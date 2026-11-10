“อนุวัติ จัดให้” ผิดหวัง “บุ๋ม ปนัดดา” เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:05 น.
"อนุวัติ จัดให้" ผิดหวัง "บุ๋ม ปนัดดา" เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง

“อนุวัติ จัดให้” ผิดหวัง “บุ๋ม ปนัดดา” เสียใจที่คบเป็นเพื่อน สุดท้ายเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง เปิดใจเผยเบื้องหลัง เจอกันที่กรมสรรพากร

เพจเฟซบุ๊ก อนุวัติ จัดให้ โพสต์คลิปวิดีโอเปิดใจเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ “บุ๋ม ปนัดดา ในมุมของตนเอง หลังจากก่อนหน้านี้ “มดดำ คชาภา” ได้เปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังในรายการ “แฉ” ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ เงินบริจาค รวมถึงสมัยประกวดนางงามเมื่อ 20 กว่าปีก่อน

อนุวัติ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้บุ๋มเคยเล่าปัญหาครอบครัวให้ฟัง แต่ตนในฐานะเพื่อนเลือกที่จะรักษามารยาทและไม่นำเรื่องส่วนตัวไปโพสต์ลงเพจเพื่อสร้างกระแส ทำให้บุ๋มตัดสินใจนำเรื่องเดียวกันนี้ไปเล่าให้เพจและบุคคลอื่นฟังจนกลายเป็นประเด็นในสังคมตามที่เธอต้องการตั้งแต่แรก

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หลังจากการแถลงข่าวใหญ่โต บุ๋มได้โทรศัพท์มาเล่าเรื่องราวสุดดราม่าเพิ่มเติมให้ฟัง โดยอ้างว่าต้องหอบลูกหนีออกจากบ้านโดยไม่มีรองเท้าใส่ ไปหลบซ่อนตัวที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ในชุดกางเกงช้าง พร้อมอ้างเรื่องสามีมีชู้โดยนำพี่เลี้ยงเด็กมายืนยัน รวมถึงเล่าฉากจ้างนักสืบและจ้างช่างมาเจาะตู้เซฟเพื่อนำเงิน 7 ล้านบาทออกมา ซึ่งแม้อนุวัติจะรู้สึกเอะใจแต่ก็เลือกที่จะเก็บเงียบ ไม่นำรายละเอียดเชิงลึกเหล่านี้ไปเล่าต่อในรายการแฉ

เบื้องหลังเหตุการณ์เจอ “บุ๋ม ปนัดดา” ที่กรมสรรพากร

สำหรับเหตุการณ์ที่กรมสรรพากร อนุวัติเผยเบื้องหลังว่า แท้จริงแล้วบุ๋มเป็นคนติดต่อมาหาและระบุว่าจะไปยื่นเอกสารเพราะกำลังจะถูกออกหมายจับ โดยขอร้องให้อนุวัติไปหาและปฏิเสธไม่ให้นักข่าวช่องอื่นตามไปโดยอ้างว่าไว้ใจเขาเพียงคนเดียว เมื่ออนุวัติเดินทางไปถึงในเวลา 10.00 น. จึงได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ ซึ่งบุ๋มคาดหวังว่าภาพข่าวจะจบลงแค่การมายื่นเอกสารของมูลนิธิเท่านั้น

ทว่าอนุวัติได้ขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนทำให้บุ๋มถูกจับโป๊ะกลางรายการ โดยมี “ทนายเพชร” ต้องคอยคุมสถานการณ์ เมื่อนำข้อมูลไปคุยกับ “มดดำ” เรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมที่บุ๋มอ้างว่ามีแค่ 3-4 ใบซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง ก็ยิ่งนำไปสู่การขยายผลจนเกิดการออกหมายจับและสาวลึกไปถึงเส้นทางการเงิน ทำให้ทุกคนตระหนักได้ว่าตกเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของบุ๋มมาโดยตลอด

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สิ่งที่ทำให้อนุวัติเสียใจที่สุดคือ การที่ตนเคยลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมและโปรโมตให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิองค์กรทำดีมาตลอด รวมถึงตนเองก็ร่วมโอนเงินบริจาคด้วย แต่เมื่อตรวจสอบสลิปโอนเงินย้อนหลังร่วมกับคนในวงการ กลับพบความผิดปกติว่าเงินไม่ได้เข้าบัญชีมูลนิธิโดยตรง แต่เข้าบัญชีชื่อ “องค์กรทำดี โดย นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี” สุดท้ายจึงตระหนักได้ว่า ความเป็นเพื่อนที่เคยมอบให้นั้น ไม่มีค่าอะไรเลยนอกจากถูกหลอกใช้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:05 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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