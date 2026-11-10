คนสนิท จุกอกตัดขาด บุ๋ม ปนัดดา เห็นหน้ามา 20 ปี แต่ไม่รู้จิตใจ เชื่อกฎแห่งกรรมมีจริง
ปลา ฟินาเล่ เปิดใจรู้จัก ‘บุ๋ม ปนัดดา’ มา 20 ปี แต่เหมือนไม่รู้จิตใจ คาใจปมกระเป๋าแบรนด์เนมเพราะไม่เคยเห็นใช้ เชื่อกฎแห่งกรรมมีจริง
จากกรณีคดีความของ “บุ๋ม ปนัดดา” ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์เปิดใจ “คุณปลา ฟินาเล่” ดีไซเนอร์ชื่อดังและเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อระดับตำนาน Finale Weddingstudio ซึ่งเป็นหนึ่งในคนสนิทที่ร่วมงานและสนับสนุนบุ๋มมาอย่างยาวนาน
ปลา ฟินาเล่ เผยถึงความสัมพันธ์กับ บุ๋ม ปนัดดา ทั้งสองรู้จักและตัดชุดให้กันมานานตั้งแต่บุ๋มได้รับตำแหน่งนางสาวไทย รู้จักกันมาประมาณ 20 ปี การร่วมงานกันไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะนางงามกับห้องเสื้อ แต่มองลึกไปถึงความสัมพันธ์ระยะยาวฉันพี่น้อง
ตนเองรักมูลนิธิองค์กรทำดีมาก ก่อนหน้านี้เคยออกตัวแรงเพราะเชื่อมั่นในตัวน้อง ทั้งสองมีการพูดคุยกันจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะมีการออกหมายจับ ในวันนั้นเวลาประมาณ 05:30 น. บุ๋มส่งข้อความผ่านไลน์มาบอกว่า “รักพี่ปลามาก ๆ” ที่ผ่านมาตนเคยถามด้วยความไม่เชื่อข่าว และบุ๋มก็ยืนยันตอบกลับมาตลอดว่าไม่ได้ทำ แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นตัวเลขเงินที่สูงถึงหลักพันล้าน พี่ปลายอมรับตรง ๆ ว่า “อึ้ง” เพราะที่ผ่านมาตนและใครหลายคนต่างรับทราบมาตลอดว่าองค์กรทำดีเป็นองค์กรที่ไม่มีเงิน ด้วยความที่ตนต้องการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยและอยากทำความดีจึงพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่เสมอมา
เวลาเห็นข่าวความเดือดร้อนในโทรทัศน์ ตนกับแฟนก็จะรีบโอนเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ซึ่งบุ๋มไม่เคยเอ่ยปากขอเงินตนโดยตรง แต่เวลามีโครงการก่อสร้างมูลนิธิที่ปทุมธานี บุ๋มจะถามว่าตนอยากร่วมช่วยอะไร ตนก็ขอจองทำห้องน้ำและช่วยเรื่องกระเบื้อง ทุ่มเทให้เต็มที่ 100% ด้วยความตั้งใจว่าเงินทุกบาทที่ให้ไปจะไปถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ
ปลา ฟินาเล่ เปิดใจต่อว่า ในความเป็นจริงอาจมองว่าองค์กรมีการแบ่งเงินไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายบ้าง เช่น ค่าเดินทางหรือค่ายานพาหนะ แต่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าเงินจะถูกนำไปใช้ในลักษณะเช่นนั้น อย่างไรก็ดี ตนทำบุญด้วยใจให้แล้วจบที่ความสบายใจ ภูมิใจกับการให้ และไม่ติดใจเอาความ เพราะถือว่าได้ทำความดีไปแล้ว
แม้ตนจะไม่ได้โกรธบุ๋ม เพราะเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลในการกระทำ แต่ต้องคำนึงถึงคนรอบข้างและประชาชนที่เดือดร้อนจริง ๆ โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ประชาชนหรือแม้แต่นักธุรกิจจำนวนมากต่างได้รับผลกระทบ แต่หลายคนก็ยังสละเงินมาร่วมทำบุญเพราะมีจิตใจที่ศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม
ส่วนประเด็นเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมนั้น พี่ปลาเผยว่าเป็นเรื่องที่คาใจตนมากที่สุด ตลอดเวลาที่รู้จักกัน ตนแทบไม่เคยเห็นบุ๋มใช้ของแบรนด์เนมเลย ที่ผ่านมาเข้าใจเพียงว่าเป็นการยืมมาใช้หรือเป็นแบรนด์สินค้าที่เข้ามาสนับสนุนมากกว่า
ทั้งนี้ เรื่องที่ดินและประเด็นอื่น ๆ ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย พร้อมย้ำความเชื่อมั่นว่ากฎแห่งกรรมมีจริง
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