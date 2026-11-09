จีรานุช ฟ้องลูกชาย ทราย สก๊อต รอบ 2 อ้าง ขอคืนทรัพย์สินเหตุประพฤติเนรคุณ
แม่ “จีรานุช ภิรมย์ภักดี” ออกแถลงการณ์ยื่นฟ้อง “ทราย สก๊อต” ลูกชาย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ขอคืนทรัพย์สิน เผยสุดเจ็บปวดลูกปิดกั้นการติดต่อ แต่ฝากคนอื่นมาทวงมรดก ทั้งที่แม่ยังมีชีวิตอยู่
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี ได้เผยแพร่คำแถลงชี้แจงกรณีตัดสินใจยื่นฟ้องลูกชาย นายสิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย สก๊อต ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อขอคืนทรัพย์สินที่ได้ให้ไป ด้วยเหตุประพฤติเนรคุณ หลังความพยายามในการประนีประนอมก่อนหน้านี้ไม่เป็นผล
นางจีรานุชระบุว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ตนได้ตัดสินใจถอนฟ้องลูกชายไปครั้งหนึ่งแล้วด้วยหัวใจของความเป็นแม่ เพราะหวังว่าจะเปิดโอกาสให้แม่ลูกได้กลับมาพูดคุยและหาทางออกร่วมกันด้วยความรัก แต่ภายหลังการถอนฟ้อง กลับต้องพบกับความผิดหวังและเสียใจ เนื่องจากลูกชายไม่เคยติดต่อมาพูดคุยด้วย หนำซ้ำยังเลือกไปแจ้งความกับตำรวจเรื่องทรัพย์สินบางอย่าง รวมถึงนำเสนอเรื่องราวในมุมของตนเองพาดพิงแม่และคนในครอบครัวผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียหลายครั้ง จนทำให้ตนถูกสังคมตำหนิ เกลียดชัง และถูกมองว่าเป็นแม่ใจร้ายที่ไม่รักลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ด้วยความอดทนที่มาถึงจุดสิ้นสุด นางจีรานุชจึงจำเป็นต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง โดยยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ขอคืนการให้เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ จากการที่ลูกดูหมิ่นเหยียดหยามแม่ผู้ให้กำเนิดที่เฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูและมอบทรัพย์สินให้มาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เพราะไม่รักลูก แต่ไม่อาจปล่อยให้ความรักของแม่กลายเป็นเหตุให้ต้องทนถูกกล่าวหาและเหยียดหยามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ในคำแถลงยังเปิดเผยถึงความอัดอั้นตันใจว่า ที่ผ่านมาตนไม่สามารถติดต่อลูกชายได้เพราะถูกปิดกั้นช่องทางการติดต่อมานานแล้ว ส่วนฝ่ายลูกชายกลับเลือกใช้วิธีฝากข้อความผ่านบุคคลอื่นมาถึงแม่ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจกันเลย แต่เป็นการแจ้งความประสงค์เพื่อขอทรัพย์สิน สิ่งของ และเงินทองเพิ่มเติมจากที่เคยได้รับไปแล้วจำนวนมาก
หนึ่งในรายการสิ่งของที่ลูกชายต้องการ คือ นาฬิกาและแหวน ซึ่งเคยเป็นของคุณตาและคุณยาย (คุณพ่อและคุณแม่ของนางจีรานุช) โดยผู้เป็นแม่ชี้แจงว่าได้เตรียมสิ่งของเหล่านี้ไว้ให้ลูกนานแล้ว และฝากข้อความกลับไปบอกแล้วว่าหากสะดวกมารับเมื่อไหร่และที่ไหนให้แจ้งมาได้เลย แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อขอรับสิ่งของดังกล่าว
นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้ผู้เป็นแม่รู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดจนยากจะบรรยาย คือการได้รับทราบว่าลูกชายต้องการให้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินบางรายการให้ในทันที ทั้งที่เป็นทรัพย์สินที่แม่ทะนุถนอมรักษาไว้เพื่อเตรียมส่งต่อให้ลูกๆ ในวันที่ตนเองไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้ว แต่ลูกกลับไม่อาจรอให้ถึงวันนั้น ไม่ต้องการพูดคุยกับแม่ แต่ต้องการทรัพย์สินทั้งที่แม่ยังมีชีวิตอยู่
อย่างไรก็ตาม นางจีรานุชยืนยันว่า แม้ลูกชายจะเคยพูดออกสื่อในเชิงตัดขาดแม่ลูกและสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ และแม้จะมีการฟ้องร้องคดีใหม่ในครั้งนี้ แต่ตนไม่เคยคิดผลักไสให้ลูกต้องอับจนหนทาง หากต้องการความช่วยเหลือ แม่ยังพร้อมเปิดประตูให้เข้ามาปรึกษาพูดคุยและพร้อมช่วยเหลือตามความเหมาะสมเสมอ ส่วนกรณีที่ลูกพาดพิงถึงบุคคลอื่นและต้องการพิสูจน์ผ่านกระบวนการยุติธรรม ตนก็พร้อมเข้าใจและหวังให้ความจริงปรากฏเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ในช่วงท้ายของคำแถลง นางจีรานุชระบุว่าต้องตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้ง ไม่เคยต้องการทำร้ายลูก แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ลูกได้ตระหนักว่า ความรักของแม่ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองโดยไม่คำนึงถึงคนอื่น หรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลการกระทำ พร้อมวิงวอนให้สื่อมวลชนและสังคมโปรดให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในระหว่างที่เรื่องอยู่ในชั้นศาล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทราย สก๊อต เปิดใจร่ำไห้ แม่ถอนฟ้อง ยันไม่ใช่คนเนรคุณ ชีวิตพังไร้บ้าน เตรียมสู้คดีต่อ
- แม่ทราย สก๊อต ถอนฟ้องแล้ว เจ็บปวดที่ต้องพึ่งศาล ย้ำรักลูกสุดหัวใจ ยืนยันรับฟังทุกฝ่าย
- จับตาศึกสายเลือด “ทราย สก๊อต” ขึ้นศาลรอบ 2 นัดไกล่เกลี่ย คดีเพิกถอนการให้