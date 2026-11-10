ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม “บุ๋ม ปนัดดา” 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้
ช็อก! ปอศ. เผยผลการตรวจสอบ กระเป๋าแบรนด์เนม “บุ๋ม ปนัดดา” 32 ใบ หลังยึดจากบ้านพัก พบเป็นของปลอมทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้
10 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน 32 ใบ ที่ยึดได้จากบ้านพักของ “น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ย่านนวมินทร์
ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากตัวแทนสิทธิเจ้าของแบรนด์แล้ว ปรากฏว่ากระเป๋าที่ยึดมาได้ทั้งหมดเป็นของปลอม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนติดตามหาว่ากระเป๋าแบรนด์เนมของจริงถูกนำไปซุกซ่อนไว้ที่ใด โดยเฉพาะในส่วนของแบรนด์ หลุยส์ วิตตอง
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนเตรียมเชิญครอบครัว ญาติ และบุคคลใกล้ชิดของ บุ๋ม ปนัดดา ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินเกิน 500,000 บาท เข้ามาสอบปากคำทั้งหมด โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 3 คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเสนอพนักงานอัยการได้ภายในฝากขังครั้งที่ 5 หรือประมาณ 60 วัน เพื่อให้อัยการมีเวลาพิจารณาสำนวนได้อย่างรอบคอบ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุวัติ จัดให้” ผิดหวัง “บุ๋ม ปนัดดา” เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง
- ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอน “แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว” ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว
- ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ นิติภูมิ ไม่เชื่อคำเตือน 26 ปีก่อน