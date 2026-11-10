ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอน “แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว” ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 09:36 น.
ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอนนักข่าวดัง "แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว" ลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว

ส่อพิรุธ! บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ตัดพ้อชีวิต วอนนักข่าวช่องดัง “แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว” ลบโพสต์ที่ดินที่ สปป.ลาว อ้างกลัวสามี ก๊อต รู้ทัน สงสัย “ทั้งหมดคือละครฉากหนึ่งหรือไม่”

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง สำหรับเรื่องราวดราม่าใหญ่โตของ บุ๋ม ปนัดดา เมื่อนักข่าวช่องดัง แซ็ค เล่าเมาท์ข่าว ออกมาโพสต์คลิปเล่าเบื้องหลังกรณีการซื้อที่ดินในประเทศลาวและทรัพย์สินต่าง ๆ ของสามี ก๊อต อธิป

บุ๋ม หลั่งน้ำตา วอนนักข่าวดังลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว-1
ภาพจาก : FB แซ็คเล่าเมาท์ข่าว ช่องจริง

แซ็ค เล่าว่า “หลังจากที่ผมได้ไปทำข่าว คุณบุ๋มปนัดดา แถลงเปิดใจเรื่องของสามี ซึ่งเป็นการแถลงข่าวใหญ่ เมื่อ 27 ตค 69 โดยในขณะนั้นคุณบุ๋มปนัดดาปฏิเสธในการตอบคำถามอ้างว่าไม่รู้ เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินรถหรู และการลงทุนของสามีในที่ต่าง ๆ โดยอ้างว่าตัวเองไม่รู้และเพิ่งจะรู้ในวันแถลงข่าวในวันนั้นว่ามีพูลวิลล่าที่ภูเก็ต

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ซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้รับมาก่อนการแถลงข่าว ทำให้สืบทราบว่าก่อนหน้านี้ คุณบุ๋ม มีการจ้างนักสืบอยู่สักพักใหญ่ในการให้สืบว่าสามีมีทรัพย์สินอะไรบ้าง แล้วส่งข้อมูลให้กับเพจดังในการตีแผ่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ในวันแถลงข่าวผมพยายามพูดแซวว่าหรือไปลาวแล้วเพราะตอนนั้นคุณก็อตไม่ปรากฏตัวเลย และบอกว่าเอ๊ะหรือมีไปลาวป่าว เป็นการพูดแหย่แซวในการรายงานสดแบบขำ ๆ ให้ทิ้งเป็นปริศนา

หลังจากนั้นผมโพสต์ 28 ตค 69 ว่า “ซื้อที่ดิน 20 กว่าแปลง ซื้อรถ 10 กว่าคัน ซื้อที่ฝั่งลาว ทำคาเฟ่ อสังหา นัวเนียกับสาวคนนั้นคนนี้ ใช่…ทั้งหมดเมียไม่รู้ ชื่อผัวหมด #นิทานอีบ้า ช็อค!”

จากนั้นผมก็เดินทางไปดูงานที่ประเทศจีน ผ่านไป 1 วัน คือวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 15.40 น. คุณบุ๋มปนัดดาพยายามติดต่อผ่านนักข่าวรอบข้างว่า ขอช่องทางติดต่อนักข่าวที่ชื่อว่าแซ็ค เพื่อที่จะมีการขอพูดคุย ซึ่งตรงนี้มีหลักฐานจากเพื่อนนักข่าวคนอื่นที่ส่งข้อมูลมาให้ว่าให้โทรกลับคุณบุ๋มปนัดดาพร้อมกับส่ง LINE มาให้

ผมได้กดแอดไลน์ไป และกดโทรหาคุณบุ๋มปนัดดา คุณบุ๋มบอกผมว่าทำไมหนูโพสต์แบบนั้นเดี๋ยวสามีพี่รู้หมดพี่กำลังทำสืบเรื่องนี้อยู่ หนูรู้มาจากใครถ้าเรื่องหลุดเดี๋ยวพี่จะไปฟ้องทีมนักสืบ

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ซึ่งระหว่างที่มีการคุยกัน ผมก็พยายามไม่บอกว่าผมรู้มาจากใครเพื่อที่จะเป็นการป้องกันแหล่งข่าว แซ็คได้ขอโทษกับคุณบุ๋มปนัดดาเพราะตอนนั้นก็คือเห็นใจกับเรื่องราวที่คุณบุ๋มช็อกกรณีสามีและเรื่องภายในครอบครัว โดยคุณบุ๋มพยายามย้ำว่าหนูรู้มาจากใคร ซึ่งผมก็บอกว่าผมจะแพะชนแกในโซเชียลมีเดียแล้วเอามาโพสต์ แม้ว่าตอนนั้นผมจะไม่ได้เอ่ยชื่อถึงคุณบุ๋มปนัดดาเลยก็ตาม คุณบุ๋มปนัดดาบอกให้ผมลบโพสต์และร้องไห้ระหว่างการพูดคุยบอกว่า “ชีวิตพี่ ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ พังไปหมด แล้วทำไมมันถึงต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยเรื่องสามีก็หนักใจ ยังมาเจอเรื่องนี้อีก พี่จะทำยังไงดีเนี่ย” ซึ่งผมก็พูดขอโทษกับพี่บุ๋ม และบอกว่าเดี๋ยวจะลบโพสต์

#แต่พี่บุ๋มก็ยังร้องไห้ไม่หยุด ผมก็เลยตัดสายทิ้งเลย รีบไปลบโพสต์ (ใช้ระยะเวลาการคุยทั้งหมด 1 นาที 24 วินาที)

พร้อมกับพิมพ์ข้อความไปว่า แซ็คขออภัยด้วยครับพี่บุ๋ม เดี๋ยวต่อไปแซ็คไม่โพสต์อะไรที่เชื่อมโยง เพื่อป้องกันข้อมูลที่มันจะไปทับข้อมูลกันครับ ถ้ามีข้อมูลอะไรโดยตรงที่ได้รับมาเดี๋ยวจะช่วยบอกช่วยเช็คให้นะครับ หรือถามพี่ก่อนว่าอันไหนเล่นได้บ้างไหมครับ

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พี่บุ๋ม ตอบกลับมาบอกว่า ถามมาได้โดยตรงเลยค่ะ

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หลังจากที่เรื่องราวประติดประต่อหลายคน ทำให้ผมต้องมีการกู้กับโพสต์นี้กลับคืนมาในเพจ และมานั่งงงอยู่ว่าวันนั้นพี่บุ๋มปนัดดาโทรมาร้องไห้เรื่องหลักฐานนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่คุณบุ๋มแสดงแสดง”

บุ๋ม หลั่งน้ำตา วอนนักข่าวดังลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว-4
ภาพจาก : FB แซ็คเล่าเมาท์ข่าว ช่องจริง
บุ๋ม หลั่งน้ำตา วอนนักข่าวดังลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว-3
ภาพจาก : FB แซ็คเล่าเมาท์ข่าว ช่องจริง
บุ๋ม หลั่งน้ำตา วอนนักข่าวดังลบโพสต์ที่ดินสปป.ลาว-2
ภาพจาก : FB แซ็คเล่าเมาท์ข่าว ช่องจริง

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อ้างอิงจาก : FB แซ็คเล่าเมาท์ข่าว ช่องจริง

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 09:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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