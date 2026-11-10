มูลนิธิวอชด็อก โต้ปมเงินบริจาค ยันส่งหลักฐานให้ CIB ตั้งแต่ ส.ค. จี้คืบหน้า 11 พ.ย.
มูลนิธิวอชด็อกแจงปรับบอร์ดใหม่แล้ว เผยสเตตเมนต์กว่า 6,000 แผ่น ยังตรวจไม่เสร็จ
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาค ยืนยันส่งเอกสารและหลักฐานให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 ก่อนเกิดกระแสข่าวล่าสุด พร้อมประกาศปรับโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ เตรียมเข้าพบตำรวจวันที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อติดตามความคืบหน้า หลังมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการโอนเงินมูลนิธิไปใช้ส่วนตัว
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เผยแพร่คำชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ประเด็นธุรกรรมทางการเงินที่สังคมกำลังตั้งข้อสงสัย ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเริ่มตรวจสอบหลังตกเป็นข่าว แต่ทางมูลนิธิได้รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของตำรวจสอบสวนกลางตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา
WDT ระบุว่า ได้ปรับโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของมูลนิธิ โดยมอบหมายให้ติดตามข้อเท็จจริง ดำเนินการทางกฎหมาย และปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน เพื่อให้ตรวจสอบได้มากขึ้น
พร้อมยืนยันว่า วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และพร้อมส่งหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ
มูลนิธิย้ำว่า ไม่ต้องการให้ประชาชนเชื่อคำชี้แจงเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องการให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเอกสารและธุรกรรมทั้งหมด โดยขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดหลักฐานได้ เพราะอาจกระทบต่อกระบวนการสอบสวน และจะแจ้งความคืบหน้าต่อสาธารณชนหลังเข้าพบตำรวจ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้รับความสนใจคือข้อความที่ WDT แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของตัวเองว่า
“ช่วยภาวนาให้ CIB ทำงานเร็วๆนะคะทุกคน เอกสารstatementแค่ 6,000 กับแผ่นเอง น้อยกว่าที่อื่นตั้งเยอะนี่ก็หลายเดือนแล้วยังไม่เสร็จสักที”
ข้อความนี้เป็นการระบุจากฝั่งมูลนิธิถึงจำนวนเอกสารและระยะเวลาตรวจสอบ โดยยังไม่มีคำชี้แจงจากตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือจำนวนเอกสารที่ได้รับทั้งหมด
ก่อนหน้านี้ ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าว โพสต์เรียกร้องให้ตรวจสอบมูลนิธิ WDT โดยอ้างว่าได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับประธาน กรรมการ และเหรัญญิก โอนเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัว แต่ไม่ได้เปิดเผยหลักฐานประกอบข้อกล่าวหา
สำหรับข้อสงสัยเรื่องการนำเงินมูลนิธิไปใช้ส่วนตัว WDT ยังไม่ได้แจกแจงรายการธุรกรรมที่ถูกกล่าวถึง โดยยืนยันว่าจะให้เอกสารและกระบวนการตรวจสอบของตำรวจเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง
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