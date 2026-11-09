น้ำฝน สรวงสุดา ขอไม่ยุ่ง ตำนาน ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ตะปูตำ ชี้ไม่มีอะไรขาวสะอาด 100%

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 17:59 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 18:00 น.
ฝน สรวงสุดา ปัดตอบบุ๋ม ปนัดดา ตะปูตำหลังเวทีนางงาม

น้ำฝน สรวงสุดา ปัดตอบตำนาน ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ตะปูตำในเวทีนางงาม ชี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ เผยไม่มีอะไรขาวสะอาดหมดหรือดำไปทั้งหมด

น้ำฝน สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ เจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยปี พ.ศ.2540 ตัวแทนสาวไทยเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาล 1997 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงฟีดแบ็กในวงการบันเทิงและกลุ่มของเหล่านางงาม ทุกคนต่างติดตามข่าวมาตลอด มีทั้งคนที่เซอร์ไพรส์และพูดไม่ออก แต่ในกลุ่มไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเยอะ เพราะทุกคนเข้าใจดีว่าทุกอย่างมีคำตอบในตัวเองแล้ว ตนเชื่อว่าการตัดสินใจทุกอย่างเป็นเรื่องของตัวบุคคล และผลของการตัดสินใจนั้นก็คือคำตอบที่เกิดขึ้น

เมื่อพูดถึงรุ่นน้องนางสาวไทยปี พ.ศ. 2543อย่าง บุ๋ม ปนัดดา น้ำฝนเผยว่า พี่บุ๋มเป็นคนน่ารัก มีความมั่นใจ มักจะชวนน้อง ๆ ทำกิจกรรม ใครสะดวกอันไหนก็ไปร่วม ส่วนตัวฝนเองเป็นคนเงียบ ๆ เรียบ ๆ ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง ด้วยจังหวะงานถ่ายละครจึงไม่ค่อยได้ไปร่วมกิจกรรมกลุ่ม

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ตนไม่เคยได้ร่วมบริจาคกับมูลนิธิของบุ๋มเลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่ที่ผ่านมาก็ชื่นชมในความตั้งใจดีและร่วมยินดีมาโดยตลอด เพียงแต่ตนเองประเมินตัวเองว่าสะดวกที่จะทำบุญเงียบ ๆ ด้วยตัวเอง และขออนุโมทนาบุญด้วยบุ๋ม ปนัดดา ประกวดนางงาม

สำหรับประเด็นข่าวลือเรื่อง “ตะปูตำในรองเท้า” หรือที่หลายคนมองว่าเป็นสงครามนางงามหลังเวทีประกวดนั้น น้ำฝนชี้แจงว่า ตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ขอแสดงความคิดเห็น

หากพูดถึงในปีการประกวดของตนเอง อาจมีเพียงความหลงลืมหรือการจับตามองตัวเต็งเป็นพิเศษ แต่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นในละครหรือมีเหตุทะเลาะวิวาทจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างมากที่สุดคือการหาเสื้อผ้าไม่เจอหลังเวทีเพราะความเร่งรีบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติหลังเวที และไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นทำให้ใครประกวดต่อไม่ได้

น้ำฝน สรวงสุดา
ภาพจาก Instagram : namfonsueangsuda

น้ำฝนยังกล่าวอีกว่า ไม่อยากให้มีการเหมารวมในทุกสถานการณ์ เพราะมองว่าไม่มีอะไรที่ขาวสะอาดหมดหรือดำไปหมด ทุกอย่างย่อมมีพื้นที่สีเทาขึ้นอยู่กับว่าเราจะพาตัวเองไปอยู่จุดไหน

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สำหรับเรื่องข้อกฎหมายก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการ แต่ในแง่ความรู้สึก เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกใจหาย เสียดาย และเสียใจ

อย่างไรก็ดี เธอมองว่าการทำบุญ ไม่ว่าจะเปิดเผยหรือทำเงียบ ๆ ก็ได้บุญเช่นกัน หากทำผ่านสะพานบุญก็ถือว่าจบที่เจตนาบริสุทธิ์ แต่หากเป็นไปได้ การทำด้วยตัวเองไปเห็นด้วยตัวเองจะสร้างความสบายใจที่สุด

น้ำฝน สรวงสุดา
ภาพจาก Facebook : นางงามไทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 17:59 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 18:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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