จจริง แต่ปัจจุบันไม่ได้โกรธเคือง เพราะต้องเผชิญกับเรื่องเหล่านี้มานานจนเริ่มชิน

ที่ผ่านมาเคยรู้สึกท้อแท้จนคิดจะเลิกทำงานช่วยเหลือสัตว์หลายครั้ง แต่เมื่อนึกถึงเพื่อนและผู้ร่วมอุดมการณ์ที่เริ่มต้นมาด้วยกัน ก็ไม่สามารถทอดทิ้งงานที่ทำอยู่ได้

ช่วงท้ายโพสต์ เจ้าตัวยังเปรียบเปรยเรื่องที่เผชิญว่า

“โจรที่ร้องจับโจร แต่แค่คนที่เขาร้องจับไม่ใช่โจร แต่เป็นเพียงยาจกคนนึงเท่านั้นเอง”

โฆษณา

โพสต์ครั้งนี้เป็นคำชี้แจงจากหมอหมา ใจดี เกี่ยวกับการทำงานและยอดเงินที่ได้รับตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่วนผลการสอบสวนของสัตวแพทยสภาทั้งสองครั้งยังไม่ได้รับการยืนยันจากเอกสารทางการ

หมอหมา ใจดี โพสต์ชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องเงินช่วยเหลือสุนัขและแมว
FB/หมอหมา ใจดี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 11:17 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล วอนประชาชน อย่าตื่นตระหนก แห่กักตุนสินค้า ยันสต็อกแน่นไม่ขาดแคลน

รัฐบาล วอนประชาชน อย่าตื่นตระหนก แห่ตุนสินค้า 72 ชม. ยันสต็อกแน่นไม่ขาดแคลน

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
มัสยิดโกเบ ขอโทษแล้ว หลังว่อนคลิปอิหม่าม เทศนาเหยียดวัฒนธรรมญี่ปุ่่น

มัสยิดโกเบ ขอโทษแล้ว หลังว่อนคลิปอิหม่าม เทศนาเหยียดวัฒนธรรมญี่ปุ่่น

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
รวมแนวทางหวยสัญจรจังหวัดตาก เลขเด่นสองตัวและสามตัว

เลขเด็ดหวยสัญจรตาก งวด 16 พ.ย. 69 จับตาเลขสองตัว 6 คู่

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
ลอรี หวง Lori Huang ภรรยาของเจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA

เปิดประวัติ “ลอรี หวง” ภรรยา เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เส้นทางรัก 40 ปี ก่อนสามียอมรับนอกใจ

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม บริสุทธิ์ใจ ยันไม่เคยโกงเงินมูลนิธิ ข่าว

อ.เบียร์ ไม่มีทางล้ม ยันไม่เคยโกงเงินมูลนิธิ รำคาญหมาลอบกัด เล่นไม่ซื่อ-จ้องป้ายสี

20 นาที ที่แล้ว
หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย ข่าว

หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย

21 นาที ที่แล้ว
รวมแนวทางหวยสัญจรจังหวัดตาก เลขเด่นสองตัวและสามตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดหวยสัญจรตาก งวด 16 พ.ย. 69 จับตาเลขสองตัว 6 คู่

21 นาที ที่แล้ว
อาลัย &quot;พระมหาประกาศิต อาจารปาลี&quot; วัดสร้อยทอง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 49 ปี ข่าว

อาลัย “พระมหาประกาศิต อาจารปาลี” วัดสร้อยทอง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 49 ปี

26 นาที ที่แล้ว
ลอรี หวง Lori Huang ภรรยาของเจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ “ลอรี หวง” ภรรยา เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เส้นทางรัก 40 ปี ก่อนสามียอมรับนอกใจ

35 นาที ที่แล้ว
ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้ ข่าว

ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม “บุ๋ม ปนัดดา” 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้

47 นาที ที่แล้ว
ปลา ฟินาเล่ เปิดใจปมเงินมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

คนสนิท จุกอกตัดขาด บุ๋ม ปนัดดา เห็นหน้ามา 20 ปี แต่ไม่รู้จิตใจ เชื่อกฎแห่งกรรมมีจริง

56 นาที ที่แล้ว
เอกภพ สายไหมต้องรอด โพสต์ถึงมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง ข่าว

เอกภพ สายไหม ทิ้งปริศนา “สถานีต่อไป มูลนิธิช่วยสัตว์” ปูดปมเงินใช้ส่วนตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ ไม่เชื่อคำเตือน ร.ต.อ.นิติภูมิ เมื่อ 26 ปีก่อน บันเทิง

ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ นิติภูมิ ไม่เชื่อคำเตือน 26 ปีก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุวัติ จัดให้&quot; ผิดหวัง &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง บันเทิง

“อนุวัติ จัดให้” ผิดหวัง “บุ๋ม ปนัดดา” เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์เพจซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ กล่าวอ้างปมเงินบริจาคกว่า 13 ล้านบาทของ WDT ข่าว

เพจดังแฉ “มูลนิธิวอชด็อก” ปมเงิน 13 ล้าน อ้างอดีตประธานโอนไปซื้อแบรนด์เนม รถหรู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหมียว สวรส ชี้แจงดราม่าเบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา บันเทิง

รองนางสาวไทย อวดมิตรภาพ 26 ปี แต่เบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา ย้ำไม่ใช่เพื่อน เชื่อทุกคนมีกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอนนักข่าวดัง &quot;แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว&quot; ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว บันเทิง

ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอน “แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว” ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตเจ้าหน้าที่การเงิน ม.ราชมงคล ถูกไล่ออกฐานทุจริต ข่าว

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยดัง ถูกไล่ออกฐานทุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยไทยเข้าฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 9 พ.ย. 69 &#8211; ก.พ. 70 ชี้หนาวน้อยกว่าปกติ ข่าว

กรมอุตุฯ เผยไทยเข้าฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 9 พ.ย. 69 – ก.พ. 70 ชี้หนาวน้อยกว่าปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดาหลังตรวจเจอปลอมหมด ข่าว

พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ของแท้อยู่ที่ไหน? หลังตรวจเจอส่อเก๊ทั้งล็อต จ่อเผาทิ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ WDT องค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังถูกตรวจสอบเรื่องเงินบริจาค ข่าว

รู้จัก WDT ใครก่อตั้งมูลนิธิวอชด็อก? เปิดปมเงินบริจาค ก่อนเปลี่ยนบอร์ดยกชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา สมัยประกวดนางสาวไทย เทียบกับตอนลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม บันเทิง

แฉ วีรกรรม บุ๋ม ปนัดดา จัดฉากเหยียบตะปู สมัยนางสาวไทย อ้างหนีผัว แต่นอนรร.หรู 6 ดาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 10 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 150 บาท ทองแท่งขาย 65,250 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอด &#8220;เสี่ยตา ปัญญา&#8221; บริจาคมูลนิธิบุ๋ม 5 ล้าน ตร.จ่อเชิญให้ข้อมูล ข่าว

เปิดยอด “เสี่ยตา ปัญญา” บริจาคมูลนิธิบุ๋ม 5 ล้าน ตร.จ่อเชิญให้ข้อมูล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก โต้ปมเงินบริจาค ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก โต้ปมเงินบริจาค ยันส่งหลักฐานให้ CIB ตั้งแต่ ส.ค. จี้คืบหน้า 11 พ.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 อาการอวัยวะเพศผิดปกติ สัญญาณเตือนเบาหวาน โรคไต หรือมะเร็ง ข่าว

5 อาการอวัยวะเพศผิดปกติ สัญญาณเตือนเบาหวาน โรคไต หรือมะเร็ง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 16/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 16/11/69 เปิดแนวทางชุดใหม่ เลข 2 ตัว 3 ตัว ครบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกสนามบิน หักซ้ายผิดเส้นทาง เกือบชนเครื่องบินอีกลำ หอควบคุมสั่งแก้ทิศด่วน ข่าวต่างประเทศ

ระทึกสนามบิน! หักซ้ายผิดเส้นทาง เกือบชนเครื่องบินอีกลำ หอควบคุมสั่งแก้ทิศด่วน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิชา ไอโอเวนิตตี กับลูกที่สวนสาธารณะ ภาพจากเพจระดมทุนช่วยเหลือเด็กทั้งสามคน ข่าวต่างประเทศ

พ่อแคลิฟอร์เนียแทงภรรยาดับคาบ้าน ลูก 3 คนอยู่ในบ้าน หลังศาลให้ประกันตัวคดีทำร้ายร่างกายด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอ.เบียร์ ไม่มีทางล้ม ยันไม่เคยโกงเงินมูลนิธิ รำคาญหมาลอบกัด เล่นไม่ซื่อ-จ้องป้ายสี