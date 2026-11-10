มัสยิดโกเบ ขอโทษแล้ว หลังว่อนคลิปอิหม่าม เทศนาเหยียดวัฒนธรรมญี่ปุ่่น

มัสยิดโกเบ ขอโทษแล้ว หลังว่อนคลิปอิหม่าม เทศนาเหยียดวัฒนธรรมญี่ปุ่่น
ประธานมัสยิดมุสลิมโกเบ มัสยิดเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ออกแถลงการณ์ขอโทษสังคม หลังคลิปอิหม่ามชาวญี่ปุ่นเทศนาด้วยถ้อยคำรุนแรงพาดพิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ยันเป็นความเห็นส่วนบุคคล สั่งตักเตือนเข้มงวดแล้ว
มัสยิดมุสลิมโกเบ (Kobe Muslim Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ได้เผยแพร่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ลงนามโดย โมฮัมหมัด อาซิฟ ประธานกรรมการบริหารมัสยิด เพื่อชี้แจงและขอโทษต่อสังคมญี่ปุ่น หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคลิปวิดีโอการเทศนาของ ฟูจิทานิ ยูสุเกะ อิหม่ามประจำมัสยิด ที่มีเนื้อหาบางส่วนถูกตัดตอนไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนชาวญี่ปุ่น
ประธานมัสยิดมุสลิมโกเบชี้แจงว่า เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงแรกที่ฟูจิทานิเพิ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดภายในมัสยิด เจตนาที่แท้จริงของการเทศนาครั้งนั้นไม่ได้มุ่งหวังจะโจมตี เกลียดชังวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือมองคนญี่ปุ่นเป็นศัตรู แต่เป็นการกล่าวตักเตือนศาสนิกชนชาวมุสลิมในช่วงเทศกาลปลายปี ไม่ให้เผลอไผลไปมีส่วนร่วมกับพิธีกรรมทางศาสนาอื่น จนสูญเสียหลักศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวหรือทำผิดข้อห้ามทางศาสนา (ฮะรอม)
อย่างไรก็ตาม ทางมัสยิดยอมรับว่าคำพูดในการเทศนาวันดังกล่าวมีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและไม่เหมาะสม จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้แก่ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจหาข้อแก้ตัวได้ ตัวอิหม่ามฟูจิทานิเองก็รู้สึกสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขอยืนยันว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นเพียงการบรรยายส่วนบุคคล ไม่ใช่จุดยืนหรือความเห็นอย่างเป็นทางการของมัสยิดมุสลิมโกเบ
สำหรับแนวทางการจัดการของมัสยิด โมฮัมหมัด อาซิฟ ย้ำชัดว่าทางมัสยิดไม่ยอมรับทัศนคติที่เป็นศัตรู การดูหมิ่น หรือความไม่เคารพต่อประชาชน วัฒนธรรม และประเพณีของญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาด เพราะชาวมุสลิมสามารถรักษาความบริสุทธิ์ทางศาสนาของตนเอง ควบคู่ไปกับการให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นได้ หลังเกิดเรื่องทางคณะกรรมการได้เรียกตัวอิหม่ามฟูจิทานิมาตักเตือนและให้คำแนะนำอย่างเข้มงวด เพื่อให้ระมัดระวังการเลือกใช้คำพูดและหันมาสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์เพื่อความปรองดอง ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ทบทวนตัวเองและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจอันดีกับสังคมญี่ปุ่นแล้ว
ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า มัสยิดมุสลิมโกเบก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีโชวะที่ 10 (พ.ศ. 2478) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พยายามสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจอันดีกับเพื่อนบ้านชาวญี่ปุ่นมาโดยตลอด ปัจจุบันทางมัสยิดยังคงสอนเรื่องมารยาท ธรรมเนียมปฏิบัติ และบรรทัดฐานทางสังคมของญี่ปุ่นให้แก่สมาชิกในชุมชนมุสลิม เพื่อให้ทุกคนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งความพยายามนี้เคยได้รับการเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ของสถานี NHK มาแล้ว การเกิดเรื่องอื้อฉาวในครั้งนี้จึงทำให้ทางมัสยิดรู้สึกเสียใจและเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง
ในช่วงท้าย โมฮัมหมัด อาซิฟ ในฐานะพลเมืองญี่ปุ่นคนหนึ่ง ได้แสดงความกังวลต่อปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ อคติต่อชาวมุสลิม และความเกลียดชังต่อชาวต่างชาติ โดยขอความเห็นใจจากสังคมญี่ปุ่นว่าไม่ควรนำความผิดพลาดหรือการใช้คำพูดที่ไม่รอบคอบของคนเพียงคนเดียว ไปเหมารวมเพื่อสร้างความเกลียดชังหรือกีดกันคนทั้งกลุ่ม พร้อมวิงวอนให้ชาวญี่ปุ่นเปิดใจรับฟังด้วยความเข้าใจ ไม่หลงเชื่อการตัดต่อคลิปบางส่วนที่มุ่งสร้างความแตกแยก เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เคารพซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไป
อ่านเอกสารแถลงการณ์ฉบับเต็มได้ที่: kobemosque