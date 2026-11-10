หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังแฉปมทุจริตมูลนิธิสัตว์ สั่งเสียหน้าเพจฝากแม่-ลูกด้วย
หมอหมา ใจดี หวั่นอันตราย หลังโผล่แฉมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ ลั่น โดนปลอมลายเซ็นวาระประชุม ก่อนฝากทุกคนดูแลแม่-ลูก หากเกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่ทาง เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด หรือ เอก สายไหม ออกมาโพสต์ข้อความถึงมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง เกี่ยวกับการนำเงินบริจาคช่วยเหลือหมาแมวไปใช้ส่วนตัว ระบุว่า “สถานีต่อไป #มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง เห็นแว่ว ๆ เอาเงินไปใช้ส่วนตัวกันฉ่ำ เพราะหมาแมวพูดไม่ได้ #หนังโกฮังลอยมาในหัว” พร้อมเปิดให้คนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิแห่งนี้ส่งมาให้ที่หลังไมค์ได้เลย ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
โดยทันทีที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ได้ไม่นานก็ได้รับความสนใจจากคนไทยอย่างล้นหลาม แต่มีคอมเมนต์หนึ่งกลับสะดุดตา จาก หมอหมา ใจดี เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเอกภพจำนวนหลายข้อความด้วยกัน ระบุว่า “ส่งข้อมูลไม่ได้เลยค่ะ มีการปลอมแปลงเอกสารวาระการประชุมมากมาย ปลอมลายเซ็นหมอที่เป็นคณะกรรมการด้วย พูดแล้วเรื่องยาวเลย มูลนิธิจะแถลงการณ์วันที่ 11 ที่ c i b ค่ะ” และ “มูลนิธิแจ้งตรวจสอบตัวเองตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 69 แล้วค่ะที่ cib ช่วยเร่งให้ cib ทำคดีเร็วๆหน่อยได้ไหมคะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ อยากได้ข้อมูลตรงไหนถามหมอก็ได้นะคะหมอเป็นคนแจ้งเอง”
ต่อมาเมื่อทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบในหน้าเฟซบุ๊กของ หมอหมา ใจดี พบว่าคุณหมอมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการโกงเงิน, การปลอมลายเซ็น และโพสต์ทิ้งเอาไว้หากเกิดอะไรขึ้นกับหมอให้สันนิษฐานไว้เลยว่ามีความขัดแย้งเรื่องการเปิดโปงการทุจริตภายในมูลนิธิฯ ทำเอาหลายคนเกิดความเป็นห่วงอย่างมาก
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อ้างอิงจาก : FB หมอหมา ใจดี