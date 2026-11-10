ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ นิติภูมิ ไม่เชื่อคำเตือน 26 ปีก่อน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:12 น.
ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ ไม่เชื่อคำเตือน ร.ต.อ.นิติภูมิ เมื่อ 26 ปีก่อน

พลโท อนุทัช สายตรงขอโทษ ร.ต.อ.นิติภูมิ เหตุไม่เชื่อคำเตือน 26 ปีก่อน ปม ‘ตะปูตำ’ จนตัดสินให้ บุ๋ม ปนัดดา เป็นนางสาวไทย ปี 2543

นับตั้งแต่ประเด็นข่าวปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี และเรื่องครอบครัวแดงขึ้นมา จนถึงวันที่ถูกควบคุมตัวไปยังเรือนจำ เพื่อฝากขังศาล ระหว่างพิจารณาคดีนั้น เรื่องราวในอดีตของ บุ๋ม ปนัดดา ถูกขุดคุ้นขึ้นมาพูดถึงอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะช่วงที่เธอเป็นผู้เข้าประกวด นางสาวไทย ปี 2543 กับตำนาน “บุ๋ม…ตะปูตำ”

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา หน้าเฟซบุ๊กของ นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย หรือ ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้โพสต์เล่าเรื่องเมื่อ 26 ปีก่อน หลังม่านการประกวดนางสาวไทย ปี 2543 พร้อมการติดต่อล่าสุดจาก พล.ท.อนุทัช บุนนาค ผู้ตัดสินให้ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นนางสาวไทย ในปีนั้น โทรมากล่าวขอโทษที่ในวันนั้นไม่ยอมเชื่อคำเตือนเรื่องอดีตของผู้เข้าประกวดหมายเลข 53

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“บางเรื่องเงียบหายไป 26 ปี จนกระทั่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ปลายสายคือ พลโท อนุทัช บุนนาค ตามที่ผมจำบทสนทนาได้ ท่านโทรมาเพื่อกล่าวคำขอโทษเรื่องหนึ่ง เรื่องที่พาผมย้อนกลับไปถึงการประกวดนางสาวไทย พ.ศ.2543 เรื่องที่ผมเคยรายงานไปแล้ว ก่อนคณะกรรมการจะตัดสิน

ก่อนการตัดสินในปีนั้น มีคำกล่าวอ้างว่า มีคนนำตะปูไปใส่ไว้ในรองเท้าส้นสูงของนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ผู้ประกวดหมายเลข 53 พลโท อนุทัช ซึ่งเป็นกรรมการประกวด ติดต่อมาถึงผม ท่านต้องการทราบว่า เรื่องนี้จริงหรือไม่ สำหรับคนที่เคยทำงานร่วมกัน บางครั้งคำขอก็สั้นเพียงเท่านี้ ส่วนวิธีหาคำตอบ เป็นเรื่องของคนรับงาน

วันรุ่งขึ้น ผมโทรกลับไปเรียนท่านว่า “เท่าที่ผมหาข่าวได้ ไม่เป็นเหตุการณ์จริงครับ” นั่นคือข้อประเมินที่ผมรายงานในเวลานั้น

ต่อมา ท่านขอพบผมก่อนการตัดสิน ในการพบกันครั้งนั้น ผมเล่าข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของผู้ประกวดหมายเลข 53 เท่าที่ผมทราบ พร้อมบอกความกังวลของผมต่อผลที่จะตามมา รายละเอียดของบทสนทนาวันนั้น ผมขอเก็บไว้เพียงเท่านี้

เมื่อการประกวดสิ้นสุดลง ผู้ประกวดหมายเลข 53 ได้รับตำแหน่งนางสาวไทย พลโท อนุทัช โทรมาหาผมอีกครั้ง ตามความทรงจำของผม ท่านอธิบายเหตุผลสำคัญว่า ผู้ประกวดคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้ดี ผมรับฟัง แต่ความเห็นของผมในวันนั้นยังคงเดิม

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หลายคนอาจสงสัยว่า เหตุใดท่านจึงติดต่อให้ผมหาข่าว คำตอบอยู่ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น พ.ศ.2534–2537 ขณะที่ท่านมียศพันโท และปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตทหารไทยในสหภาพโซเวียต ต่อเนื่องถึงสหพันธรัฐรัสเซีย เราเคยทำงานร่วมกัน และเคยช่วยเหลือเรื่องข้อมูลซึ่งกันและกัน เมื่อท่านต้องการทราบภูมิหลังของบุคคล หรือความเป็นมาของเหตุการณ์บางอย่าง ท่านจึงมักติดต่อมาถึงผม ความคุ้นเคยเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องอธิบายกันใหม่ทุกครั้งที่ยกหูโทรศัพท์

แล้วเวลาผ่านไป 26 ปี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เรื่องเก่าก็กลับมาอยู่ในสายสนทนาอีกครั้ง ตามคำบอกเล่าของผม ท่านกล่าวขอโทษที่ครั้งนั้นไม่ได้เชื่อรายงานของผม จากนั้น ท่านถามสองคำถาม ทำไมผมจึงรู้เรื่องในอดีตของผู้ประกวดหมายเลข 53 ได้ละเอียดถึงเพียงนั้น และทำไมผมจึงเคยเตือนล่วงหน้าว่า หากมอบตำแหน่งให้ผู้ประกวดคนนี้ อาจเกิดผลเสียร้ายแรงต่อความน่าเชื่อถือของวงการนางงามไทย

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คำเตือนนั้นเป็นความเห็นของผมในเวลานั้น ส่วนเหตุการณ์ภายหลังเกี่ยวข้องกับคำเตือนเพียงใด ผู้อ่านคงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงแต่ละเรื่อง

ผมไม่ได้ตอบคำถามทั้งสองข้อ คำตอบบางอย่าง เมื่อผ่านมานานถึง 26 ปี ก็อาจไม่จำเป็นต้องพูดผ่านโทรศัพท์ ผมเพียงหัวเราะเบา ๆ “หึ…หึ…” แล้วเสียงหัวเราะก็ดังลั่นรถ ตั้ม โรส และโอ๋ ซึ่งนั่งอยู่ด้วย หันมาคุยกันว่า “ไม่เคยเห็นพี่หมูหัวเราะดังขนาดนี้มาก่อนเลย” ส่วนปลายสายจะเข้าใจเสียงหัวเราะนั้นอย่างไร ผมไม่ได้ถาม.”

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ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ ไม่เชื่อคำเตือน ร.ต.อ.นิติภูมิ เมื่อ 26 ปีก่อน-2 ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ ไม่เชื่อคำเตือน ร.ต.อ.นิติภูมิ เมื่อ 26 ปีก่อน-3 ผู้ตัดสิน บุ๋ม คว้ามงกุฎ นางสาวไทย ปี 2543 ขอโทษ ไม่เชื่อคำเตือน ร.ต.อ.นิติภูมิ เมื่อ 26 ปีก่อน-1

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อ้างอิงจาก : FB นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:12 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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