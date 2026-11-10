อ.เบียร์ ไม่มีทางล้ม ยันไม่เคยโกงเงินมูลนิธิ รำคาญหมาลอบกัด เล่นไม่ซื่อ-จ้องป้ายสี
อ.เบียร์ โต้เดือดถูกสงสัยปมเงินบริจาคมูลนิธิคนตื่นธรรม ยันทำงานโปร่งใสขาวสะอาด ตรวจสอบได้ ซัดเดือดพฤติกรรมหมาลอบกัด จ้องป้ายสีทำให้เสียชื่อเสียง
จากกรณีเพจ ออยศรีและผองเผือก เดินทางไปกระทรวงมหาดไทยยื่นหนังสือร้องขอตรวจสอบ 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิคนตื่นธรรม, มูลนิธิทนายประชาชน และ มูลนิธิเป็นหนึ่ง โดยตั้งข้อสงสัยว่ามูลนิธิคนตื่นธรรมได้ขออนุญาตก่อนขอรับบริจาคหรือไม่ หรือใช้เงินถูกวัตถุประสงค์ไหม
ล่าสุด อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ไลฟ์สดชี้แจงประเด็นเงินบริจาคมูลนิธิว่า “ไม่ล้มอยู่แล้วxึง ไม่มีทางที่xูจะล้ม ไม่มีทางที่xูจะล่วง กับเรื่องการโกงเงินเนี่ยไม่มีทาง ยังไงxูก็ไม่โกง ยังไงxูก็รอด xูบริสุทธิ์ สะอาด ขาวสะอาดเป็นยองใย”
ก่อนหน้านี้ อาจารย์เบียร์ จากมูลนิธิคนตื่นธรรม ร่วมเฟรมไลฟ์สดคู่กับ “ต้นอ้อ” จากมูลนิธิเป็นหนึ่ง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อหน้าประชาชน ระบุชัดว่า หากใครต้องการเข้ามาตรวจสอบก็ขอเชิญและยินดีให้ตรวจสอบได้เลย เพราะไม่มีสิ่งใดที่ต้องกังวลใจแม้แต่น้อย
อ.เบียร์ ไม่ได้หวาดกลัวหรือกังวลเรื่องการตรวจสอบแต่รู้สึกรำคาญใจมากกว่า เนื่องจากมองว่าอีกฝ่ายมีพฤติกรรมเล่นไม่ซื่อ ไม่ตรงไปตรงมา และเปรียบเสมือนกำลังเผชิญกับการลอบกัด
“ถ้าเล่นกันแบบซื่อสัตย์มันไม่เป็นไรหรอก แต่เล่นกันแบบหมาลอบกัด มันกัดตลอดเวลา… ด่าได้ทุกช็อต มันก็จะลอบกัดแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติ โยงได้ทุกเรื่อง มันลอบกัดไง แล้วมันก็จะใส่ร้ายป้ายสี แล้วมันก็จะแบบเอะอะ ๆ ให้เราเสื่อมเสีย”
ทั้งวิจารณ์พฤติกรรมนี้เพิ่มเติมว่า มักจะไม่ถามหาข้อเท็จจริงว่าทำจริงหรือไม่ แต่เป็นการมุ่งปักปรำใส่ร้ายทันที ทำให้ตนเองและผู้ที่ตกเป็นเป้าต้องเสียชื่อเสียงไปก่อน กว่าจะกอบกู้หรือกลับมาชี้แจงแก้ไขได้
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