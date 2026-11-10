แฉ วีรกรรม บุ๋ม ปนัดดา จัดฉากเหยียบตะปู สมัยนางสาวไทย อ้างหนีผัว แต่นอนรร.หรู 6 ดาว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 09:15 น.
บุ๋ม ปนัดดา สมัยประกวดนางสาวไทย เทียบกับตอนลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

มดดำ คชาภา ตันเจริญ พิธีกรชื่อดัง เปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กลางรายการแฉ โดยขุดคุ้ยพฤติกรรมการสร้างภาพตั้งแต่สมัยเข้าวงการใหม่ๆ ไปจนถึงแผนการหลอกใช้คนในวงการบันเทิงและสื่อมวลชนเพื่อเอาตัวรอดจากคดีทุจริตเงินบริจาคมูลนิธิ

พิธีกรดังเล่าย้อนไปเมื่อกว่า 20 ปีก่อน สมัยที่บุ๋มเข้าประกวดนางงาม ยุคนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดีย บุ๋มอ้างว่า ถูกตะปูทิ่มเท้าเพื่อเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชนในกองประกวด แต่เมื่อพยาบาลเข้ามาถอดรองเท้าเพื่อทำแผล กลับไม่พบบาดแผลหรือรอยเลือดแม้แต่หยดเดียว จนคนในกองประกวดนำมาพูดแซวกันว่าหากจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ อย่างน้อยควรนำน้ำแดงมาราดสักนิดก็ยังดี

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นางงามไทย

ส่วนกรณีที่บุ๋มเคยออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่าถูก ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีทำร้ายร่างกาย จนต้องสวมชุดนอนกางเกงช้างวิ่งหนีตายเท้าเปล่าออกจากบ้านนั้น มดดำเปิดเผยความจริงว่า เธอหนีไปเปิดห้องพักที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ โรงแรมหรูระดับ 6 ดาวใจกลางเมืองด้านหลังสยามพารากอน จนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าคนหนีตายเท้าเปล่าแบบใดถึงไปเช็กอินนอนโรงแรมหรูขนาดนั้นได้

สำหรับชนวนเหตุที่แท้จริงของการออกมาแฉสามีตัวเองเรื่องรุกป่านั้น มาจากการที่ต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่ บุ๋มต้องการหาทางเขี่ยสามีทิ้งจึงแต่งเรื่องบีบน้ำตาส่งข้อมูลให้เพจต่างๆ และพิธีกรชื่อดังช่วยประจาน นอกจากนี้ยังเปิดเผยประวัติที่แท้จริงของก๊อตว่าไม่ได้เป็นเศรษฐีเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตตามที่เคยกล่าวอ้าง เพราะตระกูลเศรษฐีเก่าในภูเก็ตจะรู้จักกันทั้งหมดและไม่มีชื่อของชายคนนี้

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แท้จริงแล้วก๊อตมีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดสกลนคร ก่อนจะย้ายไปทำงานเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสที่ภูเก็ต สาเหตุที่ร่ำรวยขึ้นมาได้เพราะเคยมีภรรยาฐานะดีมาก่อน ทั้งคู่โคจรมาเจอกันในรายการโทรทัศน์ที่บุ๋มเป็นพิธีกร ตอนนั้นฝ่ายชายเพิ่งคว้าแชมป์โลกฟิตเนสและมีรูปร่างกำยำตรงตามสเปกของเธอพอดี ส่วนที่ดินซึ่งก๊อตมอบให้บุ๋ม แท้จริงแล้วก็ซื้อมาจากเงินของบุ๋มเองทั้งสิ้น

บุ๋ม ปนัดดา ประกวดนางงาม

ในแผนการสร้างภาพว่าครอบครัวร้าวฉานนี้ มีคนดังตกเป็นเครื่องมือหลายราย นอกจาก พุทธ อภิวรรณ และ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย แล้ว อั๋น ภูวนาท คุนผลิน ซึ่งจัดรายการร่วมกับบุ๋มก็ตกเป็นเหยื่อรายสำคัญ บุ๋มโทรศัพท์ไปร้องไห้เล่าบทละครวิ่งหนีตายใส่กางเกงช้างเท้าเปล่าให้ฟัง จนอั๋นหลงเชื่อสนิทใจและออกโรงปกป้องเธออย่างเต็มที่ในช่วงแรกด้วยความมั่นใจว่าเพื่อนจะชี้แจงความบริสุทธิ์ได้ ร้อนถึงมดดำต้องคอยเตือนสติว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาผัวเมียแต่เป็นเรื่องเงินบริจาค

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ด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดัง หนุ่ม อนุวัต เฟื่องทองแดง ก็ถูกหลอกใช้เป็นหมากสำคัญเช่นกัน บุ๋มนัดหมายให้หนุ่มไปเจอที่กรมสรรพากรตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อถ่ายภาพทำข่าวแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าพร้อมเข้าชี้แจงเรื่องภาษี ทั้งที่ความจริงคือแผนการสร้างภาพลักษณ์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างขอความเมตตาต่อศาลในการยื่นขอประกันตัว ขณะเดียวกันเธอยังพยายามเข้าหา ทอม เครือโสภณ เพราะทราบดีว่ามีสายสัมพันธ์กว้างขวาง รู้จักผู้ใหญ่หลายคน จึงหวังใช้เป็นเกราะป้องกันและปูทางช่วยเหลือตนเอง

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พฤติกรรมการจัดฉากยังรวมไปถึงการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มดดำเล่าว่าทุกครั้งที่บุ๋มลงพื้นที่ จะมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่หยุดตักโคลนเพื่อรอให้เธอเดินทางไปถึงก่อน มีการแอบเปลี่ยนชุดและลองเสื้อผ้าใหม่ในพื้นที่เพื่อให้ถ่ายภาพออกมาดูดีราวกับกองถ่ายละคร ส่วนสิ่งของที่นำไปแจกจ่ายชาวบ้าน แม้จะได้รับบริจาคมาจากผู้อื่น แต่กลับแอบอ้างต่อหน้าสื่อมวลชนว่าควักเงินส่วนตัวซื้อมาเองทั้งหมด

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าตกใจคือแผนการกดดันให้สามีหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปยัง สปป.ลาว โดยมีข้อมูลว่าบุ๋มได้จัดเตรียมบ้านพักและที่ดินไว้ที่แขวงจำปาสักเรียบร้อยแล้ว หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหากฝ่ายชายหลงเชื่อยอมข้ามแดนไป อาจถูกกลุ่มคนที่ดักรออยู่ฆ่าตัดตอนเพื่อปิดปากเรื่องเงินมูลนิธิ แต่ก๊อตรู้ทันเพราะกุมความลับไว้เยอะจึงไม่ยอมหนี ทั้งนี้ ตำรวจตรวจสอบพบว่าคำกล่าวอ้างเรื่องแยกห้องนอนกันมา 2 ปีเป็นเรื่องโกหก เพราะช่วงน้ำท่วมทั้งคู่ยังเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันตามปกติ

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นอกจากนี้ แซ็ก นักข่าวอีกรายที่เคยโพสต์เปิดโปงเรื่องขุมทรัพย์ที่ดิน 10 แปลง และรถหรู 20 คันที่ซุกซ่อนอยู่ในประเทศลาว ก็เคยถูกบุ๋มโทรศัพท์ไปร้องไห้คร่ำครวญขอให้ลบโพสต์ เธอใช้ข้ออ้างว่าหากสามีเห็นโพสต์นี้จะรู้ตัวว่าเธอทราบเรื่องทรัพย์สินแล้วจะหลบหนีไป นักข่าวหนุ่มเกิดความสงสารและต้องการปกป้องแหล่งข่าวจึงยอมลบโพสต์ให้ ก่อนจะมารู้ความจริงภายหลังว่าตนเองถูกหลอกใช้เป็นส่วนหนึ่งในละครฉากใหญ่ จึงนำข้อมูลทั้งหมดกลับมาโพสต์แฉอีกครั้งหนึ่ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 09:15 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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