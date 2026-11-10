เพจดังแฉ “มูลนิธิวอชด็อก” ปมเงิน 13 ล้าน อ้างอดีตประธานโอนไปซื้อแบรนด์เนม รถหรู
ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) อ้างว่าประธานมูลนิธิคนปัจจุบันเปิดโปงอดีตประธานคนเก่า กรณีต้องสงสัยนำเงินบริจาคกว่า 13 ล้านบาท เข้าบัญชีส่วนตัว ก่อนนำไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมและรถยนต์หรู หลังมูลนิธิประกาศปรับโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
“WDT วอชด็อก ไทยแลนด์ ปรับโครงสร้างใหม่ หลังประธานคนปัจจุบันแฉอดีตประธานคนเก่า ยักยอกเงินบริจาคกว่า 13 ล้านบาท เอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัว ก่อนนำไปซื้อแบรนด์เนมและรถยนต์หรู…”
(ข้อความดังกล่าวเป็นข้อกล่าวอ้างจากเพจซ้อเปา โดยยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานธุรกรรมที่ยืนยันยอดเงินกว่า 13 ล้านบาท หรือการนำเงินไปซื้อทรัพย์สินตามที่กล่าวอ้าง)
ก่อนหน้านี้ ช่วงเย็นวันที่ 9 พฤศจิกายน ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าว โพสต์เรียกร้องให้ตรวจสอบการบริหารเงินบริจาคของ WDT โดยระบุว่าได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับประธาน กรรมการ และเหรัญญิก โอนเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัว พร้อมทิ้งท้ายว่า “เละเทะของจริง”
ต่อมาในช่วงเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ได้ส่งข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีข้อสงสัยให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 ก่อนเกิดกระแสข่าวล่าสุด
WDT ยังยืนยันว่าได้ปรับโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว เพื่อปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน พร้อมระบุว่าจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางเงินและพยานหลักฐานทั้งหมด
มูลนิธิยังแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ว่า มีเอกสารรายการเดินบัญชีมากกว่า 6,000 แผ่น และต้องการให้ตำรวจเร่งตรวจสอบ หลังเรื่องผ่านมาหลายเดือนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
สำหรับความคืบหน้าทางคดี WDT มีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. เพื่อติดตามผลการตรวจสอบ และเตรียมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อสื่อมวลชนในส่วนที่เปิดเผยได้
แถลงการณ์ของ WDT ยังไม่ได้ระบุชื่อบุคคลที่ถูกตรวจสอบ จำนวนเงินที่มีข้อสงสัย หรือยืนยันข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อสินค้าแบรนด์เนมและรถยนต์หรู จึงต้องรอข้อมูลจากคณะกรรมการมูลนิธิและผลตรวจสอบของตำรวจเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
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