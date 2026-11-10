หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 11:20 น.
หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย

หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังโผล่แฉมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ ลั่น โดนปลอมลายเซ็นวาระประชุม ก่อนฝากทุกคนดูแลแม่-ลูก หากเกิดอะไรขึ้น

หลังจากที่ทาง เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด หรือ เอก สายไหม ออกมาโพสต์ข้อความถึงมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง เกี่ยวกับการนำเงินบริจาคช่วยเหลือหมาแมวไปใช้ส่วนตัว ระบุว่า “สถานีต่อไป #มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง เห็นแว่ว ๆ เอาเงินไปใช้ส่วนตัวกันฉ่ำ เพราะหมาแมวพูดไม่ได้ #หนังโกฮังลอยมาในหัว” พร้อมเปิดให้คนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิแห่งนี้ส่งมาให้ที่หลังไมค์ได้เลย ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย-4

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โดยทันทีที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ได้ไม่นานก็ได้รับความสนใจจากคนไทยอย่างล้นหลาม แต่มีคอมเมนต์หนึ่งกลับสะดุดตา จาก หมอหมา ใจดี เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเอกภพจำนวนหลายข้อความด้วยกัน ระบุว่า “ส่งข้อมูลไม่ได้เลยค่ะ มีการปลอมแปลงเอกสารวาระการประชุมมากมาย ปลอมลายเซ็นหมอที่เป็นคณะกรรมการด้วย พูดแล้วเรื่องยาวเลย มูลนิธิจะแถลงการณ์วันที่ 11 ที่ c i b ค่ะ” และ “มูลนิธิแจ้งตรวจสอบตัวเองตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 69 แล้วค่ะที่ cib ช่วยเร่งให้ cib ทำคดีเร็วๆหน่อยได้ไหมคะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ อยากได้ข้อมูลตรงไหนถามหมอก็ได้นะคะหมอเป็นคนแจ้งเอง”

หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย-6 หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย-6 หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย-7

ต่อมาเมื่อทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบในหน้าเฟซบุ๊กของ หมอหมา ใจดี พบว่าคุณหมอมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการโกงเงิน, การปลอมลายเซ็น และโพสต์ทิ้งเอาไว้หากเกิดอะไรขึ้นกับหมอให้สันนิษฐานไว้เลยว่ามีความขัดแย้งเรื่องการเปิดโปงการทุจริตภายในมูลนิธิฯ ทำเอาหลายคนเกิดความเป็นห่วงอย่างมาก

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หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย-3 หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย-2 หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย-1

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อ้างอิงจาก : FB หมอหมา ใจดี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 11:20 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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