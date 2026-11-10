รู้จัก WDT ใครก่อตั้งมูลนิธิวอชด็อก? เปิดปมเงินบริจาค ก่อนเปลี่ยนบอร์ดยกชุด
เปิดประวัติ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ก่อตั้งปี 2555 ก่อนถูกจี้สอบเส้นเงินบริจาค ยันส่งหลักฐานให้ CIB แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand Foundation หรือ WDT) องค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่ก่อตั้งโดย ภูริตา วัฒนศักดิ์ กำลังถูกจับตามองเรื่องเงินบริจาค หลัง ต๊ะ นารากร เรียกร้องให้ตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินมูลนิธิไปใช้ส่วนตัว ล่าสุด WDT ยืนยันว่าได้ส่งหลักฐานให้ตำรวจสอบสวนกลางตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 พร้อมปรับโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว
สำหรับประวัติมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เว็บไซต์ทางการระบุว่า ภูริตา วัฒนศักดิ์ (Bhurita Watanasak) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเครือข่าย Watchdog Thailand ตั้งแต่ปี 2555 จากการรวมกลุ่มคนรักสัตว์เพื่อต่อต้านการทารุณกรรมและขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติ โดยเฉพาะการลักลอบนำสุนัขจากประเทศไทยไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน
ในระยะแรก WDT ทำงานร่วมกับอาสาสมัครและหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ก่อนเริ่มขยายบทบาทด้านการผลักดันกฎหมายคุ้มครองสัตว์อย่างจริงจัง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เครือข่าย WDT เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางปราบปรามการค้าสุนัข ต่อมาในปี 2557 ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่ง WDT ระบุว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้
หลังดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครมาหลายปี Watchdog Thailand จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพื่อขยายการทำงานด้านคุ้มครองสัตว์ รับแจ้งเหตุทารุณกรรม ประสานหน่วยงานรัฐ และช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ
เว็บไซต์ WDT ระบุว่า เครือข่ายมีส่วนร่วมในการช่วยสุนัขจากขบวนการค้าข้ามชาติมากกว่า 5,000 ตัว และดำเนินการเกี่ยวกับคดีทารุณกรรมสัตว์อีกหลายร้อยคดี ตลอดระยะเวลาการทำงาน
อย่างไรก็ตาม ก่อนเกิดข้อกล่าวหาล่าสุด WDT เคยถูกถามถึงความโปร่งใสในการรับบริจาค โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ไทยพีบีเอสสัมภาษณ์ผู้ดูแลเพจมูลนิธิเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแอดมินระบุว่าเพจไม่ได้จัดทำบัญชีเผยแพร่ แต่ใช้วิธีอัปเดตความคืบหน้าการรักษาสัตว์ผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมยืนยันว่ามูลนิธิดำเนินงานถูกต้องและยื่นภาษีกับกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าว โพสต์ข้อความเรียกร้องให้ตรวจสอบ WDT โดยระบุว่า
“ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบมูลนิธิ WDT Watch Dog Thailand ด้วย ได้ยินมาว่า ทั้งประธาน กรรมการ เหรัญญิก โอนเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัวทุกคน เละเทะของจริง”
คำกล่าวของต๊ะเป็นข้อสงสัยที่อ้างว่าได้รับฟังมา ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานธุรกรรมหรือผลตรวจสอบที่ยืนยันว่าผู้บริหารมูลนิธินำเงินไปใช้ส่วนตัวจริง
ต่อมามูลนิธิ WDT ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ประเด็นธุรกรรมทางการเงินที่ถูกตั้งข้อสงสัยไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 มูลนิธิได้รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานส่งให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตรวจสอบแล้ว ก่อนเกิดกระแสข่าวในเดือนพฤศจิกายน
WDT ยังประกาศปรับโครงสร้างการบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อรับผิดชอบการติดตามข้อเท็จจริง การดำเนินการทางกฎหมาย และการปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายในให้ตรวจสอบได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม มูลนิธิยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ทั้งหมด รวมถึงช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งแต่ละคน จึงยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบธุรกรรมที่กำลังถูกตรวจสอบ
นอกจากนี้ WDT แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ชี้แจง โดยระบุว่ามีเอกสารรายการเดินบัญชีมากกว่า 6,000 แผ่น และต้องการให้ตำรวจเร่งตรวจสอบ หลังเรื่องผ่านมาหลายเดือนแต่ยังไม่เสร็จสิ้น
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด WDT มีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. เพื่อติดตามผลการตรวจสอบ พร้อมยืนยันว่าจะส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ
มูลนิธิระบุว่าจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเส้นทางการเงินระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และจะชี้แจงข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้หลังเข้าพบตำรวจ
ขณะนี้จึงยังต้องรอผลการตรวจสอบจาก CIB รวมถึงข้อมูลคณะกรรมการชุดใหม่และธุรกรรมที่ถูกตั้งข้อสงสัย เพื่อให้ทราบว่ามีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือมีบุคคลใดกระทำความผิดจริงหรือไม่
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อ้างอิง : FB/บิ๊กเกรียน