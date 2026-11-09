ต๊ะ นารากร เปิดชื่อมูลนิธิ WDT จี้สอบเงินบริจาค อ้างผู้บริหารโอนใช้ส่วนตัว
ต๊ะ นารากร เปิดชื่อมูลนิธิ WDT จี้สอบเงินบริจาค ทั้งประธาน กรรมการ และเหรัญญิก เรียกร้องตรวจสอบเส้นทางเงิน
ต๊ะ นารากร ติยายน อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เปิดประเด็นตรวจสอบมูลนิธิอีกแห่ง คราวนี้พุ่งเป้าไปที่ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand หรือ WDT) องค์กรช่วยเหลือสัตว์ชื่อดัง โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัวของผู้บริหารหลายตำแหน่ง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
“ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบมูลนิธิ WDT Watch Dog Thailand ด้วย ได้ยินมาว่า ทั้งประธาน กรรมการ เหรัญญิก โอนเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัวทุกคน เละเทะของจริง”
สำหรับมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ หรือ WDT เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ รับแจ้งเหตุทารุณกรรมสัตว์ ประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี และให้ความช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยเปิดรับการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ผู้ดูแลเพจมูลนิธิเคยให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสเกี่ยวกับความโปร่งใสในการรับบริจาค โดยยืนยันว่าการดำเนินงานของมูลนิธิถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และมีการยื่นภาษีกับกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงในครั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวอ้างล่าสุดของต๊ะ นารากร
สำหรับการโพสต์ครั้งนี้ ต๊ะยังไม่ได้เปิดเผยหลักฐานรายการเดินบัญชี จำนวนเงิน หรือช่วงเวลาที่อ้างว่ามีการโอนเงินไปใช้ส่วนตัว และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานรัฐแล้วหรือไม่
ขณะเดียวกัน การโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิไปยังบัญชีบุคคลไม่ได้หมายความว่าเป็นการทุจริตเสมอไป ต้องตรวจสอบวัตถุประสงค์การโอน หลักฐานค่าใช้จ่าย และการอนุมัติของผู้มีอำนาจประกอบกัน
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