เปิดยอด “เสี่ยตา ปัญญา” บริจาคมูลนิธิบุ๋ม 5 ล้าน ตร.จ่อเชิญให้ข้อมูล
ปอศ.ออกหมายเรียก 6 คน ทั้งเหรัญญิก กรรมการและผู้รับเหมา สอบเส้นเงินก่อนพิจารณาแจ้งข้อหา
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี พบรายการโอนเงินจากนายปัญญา นิรันดร์กุล หรือเสี่ยตา ผู้บริหารบริษัท เวิร์คพอยท์ฯ จำนวน 5 ล้านบาท
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อเชิญนายปัญญามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเงินก้อนดังกล่าว โดยมีสถานะเป็นผู้บริจาค ไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาในคดี
ด้าน พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. เปิดเผยความคืบหน้าคดีว่า พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องกลุ่มที่สองรวม 6 คน ประกอบด้วย นายอภิวุฒิ ภุมภา หรือองุ่น กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี รองประธานและกรรมการมูลนิธิอีก 3 คน รวมถึงช่างเอ๋และช่างเอ็ม ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตำรวจจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงที่มาของธุรกรรมและการใช้จ่ายเงิน ก่อนนำพยานหลักฐานมาพิจารณาว่าบุคคลใดเข้าข่ายกระทำความผิดและสมควรถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่
การสอบสวนครั้งนี้เป็นการขยายผลคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุ๋ม ปนัดดา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการเชิญผู้บริจาคมาให้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบที่มาและวัตถุประสงค์ของเงินบริจาค
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