รู้จัก WDT ใครก่อตั้งมูลนิธิวอชด็อก? เปิดปมเงินบริจาค ก่อนเปลี่ยนบอร์ดยกชุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:13 น.
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ WDT องค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังถูกตรวจสอบเรื่องเงินบริจาค
FB/มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT

เปิดประวัติ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ก่อตั้งปี 2555 ก่อนถูกจี้สอบเส้นเงินบริจาค ยันส่งหลักฐานให้ CIB แล้ว

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand Foundation หรือ WDT) องค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่ก่อตั้งโดย ภูริตา วัฒนศักดิ์ กำลังถูกจับตามองเรื่องเงินบริจาค หลัง ต๊ะ นารากร เรียกร้องให้ตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินมูลนิธิไปใช้ส่วนตัว ล่าสุด WDT ยืนยันว่าได้ส่งหลักฐานให้ตำรวจสอบสวนกลางตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 พร้อมปรับโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว

สำหรับประวัติมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เว็บไซต์ทางการระบุว่า ภูริตา วัฒนศักดิ์ (Bhurita Watanasak) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเครือข่าย Watchdog Thailand ตั้งแต่ปี 2555 จากการรวมกลุ่มคนรักสัตว์เพื่อต่อต้านการทารุณกรรมและขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติ โดยเฉพาะการลักลอบนำสุนัขจากประเทศไทยไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน

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ภูริตา ผู้ก่อตั้งเครือข่าย Watchdog Thailand เพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
FB/มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT

ในระยะแรก WDT ทำงานร่วมกับอาสาสมัครและหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ก่อนเริ่มขยายบทบาทด้านการผลักดันกฎหมายคุ้มครองสัตว์อย่างจริงจัง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เครือข่าย WDT เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางปราบปรามการค้าสุนัข ต่อมาในปี 2557 ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่ง WDT ระบุว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้

Bhurita Watanasak founder of WatchDog Thailand since 2012
www.watchdogthailand.com

หลังดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครมาหลายปี Watchdog Thailand จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพื่อขยายการทำงานด้านคุ้มครองสัตว์ รับแจ้งเหตุทารุณกรรม ประสานหน่วยงานรัฐ และช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ

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เว็บไซต์ WDT ระบุว่า เครือข่ายมีส่วนร่วมในการช่วยสุนัขจากขบวนการค้าข้ามชาติมากกว่า 5,000 ตัว และดำเนินการเกี่ยวกับคดีทารุณกรรมสัตว์อีกหลายร้อยคดี ตลอดระยะเวลาการทำงาน

มูลนิธิ WDT เริ่มต้นช่วยเหลือสุนัขและต่อต้านการค้าสัตว์ข้ามชาติตั้งแต่ปี 2555
FB/มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT

อย่างไรก็ตาม ก่อนเกิดข้อกล่าวหาล่าสุด WDT เคยถูกถามถึงความโปร่งใสในการรับบริจาค โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ไทยพีบีเอสสัมภาษณ์ผู้ดูแลเพจมูลนิธิเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแอดมินระบุว่าเพจไม่ได้จัดทำบัญชีเผยแพร่ แต่ใช้วิธีอัปเดตความคืบหน้าการรักษาสัตว์ผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมยืนยันว่ามูลนิธิดำเนินงานถูกต้องและยื่นภาษีกับกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง

กระทั่งวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าว โพสต์ข้อความเรียกร้องให้ตรวจสอบ WDT โดยระบุว่า

“ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบมูลนิธิ WDT Watch Dog Thailand ด้วย ได้ยินมาว่า ทั้งประธาน กรรมการ เหรัญญิก โอนเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัวทุกคน เละเทะของจริง”

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มูลนิธิวอชด็อกประกาศเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารและปรับระบบตรวจสอบภายใน
FB/มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT

คำกล่าวของต๊ะเป็นข้อสงสัยที่อ้างว่าได้รับฟังมา ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานธุรกรรมหรือผลตรวจสอบที่ยืนยันว่าผู้บริหารมูลนิธินำเงินไปใช้ส่วนตัวจริง

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ต่อมามูลนิธิ WDT ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ประเด็นธุรกรรมทางการเงินที่ถูกตั้งข้อสงสัยไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 มูลนิธิได้รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานส่งให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตรวจสอบแล้ว ก่อนเกิดกระแสข่าวในเดือนพฤศจิกายน

WDT ยังประกาศปรับโครงสร้างการบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อรับผิดชอบการติดตามข้อเท็จจริง การดำเนินการทางกฎหมาย และการปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายในให้ตรวจสอบได้มากขึ้น

มูลนิธิวอชด็อกแจงปรับบอร์ดใหม่แล้ว เผยสเตตเมนต์กว่า 6,000 แผ่น ยังตรวจไม่เสร็จ
FB/มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ทั้งหมด รวมถึงช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งแต่ละคน จึงยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบธุรกรรมที่กำลังถูกตรวจสอบ

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นอกจากนี้ WDT แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ชี้แจง โดยระบุว่ามีเอกสารรายการเดินบัญชีมากกว่า 6,000 แผ่น และต้องการให้ตำรวจเร่งตรวจสอบ หลังเรื่องผ่านมาหลายเดือนแต่ยังไม่เสร็จสิ้น

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด WDT มีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. เพื่อติดตามผลการตรวจสอบ พร้อมยืนยันว่าจะส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ

มูลนิธิระบุว่าจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเส้นทางการเงินระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และจะชี้แจงข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้หลังเข้าพบตำรวจ

ขณะนี้จึงยังต้องรอผลการตรวจสอบจาก CIB รวมถึงข้อมูลคณะกรรมการชุดใหม่และธุรกรรมที่ถูกตั้งข้อสงสัย เพื่อให้ทราบว่ามีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือมีบุคคลใดกระทำความผิดจริงหรือไม่

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อ้างอิง : FB/บิ๊กเกรียน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 10:13 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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