ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม “บุ๋ม ปนัดดา” 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:36 น.
ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม "บุ๋ม ปนัดดา" 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้

ช็อก! ปอศ. เผยผลการตรวจสอบ กระเป๋าแบรนด์เนม “บุ๋ม ปนัดดา” 32 ใบ หลังยึดจากบ้านพัก พบเป็นของปลอมทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้

10 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน 32 ใบ ที่ยึดได้จากบ้านพักของ “น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ย่านนวมินทร์

ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากตัวแทนสิทธิเจ้าของแบรนด์แล้ว ปรากฏว่ากระเป๋าที่ยึดมาได้ทั้งหมดเป็นของปลอม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนติดตามหาว่ากระเป๋าแบรนด์เนมของจริงถูกนำไปซุกซ่อนไว้ที่ใด โดยเฉพาะในส่วนของแบรนด์ หลุยส์ วิตตอง

โฆษณา

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนเตรียมเชิญครอบครัว ญาติ และบุคคลใกล้ชิดของ บุ๋ม ปนัดดา ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินเกิน 500,000 บาท เข้ามาสอบปากคำทั้งหมด โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 3 คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเสนอพนักงานอัยการได้ภายในฝากขังครั้งที่ 5 หรือประมาณ 60 วัน เพื่อให้อัยการมีเวลาพิจารณาสำนวนได้อย่างรอบคอบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:36 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลอรี หวง Lori Huang ภรรยาของเจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA

เปิดประวัติ “ลอรี หวง” ภรรยา เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เส้นทางรัก 40 ปี ก่อนสามียอมรับนอกใจ

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ ไม่เชื่อคำเตือน ร.ต.อ.นิติภูมิ เมื่อ 26 ปีก่อน

ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ นิติภูมิ ไม่เชื่อคำเตือน 26 ปีก่อน

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
&quot;อนุวัติ จัดให้&quot; ผิดหวัง &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง

“อนุวัติ จัดให้” ผิดหวัง “บุ๋ม ปนัดดา” เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
เหมียว สวรส ชี้แจงดราม่าเบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา

รองนางสาวไทย อวดมิตรภาพ 26 ปี แต่เบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา ย้ำไม่ใช่เพื่อน เชื่อทุกคนมีกรรม

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
เอกภพ สายไหมต้องรอด โพสต์ถึงมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง ข่าว

เอกภพ สายไหม ทิ้งปริศนา “สถานีต่อไป มูลนิธิช่วยสัตว์” ปูดปมเงินใช้ส่วนตัว

34 นาที ที่แล้ว
ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ ไม่เชื่อคำเตือน ร.ต.อ.นิติภูมิ เมื่อ 26 ปีก่อน บันเทิง

ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ นิติภูมิ ไม่เชื่อคำเตือน 26 ปีก่อน

46 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุวัติ จัดให้&quot; ผิดหวัง &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง บันเทิง

“อนุวัติ จัดให้” ผิดหวัง “บุ๋ม ปนัดดา” เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง

49 นาที ที่แล้ว
โพสต์เพจซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ กล่าวอ้างปมเงินบริจาคกว่า 13 ล้านบาทของ WDT ข่าว

เพจดังแฉ “มูลนิธิวอชด็อก” ปมเงิน 13 ล้าน อ้างอดีตประธานโอนไปซื้อแบรนด์เนม รถหรู

59 นาที ที่แล้ว
เหมียว สวรส ชี้แจงดราม่าเบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา บันเทิง

รองนางสาวไทย อวดมิตรภาพ 26 ปี แต่เบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา ย้ำไม่ใช่เพื่อน เชื่อทุกคนมีกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอนนักข่าวดัง &quot;แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว&quot; ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว บันเทิง

ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอน “แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว” ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตเจ้าหน้าที่การเงิน ม.ราชมงคล ถูกไล่ออกฐานทุจริต ข่าว

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยดัง ถูกไล่ออกฐานทุจริต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยไทยเข้าฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 9 พ.ย. 69 &#8211; ก.พ. 70 ชี้หนาวน้อยกว่าปกติ ข่าว

กรมอุตุฯ เผยไทยเข้าฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 9 พ.ย. 69 – ก.พ. 70 ชี้หนาวน้อยกว่าปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดาหลังตรวจเจอปลอมหมด ข่าว

พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ของแท้อยู่ที่ไหน? หลังตรวจเจอส่อเก๊ทั้งล็อต จ่อเผาทิ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ WDT องค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังถูกตรวจสอบเรื่องเงินบริจาค ข่าว

รู้จัก WDT ใครก่อตั้งมูลนิธิวอชด็อก? เปิดปมเงินบริจาค ก่อนเปลี่ยนบอร์ดยกชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา สมัยประกวดนางสาวไทย เทียบกับตอนลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม บันเทิง

แฉ วีรกรรม บุ๋ม ปนัดดา จัดฉากเหยียบตะปู สมัยนางสาวไทย อ้างหนีผัว แต่นอนรร.หรู 6 ดาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 10 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 150 บาท ทองแท่งขาย 65,250 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอด &#8220;เสี่ยตา ปัญญา&#8221; บริจาคมูลนิธิบุ๋ม 5 ล้าน ตร.จ่อเชิญให้ข้อมูล ข่าว

เปิดยอด “เสี่ยตา ปัญญา” บริจาคมูลนิธิบุ๋ม 5 ล้าน ตร.จ่อเชิญให้ข้อมูล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก โต้ปมเงินบริจาค ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก โต้ปมเงินบริจาค ยันส่งหลักฐานให้ CIB ตั้งแต่ ส.ค. จี้คืบหน้า 11 พ.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 อาการอวัยวะเพศผิดปกติ สัญญาณเตือนเบาหวาน โรคไต หรือมะเร็ง ข่าว

5 อาการอวัยวะเพศผิดปกติ สัญญาณเตือนเบาหวาน โรคไต หรือมะเร็ง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 16/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 16/11/69 เปิดแนวทางชุดใหม่ เลข 2 ตัว 3 ตัว ครบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกสนามบิน หักซ้ายผิดเส้นทาง เกือบชนเครื่องบินอีกลำ หอควบคุมสั่งแก้ทิศด่วน ข่าวต่างประเทศ

ระทึกสนามบิน! หักซ้ายผิดเส้นทาง เกือบชนเครื่องบินอีกลำ หอควบคุมสั่งแก้ทิศด่วน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิชา ไอโอเวนิตตี กับลูกที่สวนสาธารณะ ภาพจากเพจระดมทุนช่วยเหลือเด็กทั้งสามคน ข่าวต่างประเทศ

พ่อแคลิฟอร์เนียแทงภรรยาดับคาบ้าน ลูก 3 คนอยู่ในบ้าน หลังศาลให้ประกันตัวคดีทำร้ายร่างกายด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดม้าสีหมอก 16/11/69 เปิดเลขเด่น 2 ตัวบนล่าง เลขเด็ด

เลขเด็ดม้าสีหมอก 16/11/69 เปิดเลขเด่น บนล่าง วิเคราะห์ชุดเน้น 8 คู่

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาสัตว์เลี้ยงเข้าสนามบินสุวรรณภูมิได้ไหม เช็กกฎล่าสุด ใครต้องฝากไว้ที่บ้าน ข่าว

พาสัตว์เลี้ยงเข้าสนามบินสุวรรณภูมิได้ไหม เช็กกฎล่าสุด ใครต้องฝากไว้ที่บ้าน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 9 พ.ย. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 9/11/69 เช็กเลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยออกวันจันทร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ครูชฎากาญจน์ แห่ง รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ จากไปไม่หวนกลับ ข่าว

อาลัย ครูชฎากาญจน์ แห่ง รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ จากไปไม่หวนกลับ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลาวจ่อขึ้นทะเบียน ลาบ ยูเนสโก ข่าว

ลาวจ่อขึ้นทะเบียน ‘ลาบ’ ยูเนสโก แล้วลาบอีสานบ้านเราล่ะ? กินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝน สรวงสุดา ปัดตอบบุ๋ม ปนัดดา ตะปูตำหลังเวทีนางงาม บันเทิง

น้ำฝน สรวงสุดา ขอไม่ยุ่ง ตำนาน ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ตะปูตำ ชี้ไม่มีอะไรขาวสะอาด 100%

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร เปิดชื่อมูลนิธิ WDT จี้สอบเงินบริจาค อ้างผู้บริหารโอนใช้ส่วนตัว ข่าว

ต๊ะ นารากร เปิดชื่อมูลนิธิ WDT จี้สอบเงินบริจาค อ้างผู้บริหารโอนใช้ส่วนตัว

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเอกภพ สายไหม ทิ้งปริศนา “สถานีต่อไป มูลนิธิช่วยสัตว์” ปูดปมเงินใช้ส่วนตัว