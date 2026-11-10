โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยดัง ถูกไล่ออกฐานทุจริต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 09:33 น.
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตเจ้าหน้าที่การเงิน ม.ราชมงคล ถูกไล่ออกฐานทุจริต

ราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศเรียกคืนเครื่องราชฯ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย หลังอดีตพนักงานมหาวิทยาลัยทำผิดวินัยร้ายแรง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 143 ตอนที่ 73 ข หน้า 147 ซึ่งลงประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ที่นายโกศล อดีตพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับพระราชทาน

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สาเหตุเนื่องจากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามข้อ 50 วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยเป็นคำสั่งอันถึงที่สุด จึงเข้าหลักเกณฑ์การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ นายโกศลถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 09:33 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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