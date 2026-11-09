อาลัย ครูชฎากาญจน์ แห่ง รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ จากไปไม่หวนกลับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 18:20 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 18:21 น.
อาลัย ครูชฎากาญจน์ แห่ง รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ จากไปไม่หวนกลับ

สพม.สมุทรปราการ พร้อมศิษย์เก่าโรงเรียนดัง โพสต์ไว้อาลัย ครูชฎากาญจน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เสียชีวิต ท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนครูและลูกศิษย์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ (สพม.สมุทรปราการ) เผยแพร่ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นางสาวชฎากาญจน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิด พร้อมส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้ไปได้

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ขณะเดียวกัน เพจสมาคมศิษย์เก่านวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและความผูกพันที่มีต่อกัน เนื่องจากนางสาวชฎากาญจน์เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ก่อนจะย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

เพจสมาคมศิษย์เก่านวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อาลัย
ที่มา: สมาคมศิษย์เก่านวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ทั้งนี้ ประกาศแสดงความเสียใจจากทั้งสองหน่วยงานยังไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต รวมถึงกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแต่อย่างใด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 18:20 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 18:21 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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