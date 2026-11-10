พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ของแท้อยู่ที่ไหน? หลังตรวจเจอส่อเก๊ทั้งล็อต จ่อเผาทิ้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 09:21 น.
พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดาหลังตรวจเจอปลอมหมด

ตำรวจ ปอศ. จ่อเผากระเป๋าแบรนด์เนม 32 ใบ ยึดจากบ้าน ‘บุ๋ม ปนัดดา’ หลังตัวแทนชี้ส่อปลอมทั้งหมด เจ้าหน้าที่ชี้รู้พิกัดของแท้แล้ว เร่งเรียกสอบเครือข่าย 6 รายในสัปดาห์นี้

ความคืบหน้าคดีตรวจสอบทรัพย์สินของ บุ๋ม ปนัดดา หลังถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวปมใช้เงินมูลนิธิองค์กรทำดีผิดวัตุประสงค์ ล่าสุด พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เผยผลตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน 32 ใบที่ยึดมาจากบ้านพัก เบื้องต้นตัวแทนจากบริษัทแบรนด์ดัง 4 แห่ง เช่น หลุยส์ วิตตอง และ แอร์เมส เข้ามาตรวจสอบแล้ว คาดว่ากระเป๋าทั้งหมดน่าจะเป็นของปลอม

เจ้าหน้าที่ได้นัดหมายตัวแทนบริษัททั้งหมดให้เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 จากนั้นจะส่งมอบของกลางไปให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบยืนยันให้ชัดเจน หากผลออกมายืนยันว่าเป็นของปลอม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเผาทำลายทิ้งต่อไป

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ส่วนกระแสข่าวเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้ที่มีคนนำไปซุกซ่อนไว้นั้น ล่าสุดชุดสืบสวนทราบพิกัดแน่ชัดแล้วว่าทรัพย์สินอยู่ที่ไหนและอยู่กับใคร เตรียมนำกำลังติดตามไปตรวจยึดกลับมาเป็นของกลางในคดีทันที

สำหรับการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องแถวสอง พนักงานสอบสวนเตรียมเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีก 6 ราย ได้แก่ นายอภิวุฒิ ภุมภา หรือ องุ่น กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ อีก 3 คน รวมถึงผู้รับเหมาคือ ช่างเอ๋ และ ช่างเอ็ม กระบวนการสอบสวนคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดต่อไป

กระเป๋าแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : ตำรวจสอบสวนกลาง

บุ๋ม ปนัดดา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 09:21 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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