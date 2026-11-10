รองนางสาวไทย อวดมิตรภาพ 26 ปี แต่เบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา ย้ำไม่ใช่เพื่อน เชื่อทุกคนมีกรรม
เหมียว สวรส แจงปมเบลอหน้า ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ยันคลิปทำไว้นานแล้วหวังโชว์มิตรภาพเพื่อนนางงาม 26 ปี ยันไม่ได้เป็นเพื่อนและไม่อยากข้องเกี่ยว เชื่อทุกคนมีกรรมของตัวเอง
กลายเป็นประเด็นที่แฟน ๆ นางงามจับตา หลัง เหมียว สวรส ศรีประทุม รองนางสาวไทย อันดับ 1 ปี 2543 โพสต์คลิปมิตรภาพ 26 ปีกับเพื่อนนางงาม แต่ทำเอาหลายคนสงสัยคือเธอเบลอใบหน้าของ บุ๋ม ปนัดดา นางสาวไทยปี 2543 จนเกิดข้อสงสัยว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือไม่
ล่าสุด เหมียว สวรส ออกมาชี้แจงสาเหตุเบลอหน้า บุ๋ม ปนัดดา ผ่านเฟซบุ๊ก Savaros Meiw ระบุว่า
“ขอเรียนแจ้งทุกท่าน
1. ทำไมเบลอภาพคนกลาง? คลิปนี้ตั้งใจลงเกี่ยวกับมิตรภาพ 26 ปี ของเหมียว-เมย์ รองนางสาวไทย ปี 2543 และไม่เกี่ยวข้องกับคนกลาง ที่เป็นนางสาวไทย
2. คลิปนี้ตัดต่อก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องคุณบุ๋ม และไม่ได้ตั้งใจให้เป็นประเด็นใหญ่โต ยืดยาว เป็นการลงโพสต์ตามปกติ และมีการลงโพสต์กับ เมย์ กุณฑีรา มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
3. ส่วนตัวไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณบุ๋ม ปนัดดา พอหมดสัญญานางสาวไทย ตั้งแต่ปี 2544 ก็ต่างคนต่างแยกย้าย ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ได ๆ ต่อกันอึก และไม่อยากข้องเกี่ยว
4. ขออนุญาต ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ใด ๆ เพราะเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง และไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
5. ปัจจุบันเรากำลังเรียนต่อ ปริญญาเอก สาขาศาสนาและจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อต่อยอด ด้านการสอนสมาธิ, การฝึกหายใจเพื่อการจัดการความเครียด Mindfulness for Stress Management.
ขอบคุณจากใจ แฟนนางงามทุก ๆ คนที่ยังจดจำเราได้และส่งคำชมส่งคำทักทายมา ขอบคุณทุก ๆ คนที่ได้หมุนมาเจอกัน และขอบคุณมาก ๆ กับการติดตามและการสนับสนุนกันต่อไปค่ะ Love”
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เหมียว สวรส ออกมาเคลื่อนไหวหลัง บุ๋ม ปนัดดา ถูกตั้งข้อสงสัยปมใช้เงินมูลนิธิองค์กรทำดีใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
“ใจเย็น ๆ นะทุกคน!! ฉันก็รู้เท่าพวกเธอ รู้พร้อมพวกเธอเนี่ยแหละ เราทำหน้าที่ติดตามการตรวจสอบ ในฐานะประชาชน ทุกองค์กรการกุศล/ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ อะไรดี ก็ว่าดี อะไรชั่ว ก็ว่าชั่ว
คำถาม : ประเทศเรา ควรจะมีกฏหมายควบคุม Third Sector ได้หรือยัง???
นางสาวไทย ปี 2543 ผ่านมา 26 ปีแล้วค่ะ ไม่หยิบยกมาสร้างประเด็นใหม่กันดีกว่า 🫶🏼 (inbox แตกมากมายค่ะพี่น้อง!!)
ตอนนี้ดูแล้วก็เป็นเรื่องหนักหนาสำหรับคน คนนึงมากเกินจะแบก
“ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเอง”
ขอให้เราทุกคนยึดมั่นในพระรัตนตรัย”
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