อาลัย “พระมหาประกาศิต อาจารปาลี” วัดสร้อยทอง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 49 ปี
น้อมถวายความอาลัย “พระมหาประกาศิต อาจารปาลี” อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสร้อยทอง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 49 ปี
10 พฤศจิกายน 2569 สำนักเรียนวัดสร้อยทอง ได้ออกประกาศแจ้งข่าวเศร้าเพื่อขอน้อมถวายความอาลัยแด่การมรณภาพของ “พระมหาประกาศิต อาจารปาลี” (ป.ธ.9, พธ.ด.) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง และอดีตอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสร้อยทอง
โดยทางสำนักเรียนวัดสร้อยทองระบุว่า พระมหาประกาศิต อาจารปาลี ได้ละสังขารมรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุรวม 49 ปี 28 พรรษา สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับกำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลนั้น ทางวัดสร้อยทองจะมีการแจ้งรายละเอียดให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ได้รับทราบอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป
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