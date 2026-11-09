ต๊ะ นารากร เปิดชื่อมูลนิธิ WDT จี้สอบเงินบริจาค อ้างผู้บริหารโอนใช้ส่วนตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 17:23 น.
ต๊ะ นารากร เปิดชื่อมูลนิธิ WDT จี้สอบเงินบริจาค อ้างผู้บริหารโอนใช้ส่วนตัว

ต๊ะ นารากร เปิดชื่อมูลนิธิ WDT จี้สอบเงินบริจาค ทั้งประธาน กรรมการ และเหรัญญิก เรียกร้องตรวจสอบเส้นทางเงิน

ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เปิดประเด็นตรวจสอบมูลนิธิอีกแห่ง คราวนี้พุ่งเป้าไปที่ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand หรือ WDT) องค์กรช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัวของผู้บริหารหลายตำแหน่ง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

“ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบมูลนิธิ WDT Watch Dog Thailand ด้วย ได้ยินมาว่า ทั้งประธาน กรรมการ เหรัญญิก โอนเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัวทุกคน เละเทะของจริง”

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อร้องเรียนให้ตรวจสอบมูลนิธิ WDT Watch Dog Thailand
FB/นารากร ติยายน

สำหรับมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ หรือ WDT เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ รับแจ้งเหตุทารุณกรรมสัตว์ ประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี และให้ความช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยเปิดรับการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ผู้ดูแลเพจมูลนิธิเคยให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสเกี่ยวกับความโปร่งใสในการรับบริจาค โดยยืนยันว่าการดำเนินงานของมูลนิธิถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และมีการยื่นภาษีกับกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงในครั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวอ้างล่าสุดของต๊ะ นารากร

สำหรับการโพสต์ครั้งนี้ ต๊ะยังไม่ได้เปิดเผยหลักฐานรายการเดินบัญชี จำนวนเงิน หรือช่วงเวลาที่อ้างว่ามีการโอนเงินไปใช้ส่วนตัว และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานรัฐแล้วหรือไม่

ขณะเดียวกัน การโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิไปยังบัญชีบุคคลไม่ได้หมายความว่าเป็นการทุจริตเสมอไป ต้องตรวจสอบวัตถุประสงค์การโอน หลักฐานค่าใช้จ่าย และการอนุมัติของผู้มีอำนาจประกอบกัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 17:23 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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