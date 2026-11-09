ลาวจ่อขึ้นทะเบียน ‘ลาบ’ ยูเนสโก แล้วลาบอีสานบ้านเราล่ะ? กินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 18:00 น.
ลาวจ่อขึ้นทะเบียน ลาบ ยูเนสโก

ยูเนสโกเผยร่างคำตัดสินหนุนขึ้นทะเบียนลาบเป็นมรดกวัฒนธรรมลาว รอลุ้นมติช่วง 30 พ.ย. ถึง 5 ธ.ค. 69

ลาวมีลุ้นขึ้นทะเบียน ‘ลาบ’ เป็นมรดกวัฒนธรรมยูเนสโก หลังคณะผู้ประเมินเสนอให้รับรองอาหารประจำชาติลาวเข้าสู่บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เหลือเพียงรอการตัดสินอย่างเป็นทางการในการประชุมที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2569 หากผ่านจะเป็นมรดกวัฒนธรรมรายการที่ 4 ของลาวที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวสารประเทศลาว (KPL) รายงานความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนลาบ หลังองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เผยแพร่ร่างคำตัดสินที่มีข้อเสนอแนะให้รับรองอาหารชนิดนี้ ภายใต้ชื่อ Larb: a culinary symbol of Lao cultural identity หรือ ลาบ สัญลักษณ์ทางอาหารของอัตลักษณ์วัฒนธรรมลาว

โฆษณา

ความคืบหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นหลังรัฐบาลลาวยื่นเสนอชื่อลาบเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตั้งแต่ปี 2568 โดยมีสมาคมนักธุรกิจสตรีลาว (Lao Business Women’s Association) เป็นผู้ผลักดันร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาว

สำหรับชาวลาว ลาบเป็นมากกว่าอาหารประจำชาติ เพราะเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง นิยมทำรับประทานในงานแต่งงาน วันเกิด เทศกาลปีใหม่ลาว รวมถึงโอกาสสำคัญของครอบครัว

นอกจากนี้ การทำลาบยังเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนร่วมกันจัดเตรียมอาหารและแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ด้าน ดาลาพอน โพลเสนา (Dalaphone Pholsena) กรรมการผู้จัดการร้านอาหารกัวลาว (Kualao) และสมาชิกสมาคมนักธุรกิจสตรีลาว กล่าวถึงความคืบหน้าครั้งนี้ว่า การได้เห็นอาหารที่ชาวลาวรับประทานกันมาหลายชั่วอายุคนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นความภาคภูมิใจของชาวลาวทุกคน พร้อมกล่าวว่า

“ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน ลาบก็จะเดินทางไปกับเราด้วย”

ลาบ Lao Business Women’s Association

โฆษณา

ทั้งนี้ การเผยแพร่ร่างคำตัดสินยังไม่ใช่การรับรองอย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จะพิจารณาข้อเสนอในการประชุมสมัยที่ 21 ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2569

หากที่ประชุมลงมติเห็นชอบ ลาบจะกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการที่ 4 ของลาว ต่อจากดนตรีแคนลาวที่ขึ้นทะเบียนในปี 2560 การทอผ้าลายนาคในปี 2566 และฟ้อนลำวงลาวในปี 2567

สำหรับประเทศไทย การประชุมยูเนสโกรอบเดียวกันยังมีการพิจารณา ชุดไทยพระราชนิยม ซึ่งไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเช่นกัน โดยต้องรอมติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 18:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝน สรวงสุดา ปัดตอบบุ๋ม ปนัดดา ตะปูตำหลังเวทีนางงาม

น้ำฝน สรวงสุดา ขอไม่ยุ่ง ตำนาน ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ตะปูตำ ชี้ไม่มีอะไรขาวสะอาด 100%

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
ดร.ธนกฤต คาด บุ๋ม ปนัดดา คาดติดคุกประมาณ 8 ปี

ดร.ธนกฤต ชี้ชะตา บุ๋ม ปนัดดา คาดโทษจำคุกกี่ปี เผยได้อิสรภาพตอนอายุเท่าไหร่

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
CSI LA แฉบุ๋ม

แฉ “บุ๋ม ปนัดดา” โวยศาลเตี้ย โอดโดน “กรรชัย-พุทธ” ขยี้ เจอสวนกลับเจ็บจี๊ด

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
ทนายตั้ม

เปิดรายชื่อ 12 มูลนิธิ องค์กร “ตั้ม บ้าพลัง” ยื่นตรวจสอบเรี่ยไรเงิน ถูกกฎหมายหรือไม่

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ต๊ะ นารากร เปิดชื่อมูลนิธิ WDT จี้สอบเงินบริจาค อ้างผู้บริหารโอนใช้ส่วนตัว ข่าว

ต๊ะ นารากร เปิดชื่อมูลนิธิ WDT จี้สอบเงินบริจาค อ้างผู้บริหารโอนใช้ส่วนตัว

40 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เตรียมแจ้งความ บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

หนุ่ม กรรชัย จ่อแจ้งความ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จากพยานสู่ผู้เสียหาย รู้เหตุผลแล้วสะอึก

52 นาที ที่แล้ว
อดีตประธานมูลนิธิกันจอมพลัง หวั่นถูกหมายจับ ข่าว

อดีตประธานมูลนิธิกันจอมพลัง หวั่นถูกหมายจับ เผยยอดบริจาคไม่เกิน 300 ล้าน

56 นาที ที่แล้ว
จีรานุช ฟ้องลูกชาย ทราย สก๊อต รอบ 2 อ้าง ขอคืนทรัพย์สินเหตุประพฤติเนรคุณ ข่าว

จีรานุช ฟ้องลูกชาย ทราย สก๊อต รอบ 2 อ้าง ขอคืนทรัพย์สินเหตุประพฤติเนรคุณ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ธนกฤต คาด บุ๋ม ปนัดดา คาดติดคุกประมาณ 8 ปี ข่าว

ดร.ธนกฤต ชี้ชะตา บุ๋ม ปนัดดา คาดโทษจำคุกกี่ปี เผยได้อิสรภาพตอนอายุเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CSI LA แฉบุ๋ม ข่าว

แฉ “บุ๋ม ปนัดดา” โวยศาลเตี้ย โอดโดน “กรรชัย-พุทธ” ขยี้ เจอสวนกลับเจ็บจี๊ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้ม ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ 12 มูลนิธิ องค์กร “ตั้ม บ้าพลัง” ยื่นตรวจสอบเรี่ยไรเงิน ถูกกฎหมายหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าตก กลางแม่น้ำบาริโต อินโดนีเซีย เสียชีวิต 1 ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าตก กลางแม่น้ำบาริโต อินโดนีเซีย เสียชีวิต 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก 16 11 69 ภาพวันลอยกระทง สลากสัญจรจังหวัดตาก เลขเด็ด

แปลปกสลาก 16 11 69 ภาพวันลอยกระทง สลากสัญจรจังหวัดตาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าคิดว่าไกลตัว วิกฤตแม่น้ำสาย สารหนูพุ่ง 25 เท่า ต้มก็ไม่หาย เสี่ยงมะเร็ง ข่าว

อย่าคิดว่าไกลตัว วิกฤตแม่น้ำสาย สารหนูพุ่ง 25 เท่า ต้มก็ไม่หาย เสี่ยงมะเร็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตุ๋ยเปิดเบื้องหลังรับงานบุ๋ม ใครเป็นคนติดต่อ มีการว่าจ้างจริงหรือไม่ ข่าว

ทนายตุ๋ยเคลียร์ปม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จ้างว่าความ เปิดเบื้องหลังรับงานครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทะเบียนรถ-ทรงให้เลขเด็ด เลขเด็ด

เลขมงคล เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทะเบียนรถ-ทรงให้เลขเด็ด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง กระชากแผน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จงใจกุเรื่องทะเลาะ &quot;ก๊อต&quot; กลบข่าวโกงมูลนิธิ ข่าว

เพจดัง กระชากแผน “บุ๋ม ปนัดดา” จงใจกุเรื่องทะเลาะ “ก๊อต” กลบข่าวโกงมูลนิธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอศ. ลุยเส้นทางเงิน มูลนิธิองค์กรทำดี เรียกสอบช่างเอ๋-องุ่น ข่าว

ออกหมายเรียก ช่างเอ๋-องุ่น กรรมการมูลนิธิฯ จ่อคิวเรียกสอบ พ่อ ‘บุ๋ม ปนัดดา’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธปท. เปิดตัวธนบัตรที่ระลึก 100 บาท 2 แบบ เริ่มแลก 21 ธ.ค. 69 ทั่วประเทศ ข่าว

ธปท. เปิดตัวธนบัตรที่ระลึก 100 บาท 2 แบบ เริ่มแลก 21 ธ.ค. 69 ทั่วประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย เรื่องสามี ข่าว

เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย ขอคอนแทคทนาย ตกใจถูกพูดชื่อกลางวงสื่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการธุรกิจอาลัย กฤษฎา สวามิภักดิ์ ฝ่ายบริหารนิตยสารชื่อดัง จากไปวัย 60 ปี ข่าว

วงการธุรกิจอาลัย กฤษฎา สวามิภักดิ์ ฝ่ายบริหารนิตยสารชื่อดัง จากไปวัย 60 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อมูลนิธิ 11 มูลนิธิ 1 สมาคม ถูกจี้สอบเงินบริจาค ข่าว

เปิดรายชื่อมูลนิธิ 11 มูลนิธิ 1 สมาคม ถูกจี้สอบเงินบริจาค อึ้ง! มีชื่อใหญ่ที่คุ้นหู

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคน นายิกา อดีต BNK48 แต่งงานแล้ว เพื่อนรุ่น 1 แท็กทีมร่วมยินดีคับคั่ง บันเทิง

แคน นายิกา อดีต BNK48 แต่งงานแล้ว เพื่อนรุ่น 1 แท็กทีมร่วมยินดีคับคั่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;อลิซ หวง&quot; นักธุรกิจจีนคนสนิทซีอีโอ NVIDIA ถูกสงสัยโยงสายลับจีน ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ “อลิซ หวง” นักธุรกิจจีนคนสนิทซีอีโอ NVIDIA ถูกสงสัยโยงสายลับจีน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย ดาว TikTok วัยเพียง 32 เสียชีวิตด้วยมะเร็ง ทิ้งภรรยาและลูกชาย 5 คน ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย ดาว TikTok วัยเพียง 32 เสียชีวิตด้วยมะเร็ง ทิ้งภรรยาและลูกชาย 5 คน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้างเปิด 2 ราศี ดวงปลดล็อก ถึงเวลาหายเหนื่อย เห็นผลจากสิ่งที่ทุ่มเท ดูดวง

หมอช้างเปิด 2 ราศี ดวงปลดล็อก ถึงเวลาหายเหนื่อย เห็นผลจากสิ่งที่ทุ่มเท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นรเศรษฐ์ แจ้งเอาผิด &#039;ไท่หยาง ซาง&#039; ปมเว็บพนัน Shuffle จี้ ปปง. ยึดทรัพย์ ข่าว

นรเศรษฐ์ แจ้งเอาผิด ‘ไท่หยาง ซาง’ ปมเว็บพนัน Shuffle จี้ ปปง. ยึดทรัพย์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. แจงขั้นตอนตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

กระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ถ้าเก๊เผาทิ้ง? ปปง. กางระเบียบประเมินมูลค่าคืนผู้เสียหาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Jensen Huang ซีอีโอ NVIDIA วัย 63 ปี ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ “เจนเซน หวง” ซีอีโอ NVIDIA หลังยอมรับนอกใจภรรยา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปจีรานุช ฟ้องลูกชาย ทราย สก๊อต รอบ 2 อ้าง ขอคืนทรัพย์สินเหตุประพฤติเนรคุณ