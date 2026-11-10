เปิดประวัติ “ลอรี หวง” ภรรยา เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เส้นทางรัก 40 ปี ก่อนสามียอมรับนอกใจ
ลอรี หวง (Lori Huang) ภรรยาของ เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ NVIDIA กลายเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจ หลังสามีออกมายอมรับว่านอกใจเธอ ท่ามกลางรายงานความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหญิงชาวจีนที่ถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลปักกิ่ง ทั้งที่ทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย และใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า 40 ปี
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เจนเซน หวง วัย 63 ปี เผยแพร่จดหมายถึงพนักงาน NVIDIA ผ่านเว็บไซต์บริษัท ยอมรับว่าตนเองนอกใจภรรยา และขอโทษที่ทำให้ลอรีกับลูกทั้งสองคนได้รับผลกระทบจากการกระทำของเขา
“ผมนอกใจภรรยา การกระทำของผมทำให้เธอและลูก ๆ เจ็บปวด ไม่มีข้อแก้ตัวใดสำหรับสิ่งที่ผมทำลงไป ผมเสียใจอย่างสุดซึ้ง”
คำขอโทษครั้งนี้ทำให้ชื่อของลอรีได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังใช้ชีวิตส่วนใหญ่ห่างจากสื่อ แม้สามีจะกลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลก
รู้จัก ลอรี มิลส์ หวง วิศวกรหญิงและประธานมูลนิธิ Jen-Hsun and Lori Huang Foundation
สำหรับประวัติ ลอรี มิลส์ หวง (Lori Mills Huang) เดิมชื่อ ลอรี มิลส์ (Lori Mills) เป็นวิศวกรหญิงชาวอเมริกัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตต (Oregon State University) ในปี 2528
ลอรีรู้จักกับเจนเซนตั้งแต่สมัยเรียน โดยทั้งคู่ถูกจับคู่ให้ทำงานร่วมกันในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ขณะนั้นเจนเซนเพิ่งอายุ 16 ปี และเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่อายุน้อยที่สุดของชั้นเรียน
เจนเซนเคยเล่าระหว่างกลับไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2556 ว่า ห้องเรียนของเขามีนักศึกษาประมาณ 80 คน แต่เป็นผู้หญิงเพียง 3 คน และลอรีเป็นหนึ่งในนั้น
จากเพื่อนร่วมทำงานในห้องแล็บ ความสัมพันธ์พัฒนาเป็นความรัก ก่อนทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2528 และมีลูกด้วยกัน 2 คน ได้แก่ เมดิสัน หวง (Madison Huang) และ สเปนเซอร์ หวง (Spencer Huang) ซึ่งปัจจุบันทั้งสองทำงานอยู่ที่ NVIDIA
เจนเซนเคยกล่าวถึงการพบลอรีว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะนอกจากจะได้พบคู่ชีวิตแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มค้นพบความสนใจด้านวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ ก่อนก่อตั้ง NVIDIA ในปี 2536
แม้ชื่อของลอรีจะไม่ปรากฏในตำแหน่งผู้บริหาร NVIDIA แต่เธอมีบทบาทสำคัญด้านการกุศล โดยดำรงตำแหน่งประธาน Jen-Hsun and Lori Huang Foundation มูลนิธิของครอบครัวหวงที่สนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา
ในปี 2565 ลอรีและเจนเซนร่วมกันบริจาคเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้มหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตต เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิจัย Jen-Hsun and Lori Huang Collaborative Innovation Complex สำหรับงานวิจัยปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีขั้นสูง
ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ (Vanderbilt University) ประกาศได้รับคำมั่นสนับสนุนเงินบริจาคแบบสมทบจากครอบครัวหวงมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดตั้ง Jen-Hsun and Lori Huang College of Art, Architecture and Design ในเมืองซานฟรานซิสโก
อลิซ หวง อดีตผู้บริหาร Megaspeed ที่ถูกเชื่อมโยงกับข่าวความสัมพันธ์ซีอีโอ NVIDIA
อย่างไรก็ตาม ชีวิตคู่ที่ดำเนินมายาวนานกลับเป็นประเด็นข่าวระดับโลก หลังสื่อต่างประเทศรายงานว่าเจนเซนมีความสัมพันธ์กับ อลิซ หวง (Alice Huang) นักธุรกิจหญิงชาวจีน อดีตผู้บริหารบริษัท Megaspeed International ในสิงคโปร์ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯ สงสัยว่าอาจได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับซีอีโอ NVIDIA
ทั้งนี้ อลิซ หวง ไม่มีความเกี่ยวข้องทางครอบครัวกับเจนเซนหรือลอรี แม้จะใช้นามสกุล Huang เหมือนกัน โดยเจนเซนไม่ได้เปิดเผยชื่อหญิงที่มีความสัมพันธ์ด้วยในจดหมายขอโทษ แต่สื่อต่างประเทศหลายแห่งระบุชื่ออลิซจากรายงานข่าวกรองที่ได้รับมา
ประเด็นนี้ทำให้คณะกรรมการบริษัท NVIDIA ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เพื่อตรวจสอบว่าเจนเซนตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่
อย่างไรก็ตาม NVIDIA ระบุว่ายังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าความลับของบริษัทหรือข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ รั่วไหล ขณะที่ทางการจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการใช้สายลับเข้าถึงซีอีโอ NVIDIA โดยประเด็นดังกล่าวยังไม่มีผลสอบยืนยันต่อสาธารณะ
สำหรับ ลอรี หวง จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ยังไม่พบคำชี้แจงต่อสาธารณะจากเธอเกี่ยวกับการนอกใจของสามี และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าทั้งคู่แยกทางหรือยื่นฟ้องหย่า
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