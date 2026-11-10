เอกภพ สายไหม ทิ้งปริศนา “สถานีต่อไป มูลนิธิช่วยสัตว์” ปูดปมเงินใช้ส่วนตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:21 น.
เอกภพ สายไหมต้องรอด โพสต์ถึงมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง

เอกภพ สายไหม โพสต์แรงหมาแมวพูดไม่ได้ จับตาหลังต๊ะ นารากร จี้สอบ WDT ปมเงินบริจาค

เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด โพสต์ข้อความปริศนาถึงมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง อ้างได้ยินเรื่องการนำเงินไปใช้ส่วนตัว พร้อมทิ้งประโยคเด็ด “เพราะหมาแมวพูดไม่ได้” ท่ามกลางกระแสตรวจสอบเงินบริจาคของมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ที่กำลังเป็นประเด็นร้อน ความว่า

“สถานีต่อไป #มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง เห็นแว่ว ๆ เอาเงินไปใช้ส่วนตัวกันฉ่ำ เพราะหมาแมวพูดไม่ได้ #หนังโกฮังลอยมาในหัว”

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เอกภพ สายไหมต้องรอด โพสต์ถึงมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง
FB/เอกภพ สายไหม

เอกภพไม่ได้ระบุชื่อมูลนิธิในข้อความที่เผยแพร่ จึงยังยืนยันไม่ได้ว่าหมายถึง WDT หรือองค์กรใด และยังไม่มีหลักฐานประกอบข้อกล่าวอ้างเรื่องการนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว

ในวันเดียวกัน ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าว โพสต์เรียกร้องให้ตรวจสอบมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ โดยระบุว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประธาน กรรมการ และเหรัญญิก โอนเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัว พร้อมวิจารณ์ว่า “เละเทะของจริง”

ต่อมา WDT ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ได้ส่งข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 ก่อนเกิดกระแสข่าวล่าสุด พร้อมยืนยันว่าได้ปรับโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว

นอกจากนี้ มูลนิธิยังแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ว่า มีเอกสารรายการเดินบัญชีกว่า 6,000 แผ่น และต้องการให้ตำรวจเร่งตรวจสอบ หลังดำเนินเรื่องมาหลายเดือนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

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สำหรับความคืบหน้า WDT มีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. เพื่อติดตามผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน และเตรียมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อสื่อมวลชน

ขณะนี้ยังไม่มีผลสอบจากตำรวจที่ยืนยันว่ามีการยักยอกเงินบริจาคของ WDT และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าโพสต์ของเอกภพกล่าวถึงมูลนิธิเดียวกันหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:21 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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