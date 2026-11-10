มูลนิธิวอชด็อก โต้ปมเงินบริจาค ยันส่งหลักฐานให้ CIB ตั้งแต่ ส.ค. จี้คืบหน้า 11 พ.ย.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 08:41 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 08:47 น.
มูลนิธิวอชด็อก โต้ปมเงินบริจาค

มูลนิธิวอชด็อกแจงปรับบอร์ดใหม่แล้ว เผยสเตตเมนต์กว่า 6,000 แผ่น ยังตรวจไม่เสร็จ

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาค ยืนยันส่งเอกสารและหลักฐานให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 ก่อนเกิดกระแสข่าวล่าสุด พร้อมประกาศปรับโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ เตรียมเข้าพบตำรวจวันที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อติดตามความคืบหน้า หลังมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการโอนเงินมูลนิธิไปใช้ส่วนตัว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เผยแพร่คำชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ประเด็นธุรกรรมทางการเงินที่สังคมกำลังตั้งข้อสงสัย ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเริ่มตรวจสอบหลังตกเป็นข่าว แต่ทางมูลนิธิได้รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของตำรวจสอบสวนกลางตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา

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มูลนิธิวอชด็อกแจงปรับบอร์ดใหม่แล้ว เผยสเตตเมนต์กว่า 6,000 แผ่น ยังตรวจไม่เสร็จ
FB/มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT

WDT ระบุว่า ได้ปรับโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของมูลนิธิ โดยมอบหมายให้ติดตามข้อเท็จจริง ดำเนินการทางกฎหมาย และปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน เพื่อให้ตรวจสอบได้มากขึ้น

พร้อมยืนยันว่า วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และพร้อมส่งหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ

แถลงปมเงินบริจาค
FB/มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT

มูลนิธิย้ำว่า ไม่ต้องการให้ประชาชนเชื่อคำชี้แจงเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องการให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเอกสารและธุรกรรมทั้งหมด โดยขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดหลักฐานได้ เพราะอาจกระทบต่อกระบวนการสอบสวน และจะแจ้งความคืบหน้าต่อสาธารณชนหลังเข้าพบตำรวจ

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อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้รับความสนใจคือข้อความที่ WDT แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของตัวเองว่า

“ช่วยภาวนาให้ CIB ทำงานเร็วๆนะคะทุกคน เอกสารstatementแค่ 6,000 กับแผ่นเอง น้อยกว่าที่อื่นตั้งเยอะนี่ก็หลายเดือนแล้วยังไม่เสร็จสักที”

WDT คอมเมนต์ ขอให้ CIB ทำงานเร็ว ๆ
FB/มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT

ข้อความนี้เป็นการระบุจากฝั่งมูลนิธิถึงจำนวนเอกสารและระยะเวลาตรวจสอบ โดยยังไม่มีคำชี้แจงจากตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือจำนวนเอกสารที่ได้รับทั้งหมด

ก่อนหน้านี้ ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าว โพสต์เรียกร้องให้ตรวจสอบมูลนิธิ WDT โดยอ้างว่าได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับประธาน กรรมการ และเหรัญญิก โอนเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัว แต่ไม่ได้เปิดเผยหลักฐานประกอบข้อกล่าวหา

สำหรับข้อสงสัยเรื่องการนำเงินมูลนิธิไปใช้ส่วนตัว WDT ยังไม่ได้แจกแจงรายการธุรกรรมที่ถูกกล่าวถึง โดยยืนยันว่าจะให้เอกสารและกระบวนการตรวจสอบของตำรวจเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 08:41 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 08:47 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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