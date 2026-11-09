เปิดรายชื่อ 12 มูลนิธิ องค์กร “ตั้ม บ้าพลัง” ยื่นตรวจสอบเรี่ยไรเงิน ถูกกฎหมายหรือไม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 17:58 น.
ทนายตั้ม
ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ

ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด เปิดรายชื่อ 11 มูลนิธิและ 1 สมาคมที่ขอให้มหาดไทยตรวจสอบการเปิดรับเงินบริจาค ขณะที่ออยศรียื่นอีก 3 รายชื่อ มีมูลนิธิคนตื่นธรรมอยู่ในคำร้องทั้งสองฝ่าย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม เดินทางไปกระทรวงมหาดไทยในเสื้อแจ็กเกตที่มีข้อความ “ตั้ม บ้าพลัง” เพื่อยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบการเปิดรับเงินบริจาคของ 11 มูลนิธิและ 1 สมาคม โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้รับหนังสือ

นายษิทราระบุว่า ได้นำข้อมูลการเปิดรับบริจาคและบัญชีที่แต่ละองค์กรใช้ไปยื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าการระดมเงินช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำท่วมและสถานการณ์ชายแดนเข้าข่ายต้องขออนุญาตเรี่ยไรหรือไม่ และหากเข้าข่าย ได้ขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ หลังยื่นหนังสือ เขาได้เปิดรายชื่อทั้ง 12 แห่งผ่านเฟซบุ๊กของตนเอง

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รายชื่อ 12 องค์กรที่ทนายตั้มขอให้ตรวจสอบ

  1. มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้
  2. มูลนิธิคนตื่นธรรม
  3. มูลนิธิศุกล (ซอง ดูฮี)
  4. สมาคมสายธารสะพานบุญ
  5. มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
  6. มูลนิธิร่วมกตัญญู
  7. มูลนิธิเพจอีจัน
  8. มูลนิธิก้าวคนละก้าว
  9. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
  10. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  11. มูลนิธิเพชรเกษม
  12. มูลนิธิไทยนาคา

นายษิทรากล่าวว่า รายชื่อชุดนี้ไม่มี มูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา เนื่องจากมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้ว และยืนยันว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรที่ตนเคยมีข้อขัดแย้งด้วย

วันเดียวกัน บุญยนุช แสงศรี หรือออยศรี เจ้าของเพจออยศรีและผองเผือก ยื่นหนังสือขอให้กรมการปกครองตรวจสอบ มูลนิธิคนตื่นธรรม มูลนิธิเป็นหนึ่ง และมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม ของนายษิทรา โดย มูลนิธิคนตื่นธรรม เป็นชื่อเดียวที่ปรากฏในคำร้องทั้งสองฝ่าย

ด้านรองอธิบดีกรมการปกครองอธิบายว่า การรับบริจาคระหว่างบุคคลที่รู้จักกันต่างจากการเปิดรับเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจเข้าข่ายการเรี่ยไร ส่วนเงินที่ได้รับต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้และจัดทำบัญชี การมีชื่อในหนังสือร้องเรียนครั้งนี้เป็นเพียงการขอให้ตรวจสอบ ยังไม่ใช่ผลวินิจฉัยว่าองค์กรใดทำผิดกฎหมาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 17:58 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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