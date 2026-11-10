โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยดัง ถูกไล่ออกฐานทุจริต
ราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศเรียกคืนเครื่องราชฯ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย หลังอดีตพนักงานมหาวิทยาลัยทำผิดวินัยร้ายแรง
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 143 ตอนที่ 73 ข หน้า 147 ซึ่งลงประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ความว่า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ที่นายโกศล อดีตพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับพระราชทาน
สาเหตุเนื่องจากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามข้อ 50 วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยเป็นคำสั่งอันถึงที่สุด จึงเข้าหลักเกณฑ์การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ นายโกศลถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
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