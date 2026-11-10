รองนางสาวไทย อวดมิตรภาพ 26 ปี แต่เบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา ย้ำไม่ใช่เพื่อน เชื่อทุกคนมีกรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 09:53 น.
เหมียว สวรส ชี้แจงดราม่าเบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา

เหมียว สวรส แจงปมเบลอหน้า ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ยันคลิปทำไว้นานแล้วหวังโชว์มิตรภาพเพื่อนนางงาม 26 ปี ยันไม่ได้เป็นเพื่อนและไม่อยากข้องเกี่ยว เชื่อทุกคนมีกรรมของตัวเอง

กลายเป็นประเด็นที่แฟน ๆ นางงามจับตา หลัง เหมียว สวรส ศรีประทุม รองนางสาวไทย อันดับ 1 ปี 2543 โพสต์คลิปมิตรภาพ 26 ปีกับเพื่อนนางงาม แต่ทำเอาหลายคนสงสัยคือเธอเบลอใบหน้าของ บุ๋ม ปนัดดา นางสาวไทยปี 2543 จนเกิดข้อสงสัยว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือไม่

ล่าสุด เหมียว สวรส ออกมาชี้แจงสาเหตุเบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา ผ่านเฟซบุ๊ก Savaros Meiw ระบุว่า

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“ขอเรียนแจ้งทุกท่าน

1. ทำไมเบลอภาพคนกลาง? คลิปนี้ตั้งใจลงเกี่ยวกับมิตรภาพ 26 ปี ของเหมียว-เมย์ รองนางสาวไทย ปี 2543 และไม่เกี่ยวข้องกับคนกลาง ที่เป็นนางสาวไทย

2. คลิปนี้ตัดต่อก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องคุณบุ๋ม และไม่ได้ตั้งใจให้เป็นประเด็นใหญ่โต ยืดยาว เป็นการลงโพสต์ตามปกติ และมีการลงโพสต์กับ เมย์ กุณฑีรา มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

3. ส่วนตัวไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณบุ๋ม ปนัดดา พอหมดสัญญานางสาวไทย ตั้งแต่ปี 2544 ก็ต่างคนต่างแยกย้าย ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ได ๆ ต่อกันอึก และไม่อยากข้องเกี่ยว

4. ขออนุญาต ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ใด ๆ เพราะเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง และไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

5. ปัจจุบันเรากำลังเรียนต่อ ปริญญาเอก สาขาศาสนาและจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อต่อยอด ด้านการสอนสมาธิ, การฝึกหายใจเพื่อการจัดการความเครียด Mindfulness for Stress Management.

ขอบคุณจากใจ แฟนนางงามทุก ๆ คนที่ยังจดจำเราได้และส่งคำชมส่งคำทักทายมา ขอบคุณทุก ๆ คนที่ได้หมุนมาเจอกัน และขอบคุณมาก ๆ กับการติดตามและการสนับสนุนกันต่อไปค่ะ Love”

เหมียว สวรส โพสต์ภาพนางงามแต่เบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : Savaros Meiw

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เหมียว สวรส ออกมาเคลื่อนไหวหลัง บุ๋ม ปนัดดา ถูกตั้งข้อสงสัยปมใช้เงินมูลนิธิองค์กรทำดีใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่

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“ใจเย็น ๆ นะทุกคน!! ฉันก็รู้เท่าพวกเธอ รู้พร้อมพวกเธอเนี่ยแหละ เราทำหน้าที่ติดตามการตรวจสอบ ในฐานะประชาชน ทุกองค์กรการกุศล/ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ อะไรดี ก็ว่าดี อะไรชั่ว ก็ว่าชั่ว

คำถาม : ประเทศเรา ควรจะมีกฏหมายควบคุม Third Sector ได้หรือยัง???

นางสาวไทย ปี 2543 ผ่านมา 26 ปีแล้วค่ะ ไม่หยิบยกมาสร้างประเด็นใหม่กันดีกว่า 🫶🏼 (inbox แตกมากมายค่ะพี่น้อง!!)

ตอนนี้ดูแล้วก็เป็นเรื่องหนักหนาสำหรับคน คนนึงมากเกินจะแบก

“ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเอง”

ขอให้เราทุกคนยึดมั่นในพระรัตนตรัย”

รองนางสาวไทย 2543 โพสต์ภาพ บุ๋มปนัดดา
ภาพจาก Facebook : Savaros Meiw

นางสาวไทยปี 2543

เหมียว สวรส ศรีประทุม รองนางสาวไทยปี 2543
ภาพจาก Facebook : Savaros Meiw

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 09:53 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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