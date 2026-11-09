อดีตประธานมูลนิธิกันจอมพลัง หวั่นถูกหมายจับ เผยยอดบริจาคไม่เกิน 300 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 17:08 น.
อดีตประธานมูลนิธิกันจอมพลัง หวั่นถูกหมายจับ

พุทธ อภิวรรณ เปิดข้อมูลอดีตประธานมูลนิธิกันจอมพลัง หลัง DSI ตรวจสอบเส้นเงินบริจาค

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 พุทธ อภิวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “อดีตประธาน มูลนิธิกันจอมพลัง หวั่นถูกหมายจับ เปิดยอดบริจาคโชว์มีไม่เกิน 300 ล้าน รับห่างจาก ‘กัน’ แล้ว”

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังตรวจสอบการรับบริจาคและการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ตามคำร้องเรียนของ ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ซึ่งตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและการนำเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์

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ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ทนายตั้มนำเอกสารการเงินของมูลนิธิส่งให้ DSI ตรวจสอบเพิ่มเติม ทั้งรายการซื้อที่ดินมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท การซื้อยานพาหนะ และการนำเงินมูลนิธิไปจ่ายค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

ในวันเดียวกัน ทนายตั้มเปิดเผยว่า อีฟ กาญจนา ได้ส่งเอกสารจำนวน 1 ลังให้พนักงานสืบสวน DSI แล้ว โดยมอบหมายให้คนขับรถนำเอกสารไปส่งแทน

เปิดข้อมูลอดีตประธานมูลนิธิกันจอมพลัง
พุทธ อภิวรรณ
สำหรับยอดเงินบริจาค มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เคยแถลงเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ว่ามีรายรับรวมกว่า 207 ล้านบาท รายจ่ายกว่า 117 ล้านบาท และเงินคงเหลือประมาณ 90 ล้านบาท ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2568

ส่วนตัวเลขไม่เกิน 300 ล้านบาทที่พุทธเปิดเผยล่าสุด ยังไม่มีรายละเอียดว่าครอบคลุมเงินบริจาคตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงช่วงเวลาใด และเป็นยอดที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้วหรือไม่

ขณะเดียวกัน การที่อดีตประธานมูลนิธิแสดงความกังวลเรื่องหมายจับ ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่มีคำสั่งออกหมายจับแล้ว โดยความคืบหน้าที่มีรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า DSI ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบธุรกรรมการเงิน และสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 17:08 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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