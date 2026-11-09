หนุ่ม กรรชัย จ่อแจ้งความ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จากพยานสู่ผู้เสียหาย รู้เหตุผลแล้วสะอึก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 17:08 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 17:12 น.
หนุ่ม กรรชัย เตรียมแจ้งความ บุ๋ม ปนัดดา

หนุ่ม กรรชัย เตรียมแจ้งความ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ หลัง อ.ตฤณห์ บริจาคเงินตาม ล่าสุดบุ๋มขอโทษ ยอมรับใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ อ้างสับสน-ธุรกรรมมีจำนวนมาก

จากกรณีพนักงานสอบสวนควบคุมตัว บุ๋ม ปนัดดา พร้อมด้วย ก็อต อธิป สามี ไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรก โดยบุ๋มเดินออกมาพร้อม ทนายเพชร ได้ยกมือไหว้สื่อมวลชน พร้อมเปิดใจก่อนถูกนำตัวขึ้นรถตู้ว่า “บุ๋มขอยอมรับความผิดทุกอย่างที่บุ๋มได้ทำค่ะ ขอโทษทุก ๆ คนที่ทำให้ผิดหวัง บุ๋มตอบความจริง ข้อเท็จจริงทุกอย่างให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้ว หลังจากนี้ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ทุกอย่างในข้อกล่าวหาเรื่องนี้ขอให้ทนายเป็นคนตอบหลังจากนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ”

บุ๋ม ปนัดดา ให้การปฏิเสธในข้อกล่าวหา แต่รับสารภาพในข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ อ้างว่ามีความสับสนในการเบิกจ่ายเนื่องจากมีจำนวนธุรกรรมมาก ขณะที่ ก็อต อธิป ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าทำตามคำสั่งของภรรยาเพียงอย่างเดียว

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ผลการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบว่า ทั้งสองยังคงอยู่อาศัยและครองคู่ฉันสามีภรรยา ทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย ซึ่งขัดแย้งกับคำแถลงก่อนหน้านี้ของบุ๋มที่ระบุว่าได้แยกทางและแยกห้องนอนกับสามีตั้งแต่ปี 2567

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ช่วงหนึ่งในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย เผยความรู้สึกเรื่องเงินบริจาค ระบุว่า “ส่วนตัวผมเองก็คิดว่าจะแจ้ง จะเปลี่ยนสถานภาพจากพยานไปเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน เพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิด วันนั้นนั่งกับ อ.ตฤณห์ พูดผมสะอึกเลย ผมถามอาจารย์ทำไมถึงบริจาคให้ บุ๋ม อ๋อก็ตามพี่หนุ่มไง วันนั้นแกพูดคำนี้ พี่เข้าใจเลยว่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่ง เวลาทำบุญพี่จะไม่ยอมบอกใครว่าทำที่ไหน

แต่สุดท้ายตอนพี่ทำบุญไปกับบุ๋ม เขาเอาไปขึ้นเอง พอไปขึ้นมันก็เหมือนเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ กรรชัยคัดกรองแล้ว กรรชัยยังบริจาคเลย เบลล่ายังบริจาคเลยใช่มั้ย ชมพู่ อารยา ยังบริจาคล้านหนึ่งเลย รวมทั้งคุณพุทธ อภิวรรณ มันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ มุมหนึ่งก็อยากจะให้เห็นคุณงามความดีของคนเหล่าที่เขาทำบุญกับฉันมา แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นการการันตีตัวเองว่าคนเหล่านี้เขาคัดกรองฉันแล้ว เพราะฉะนั้นชาวบ้านตาดำ ๆ ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไร เขาเห็นก็บริจาคตาม เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่ได้ คงจะต้องไปเปลี่ยนสถานภาพตัวเองจากพยานไปเป็นผู้เสียหาย

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แฟนคลับบุ๋มที่ดูอยู่หรือคนโลกสวยที่ดูอยู่อย่ามาบอกนะว่าผมไปซ้ำ ไม่ใช่นะ ผมก็ต้องทำตามข้อเท็จจริง เพราะตำรวจก็แถลงขนาดนี้แล้ว”บุ๋ม ปนัดดา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 17:08 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 17:12 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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