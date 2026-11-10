พิกัดกระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ของแท้อยู่ที่ไหน? หลังตรวจเจอส่อเก๊ทั้งล็อต จ่อเผาทิ้ง
ตำรวจ ปอศ. จ่อเผากระเป๋าแบรนด์เนม 32 ใบ ยึดจากบ้าน ‘บุ๋ม ปนัดดา’ หลังตัวแทนชี้ส่อปลอมทั้งหมด เจ้าหน้าที่ชี้รู้พิกัดของแท้แล้ว เร่งเรียกสอบเครือข่าย 6 รายในสัปดาห์นี้
ความคืบหน้าคดีตรวจสอบทรัพย์สินของ บุ๋ม ปนัดดา หลังถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวปมใช้เงินมูลนิธิองค์กรทำดีผิดวัตุประสงค์ ล่าสุด พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เผยผลตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน 32 ใบที่ยึดมาจากบ้านพัก เบื้องต้นตัวแทนจากบริษัทแบรนด์ดัง 4 แห่ง เช่น หลุยส์ วิตตอง และ แอร์เมส เข้ามาตรวจสอบแล้ว คาดว่ากระเป๋าทั้งหมดน่าจะเป็นของปลอม
เจ้าหน้าที่ได้นัดหมายตัวแทนบริษัททั้งหมดให้เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 จากนั้นจะส่งมอบของกลางไปให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบยืนยันให้ชัดเจน หากผลออกมายืนยันว่าเป็นของปลอม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเผาทำลายทิ้งต่อไป
ส่วนกระแสข่าวเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้ที่มีคนนำไปซุกซ่อนไว้นั้น ล่าสุดชุดสืบสวนทราบพิกัดแน่ชัดแล้วว่าทรัพย์สินอยู่ที่ไหนและอยู่กับใคร เตรียมนำกำลังติดตามไปตรวจยึดกลับมาเป็นของกลางในคดีทันที
สำหรับการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องแถวสอง พนักงานสอบสวนเตรียมเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีก 6 ราย ได้แก่ นายอภิวุฒิ ภุมภา หรือ องุ่น กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ อีก 3 คน รวมถึงผู้รับเหมาคือ ช่างเอ๋ และ ช่างเอ็ม กระบวนการสอบสวนคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดต่อไป
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