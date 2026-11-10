เปิดประวัติ “ลอรี หวง” ภรรยา เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เส้นทางรัก 40 ปี ก่อนสามียอมรับนอกใจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:48 น.
ลอรี หวง Lori Huang ภรรยาของเจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA

ลอรี หวง (Lori Huang) ภรรยาของ เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ NVIDIA กลายเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจ หลังสามีออกมายอมรับว่านอกใจเธอ ท่ามกลางรายงานความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหญิงชาวจีนที่ถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลปักกิ่ง ทั้งที่ทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย และใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า 40 ปี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เจนเซน หวง วัย 63 ปี เผยแพร่จดหมายถึงพนักงาน NVIDIA ผ่านเว็บไซต์บริษัท ยอมรับว่าตนเองนอกใจภรรยา และขอโทษที่ทำให้ลอรีกับลูกทั้งสองคนได้รับผลกระทบจากการกระทำของเขา

“ผมนอกใจภรรยา การกระทำของผมทำให้เธอและลูก ๆ เจ็บปวด ไม่มีข้อแก้ตัวใดสำหรับสิ่งที่ผมทำลงไป ผมเสียใจอย่างสุดซึ้ง”

โฆษณา

คำขอโทษครั้งนี้ทำให้ชื่อของลอรีได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังใช้ชีวิตส่วนใหญ่ห่างจากสื่อ แม้สามีจะกลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลก

เจนเซน หวง และภรรยาลอรี หวง ปรากฏตัวร่วมกันในงานสาธารณะ

รู้จัก ลอรี มิลส์ หวง วิศวกรหญิงและประธานมูลนิธิ Jen-Hsun and Lori Huang Foundation

สำหรับประวัติ ลอรี มิลส์ หวง (Lori Mills Huang) เดิมชื่อ ลอรี มิลส์ (Lori Mills) เป็นวิศวกรหญิงชาวอเมริกัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตต (Oregon State University) ในปี 2528

ลอรีรู้จักกับเจนเซนตั้งแต่สมัยเรียน โดยทั้งคู่ถูกจับคู่ให้ทำงานร่วมกันในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ขณะนั้นเจนเซนเพิ่งอายุ 16 ปี และเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่อายุน้อยที่สุดของชั้นเรียน

เจนเซนเคยเล่าระหว่างกลับไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2556 ว่า ห้องเรียนของเขามีนักศึกษาประมาณ 80 คน แต่เป็นผู้หญิงเพียง 3 คน และลอรีเป็นหนึ่งในนั้น

โฆษณา

จากเพื่อนร่วมทำงานในห้องแล็บ ความสัมพันธ์พัฒนาเป็นความรัก ก่อนทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2528 และมีลูกด้วยกัน 2 คน ได้แก่ เมดิสัน หวง (Madison Huang) และ สเปนเซอร์ หวง (Spencer Huang) ซึ่งปัจจุบันทั้งสองทำงานอยู่ที่ NVIDIA

โฆษณา

เจนเซนเคยกล่าวถึงการพบลอรีว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะนอกจากจะได้พบคู่ชีวิตแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มค้นพบความสนใจด้านวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ ก่อนก่อตั้ง NVIDIA ในปี 2536

แม้ชื่อของลอรีจะไม่ปรากฏในตำแหน่งผู้บริหาร NVIDIA แต่เธอมีบทบาทสำคัญด้านการกุศล โดยดำรงตำแหน่งประธาน Jen-Hsun and Lori Huang Foundation มูลนิธิของครอบครัวหวงที่สนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา

ในปี 2565 ลอรีและเจนเซนร่วมกันบริจาคเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้มหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตต เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิจัย Jen-Hsun and Lori Huang Collaborative Innovation Complex สำหรับงานวิจัยปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีขั้นสูง

ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ (Vanderbilt University) ประกาศได้รับคำมั่นสนับสนุนเงินบริจาคแบบสมทบจากครอบครัวหวงมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดตั้ง Jen-Hsun and Lori Huang College of Art, Architecture and Design ในเมืองซานฟรานซิสโก

โฆษณา

อลิซ หวง อดีตผู้บริหาร Megaspeed ที่ถูกเชื่อมโยงกับข่าวความสัมพันธ์ซีอีโอ NVIDIA

โฆษณา

อลิซ หวง อดีตผู้บริหาร Megaspeed ที่ถูกเชื่อมโยงกับข่าวความสัมพันธ์ซีอีโอ NVIDIA

อย่างไรก็ตาม ชีวิตคู่ที่ดำเนินมายาวนานกลับเป็นประเด็นข่าวระดับโลก หลังสื่อต่างประเทศรายงานว่าเจนเซนมีความสัมพันธ์กับ อลิซ หวง (Alice Huang) นักธุรกิจหญิงชาวจีน อดีตผู้บริหารบริษัท Megaspeed International ในสิงคโปร์ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯ สงสัยว่าอาจได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับซีอีโอ NVIDIA

ทั้งนี้ อลิซ หวง ไม่มีความเกี่ยวข้องทางครอบครัวกับเจนเซนหรือลอรี แม้จะใช้นามสกุล Huang เหมือนกัน โดยเจนเซนไม่ได้เปิดเผยชื่อหญิงที่มีความสัมพันธ์ด้วยในจดหมายขอโทษ แต่สื่อต่างประเทศหลายแห่งระบุชื่ออลิซจากรายงานข่าวกรองที่ได้รับมา

ประเด็นนี้ทำให้คณะกรรมการบริษัท NVIDIA ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เพื่อตรวจสอบว่าเจนเซนตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม NVIDIA ระบุว่ายังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าความลับของบริษัทหรือข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ รั่วไหล ขณะที่ทางการจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการใช้สายลับเข้าถึงซีอีโอ NVIDIA โดยประเด็นดังกล่าวยังไม่มีผลสอบยืนยันต่อสาธารณะ

สำหรับ ลอรี หวง จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ยังไม่พบคำชี้แจงต่อสาธารณะจากเธอเกี่ยวกับการนอกใจของสามี และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าทั้งคู่แยกทางหรือยื่นฟ้องหย่า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:48 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้

ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม “บุ๋ม ปนัดดา” 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
ปลา ฟินาเล่ เปิดใจปมเงินมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา

คนสนิท จุกอกตัดขาด บุ๋ม ปนัดดา เห็นหน้ามา 20 ปี แต่ไม่รู้จิตใจ เชื่อกฎแห่งกรรมมีจริง

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
เอกภพ สายไหมต้องรอด โพสต์ถึงมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง

เอกภพ สายไหม ทิ้งปริศนา “สถานีต่อไป มูลนิธิช่วยสัตว์” ปูดปมเงินใช้ส่วนตัว

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ ไม่เชื่อคำเตือน ร.ต.อ.นิติภูมิ เมื่อ 26 ปีก่อน

ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ นิติภูมิ ไม่เชื่อคำเตือน 26 ปีก่อน

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ปลา ฟินาเล่ เปิดใจปมเงินมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

คนสนิท จุกอกตัดขาด บุ๋ม ปนัดดา เห็นหน้ามา 20 ปี แต่ไม่รู้จิตใจ เชื่อกฎแห่งกรรมมีจริง

21 นาที ที่แล้ว
เอกภพ สายไหมต้องรอด โพสต์ถึงมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง ข่าว

เอกภพ สายไหม ทิ้งปริศนา “สถานีต่อไป มูลนิธิช่วยสัตว์” ปูดปมเงินใช้ส่วนตัว

28 นาที ที่แล้ว
ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ ไม่เชื่อคำเตือน ร.ต.อ.นิติภูมิ เมื่อ 26 ปีก่อน บันเทิง

ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ นิติภูมิ ไม่เชื่อคำเตือน 26 ปีก่อน

40 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุวัติ จัดให้&quot; ผิดหวัง &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง บันเทิง

“อนุวัติ จัดให้” ผิดหวัง “บุ๋ม ปนัดดา” เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง

43 นาที ที่แล้ว
โพสต์เพจซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ กล่าวอ้างปมเงินบริจาคกว่า 13 ล้านบาทของ WDT ข่าว

เพจดังแฉ “มูลนิธิวอชด็อก” ปมเงิน 13 ล้าน อ้างอดีตประธานโอนไปซื้อแบรนด์เนม รถหรู

53 นาที ที่แล้ว
เหมียว สวรส ชี้แจงดราม่าเบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา บันเทิง

รองนางสาวไทย อวดมิตรภาพ 26 ปี แต่เบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา ย้ำไม่ใช่เพื่อน เชื่อทุกคนมีกรรม

58 นาที ที่แล้ว
ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอนนักข่าวดัง &quot;แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว&quot; ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว บันเทิง

ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอน “แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว” ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตเจ้าหน้าที่การเงิน ม.ราชมงคล ถูกไล่ออกฐานทุจริต ข่าว

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยดัง ถูกไล่ออกฐานทุจริต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยไทยเข้าฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 9 พ.ย. 69 &#8211; ก.พ. 70 ชี้หนาวน้อยกว่าปกติ ข่าว

กรมอุตุฯ เผยไทยเข้าฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 9 พ.ย. 69 – ก.พ. 70 ชี้หนาวน้อยกว่าปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดาหลังตรวจเจอปลอมหมด ข่าว

พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ของแท้อยู่ที่ไหน? หลังตรวจเจอส่อเก๊ทั้งล็อต จ่อเผาทิ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ WDT องค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังถูกตรวจสอบเรื่องเงินบริจาค ข่าว

รู้จัก WDT ใครก่อตั้งมูลนิธิวอชด็อก? เปิดปมเงินบริจาค ก่อนเปลี่ยนบอร์ดยกชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา สมัยประกวดนางสาวไทย เทียบกับตอนลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม บันเทิง

แฉ วีรกรรม บุ๋ม ปนัดดา จัดฉากเหยียบตะปู สมัยนางสาวไทย อ้างหนีผัว แต่นอนรร.หรู 6 ดาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 10 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 150 บาท ทองแท่งขาย 65,250 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอด &#8220;เสี่ยตา ปัญญา&#8221; บริจาคมูลนิธิบุ๋ม 5 ล้าน ตร.จ่อเชิญให้ข้อมูล ข่าว

เปิดยอด “เสี่ยตา ปัญญา” บริจาคมูลนิธิบุ๋ม 5 ล้าน ตร.จ่อเชิญให้ข้อมูล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก โต้ปมเงินบริจาค ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก โต้ปมเงินบริจาค ยันส่งหลักฐานให้ CIB ตั้งแต่ ส.ค. จี้คืบหน้า 11 พ.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 อาการอวัยวะเพศผิดปกติ สัญญาณเตือนเบาหวาน โรคไต หรือมะเร็ง ข่าว

5 อาการอวัยวะเพศผิดปกติ สัญญาณเตือนเบาหวาน โรคไต หรือมะเร็ง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 16/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 16/11/69 เปิดแนวทางชุดใหม่ เลข 2 ตัว 3 ตัว ครบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกสนามบิน หักซ้ายผิดเส้นทาง เกือบชนเครื่องบินอีกลำ หอควบคุมสั่งแก้ทิศด่วน ข่าวต่างประเทศ

ระทึกสนามบิน! หักซ้ายผิดเส้นทาง เกือบชนเครื่องบินอีกลำ หอควบคุมสั่งแก้ทิศด่วน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิชา ไอโอเวนิตตี กับลูกที่สวนสาธารณะ ภาพจากเพจระดมทุนช่วยเหลือเด็กทั้งสามคน ข่าวต่างประเทศ

พ่อแคลิฟอร์เนียแทงภรรยาดับคาบ้าน ลูก 3 คนอยู่ในบ้าน หลังศาลให้ประกันตัวคดีทำร้ายร่างกายด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดม้าสีหมอก 16/11/69 เปิดเลขเด่น 2 ตัวบนล่าง เลขเด็ด

เลขเด็ดม้าสีหมอก 16/11/69 เปิดเลขเด่น บนล่าง วิเคราะห์ชุดเน้น 8 คู่

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาสัตว์เลี้ยงเข้าสนามบินสุวรรณภูมิได้ไหม เช็กกฎล่าสุด ใครต้องฝากไว้ที่บ้าน ข่าว

พาสัตว์เลี้ยงเข้าสนามบินสุวรรณภูมิได้ไหม เช็กกฎล่าสุด ใครต้องฝากไว้ที่บ้าน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 9 พ.ย. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 9/11/69 เช็กเลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยออกวันจันทร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ครูชฎากาญจน์ แห่ง รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ จากไปไม่หวนกลับ ข่าว

อาลัย ครูชฎากาญจน์ แห่ง รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ จากไปไม่หวนกลับ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลาวจ่อขึ้นทะเบียน ลาบ ยูเนสโก ข่าว

ลาวจ่อขึ้นทะเบียน ‘ลาบ’ ยูเนสโก แล้วลาบอีสานบ้านเราล่ะ? กินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝน สรวงสุดา ปัดตอบบุ๋ม ปนัดดา ตะปูตำหลังเวทีนางงาม บันเทิง

น้ำฝน สรวงสุดา ขอไม่ยุ่ง ตำนาน ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ตะปูตำ ชี้ไม่มีอะไรขาวสะอาด 100%

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไประทึกสนามบิน! หักซ้ายผิดเส้นทาง เกือบชนเครื่องบินอีกลำ หอควบคุมสั่งแก้ทิศด่วน