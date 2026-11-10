กรมอุตุฯ เผยไทยเข้าฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 9 พ.ย. 69 – ก.พ. 70 ชี้หนาวน้อยกว่าปกติ
กรมอุตุนิยมวิทยา เผยไทยเข้าฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 9 พ.ย. 69 – ก.พ. 70 ชี้หนาวน้อยกว่าปกติ เตือนไทยตอนบนระวังฝุ่น-ไฟป่า ภาคใต้ระวังฝนตกหนัก
10 พฤศจิกายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2569 โดยระบุว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวบางพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป และคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลงและมีอากาศเย็นลง ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนระดับความสูงประมาณ 10 กิโลเมตร เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก นอกจากนี้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาการเข้าสู่ฤดูหนาว
สำหรับฤดูหนาวปี พ.ศ.2569-2570 คาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าปกติประมาณ 2 องศาเซลเซียส ทำให้ภาพรวมประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปกติ โดยมีอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลต่ออุณหภูมิและปริมาณฝนในภูมิภาค
ทั้งนี้ ในช่วงต้นฤดูหนาว สภาพอากาศอาจยังมีความแปรปรวน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นลงเป็นระยะ ๆ และอาจมีอากาศหนาวในบางช่วง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นตอนเช้าในบางช่วง
ขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนตกชุก โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ปริมาณฝนที่ลดลงและสภาพอากาศแห้งในประเทศไทยตอนบนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและไฟป่า รวมถึงการสะสมของฝุ่นละอองในช่วงที่อากาศระบายตัวไม่ดี ส่วนภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ดังนั้น แม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว แต่สภาพอากาศทั้งด้านอุณหภูมิและปริมาณฝนในแต่ละภูมิภาคอาจแตกต่างกัน ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
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