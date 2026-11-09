อาลัย ครูชฎากาญจน์ แห่ง รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ จากไปไม่หวนกลับ
สพม.สมุทรปราการ พร้อมศิษย์เก่าโรงเรียนดัง โพสต์ไว้อาลัย ครูชฎากาญจน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เสียชีวิต ท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนครูและลูกศิษย์
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ (สพม.สมุทรปราการ) เผยแพร่ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นางสาวชฎากาญจน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิด พร้อมส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้ไปได้
ขณะเดียวกัน เพจสมาคมศิษย์เก่านวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและความผูกพันที่มีต่อกัน เนื่องจากนางสาวชฎากาญจน์เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ก่อนจะย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ทั้งนี้ ประกาศแสดงความเสียใจจากทั้งสองหน่วยงานยังไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต รวมถึงกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแต่อย่างใด