ภาพล่าสุด แม่จิ๋ม มยุรฉัตร สวมกอดหลานชายอบอุ่น แฟนละครส่งความคิดถึงล้นหลาม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 11:54 น.
ภาพล่าสุด จิ๋ม มยุรฉัตร สวมกอดหลานชาย

เปิดภาพปัจจุบัน แม่จิ๋ม มยุรฉัตร วัย 77 ปี สวมกอดหลายชายสุดอบอุ่น หลังป่วยอัลไซเมอร์ ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

แฟนละครและคนในวงการบันเทิงส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม หลัง เจ็ท ณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช ลูกชายของ จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช วัย 77 ปี อดีตผู้จัดละครและนักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ภาพล่าสุดของคุณแม่ลงอินสตาแกรม jettmaker เผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นขณะ “น้องอนาคิน” ลูกชายของเจ็ทเข้าสวมกอดคุณย่า

จากนั้นเพื่อนในวงการและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งความรักกันอย่างเนืองแน่น อาทิ ขอส่งกอดและความคิดถึงไปอาจิ๋มนะคะ, รักและเคารพอาจิ๋มและทุกคนในครอบครัวพี่เจ็ทเสมอค่ะ และ ละมุนมากค่ะ

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ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ศาลมีคำสั่งให้ จิ๋ม มยุรฉัตร เป็นคนไร้ความสามารถ โดย “จ๋า ยศสินี” ลูกสาว ได้ออกมาชี้แจงสาเหตุว่า คุณแม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ และการอักเสบของสมอง รวมถึงมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน นอกจากการเป็นนักแสดงแล้ว คุณแม่ยังสวมบทบาทผู้บริหารคอยตัดสินใจและเซ็นอนุมัติเรื่องงานรวมถึงเรื่องเงินของบริษัทมาโดยตลอด

ลูก ๆ พยายามยื้อเวลามาตลอดเพราะอยากเชื่อว่าแม่ไม่ได้ป่วยจนถึงจุดที่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องงานและสุขภาพได้จริง ๆ กระบวนการทางกฎหมายจึงมีความจำเป็นต้องเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้าง และเป็นการปกป้องผลงานบริษัทที่คุณแม่ทุ่มเทสร้างมาทั้งชีวิต

ภาพล่าสุด แม่จิ๋ม มยุรฉัตร
ภาพจาก Instagram : jettmaker
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวชแอฟ ทักษอร
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro
ข่าวแม่จิ๋มมยุรฉัตร ล่าสุด
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro

 

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 11:54 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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