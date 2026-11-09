ลาวจ่อขึ้นทะเบียน ‘ลาบ’ ยูเนสโก แล้วลาบอีสานบ้านเราล่ะ? กินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ยูเนสโกเผยร่างคำตัดสินหนุนขึ้นทะเบียนลาบเป็นมรดกวัฒนธรรมลาว รอลุ้นมติช่วง 30 พ.ย. ถึง 5 ธ.ค. 69
ลาวมีลุ้นขึ้นทะเบียน ‘ลาบ’ เป็นมรดกวัฒนธรรมยูเนสโก หลังคณะผู้ประเมินเสนอให้รับรองอาหารประจำชาติลาวเข้าสู่บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เหลือเพียงรอการตัดสินอย่างเป็นทางการในการประชุมที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2569 หากผ่านจะเป็นมรดกวัฒนธรรมรายการที่ 4 ของลาวที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวสารประเทศลาว (KPL) รายงานความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนลาบ หลังองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เผยแพร่ร่างคำตัดสินที่มีข้อเสนอแนะให้รับรองอาหารชนิดนี้ ภายใต้ชื่อ Larb: a culinary symbol of Lao cultural identity หรือ ลาบ สัญลักษณ์ทางอาหารของอัตลักษณ์วัฒนธรรมลาว
ความคืบหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นหลังรัฐบาลลาวยื่นเสนอชื่อลาบเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตั้งแต่ปี 2568 โดยมีสมาคมนักธุรกิจสตรีลาว (Lao Business Women’s Association) เป็นผู้ผลักดันร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาว
สำหรับชาวลาว ลาบเป็นมากกว่าอาหารประจำชาติ เพราะเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง นิยมทำรับประทานในงานแต่งงาน วันเกิด เทศกาลปีใหม่ลาว รวมถึงโอกาสสำคัญของครอบครัว
นอกจากนี้ การทำลาบยังเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนร่วมกันจัดเตรียมอาหารและแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ด้าน ดาลาพอน โพลเสนา (Dalaphone Pholsena) กรรมการผู้จัดการร้านอาหารกัวลาว (Kualao) และสมาชิกสมาคมนักธุรกิจสตรีลาว กล่าวถึงความคืบหน้าครั้งนี้ว่า การได้เห็นอาหารที่ชาวลาวรับประทานกันมาหลายชั่วอายุคนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นความภาคภูมิใจของชาวลาวทุกคน พร้อมกล่าวว่า
“ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน ลาบก็จะเดินทางไปกับเราด้วย”
ทั้งนี้ การเผยแพร่ร่างคำตัดสินยังไม่ใช่การรับรองอย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จะพิจารณาข้อเสนอในการประชุมสมัยที่ 21 ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2569
หากที่ประชุมลงมติเห็นชอบ ลาบจะกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการที่ 4 ของลาว ต่อจากดนตรีแคนลาวที่ขึ้นทะเบียนในปี 2560 การทอผ้าลายนาคในปี 2566 และฟ้อนลำวงลาวในปี 2567
สำหรับประเทศไทย การประชุมยูเนสโกรอบเดียวกันยังมีการพิจารณา ชุดไทยพระราชนิยม ซึ่งไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเช่นกัน โดยต้องรอมติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลาวเดินหน้าเสนอ “ลาบ” ขึ้นทะเบียนมรดก ยูเนสโก ลุ้นผลปลายปี 2569
- รมว.วัฒนธรรม กางไทม์ไลน์ “ชุดไทยพระราชนิยม” ยื่นยูเนสโก ลุ้นประกาศผลปลายปี 69
- เปิดสถานะ งานแต่งเขมร สอดไส้ชุดไทย จ่อขึ้นทะเบียนยูเนสโก ชี้ชะตาปลายปีนี้