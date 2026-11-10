เปิดยอด “เสี่ยตา ปัญญา” บริจาคมูลนิธิบุ๋ม 5 ล้าน ตร.จ่อเชิญให้ข้อมูล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 08:54 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 08:54 น.
เปิดยอด “เสี่ยตา ปัญญา” บริจาคมูลนิธิบุ๋ม 5 ล้าน ตร.จ่อเชิญให้ข้อมูล

ปอศ.ออกหมายเรียก 6 คน ทั้งเหรัญญิก กรรมการและผู้รับเหมา สอบเส้นเงินก่อนพิจารณาแจ้งข้อหา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี พบรายการโอนเงินจากนายปัญญา นิรันดร์กุล หรือเสี่ยตา ผู้บริหารบริษัท เวิร์คพอยท์ฯ จำนวน 5 ล้านบาท

ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อเชิญนายปัญญามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเงินก้อนดังกล่าว โดยมีสถานะเป็นผู้บริจาค ไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาในคดี

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ด้าน พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. เปิดเผยความคืบหน้าคดีว่า พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องกลุ่มที่สองรวม 6 คน ประกอบด้วย นายอภิวุฒิ ภุมภา หรือองุ่น กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี รองประธานและกรรมการมูลนิธิอีก 3 คน รวมถึงช่างเอ๋และช่างเอ็ม ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตำรวจจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงที่มาของธุรกรรมและการใช้จ่ายเงิน ก่อนนำพยานหลักฐานมาพิจารณาว่าบุคคลใดเข้าข่ายกระทำความผิดและสมควรถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่

การสอบสวนครั้งนี้เป็นการขยายผลคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุ๋ม ปนัดดา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการเชิญผู้บริจาคมาให้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบที่มาและวัตถุประสงค์ของเงินบริจาค

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 08:54 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 08:54 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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