เปิดรายชื่อ 12 มูลนิธิ องค์กร “ตั้ม บ้าพลัง” ยื่นตรวจสอบเรี่ยไรเงิน ถูกกฎหมายหรือไม่
ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด เปิดรายชื่อ 11 มูลนิธิและ 1 สมาคมที่ขอให้มหาดไทยตรวจสอบการเปิดรับเงินบริจาค ขณะที่ออยศรียื่นอีก 3 รายชื่อ มีมูลนิธิคนตื่นธรรมอยู่ในคำร้องทั้งสองฝ่าย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม เดินทางไปกระทรวงมหาดไทยในเสื้อแจ็กเกตที่มีข้อความ “ตั้ม บ้าพลัง” เพื่อยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบการเปิดรับเงินบริจาคของ 11 มูลนิธิและ 1 สมาคม โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้รับหนังสือ
นายษิทราระบุว่า ได้นำข้อมูลการเปิดรับบริจาคและบัญชีที่แต่ละองค์กรใช้ไปยื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าการระดมเงินช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำท่วมและสถานการณ์ชายแดนเข้าข่ายต้องขออนุญาตเรี่ยไรหรือไม่ และหากเข้าข่าย ได้ขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ หลังยื่นหนังสือ เขาได้เปิดรายชื่อทั้ง 12 แห่งผ่านเฟซบุ๊กของตนเอง
รายชื่อ 12 องค์กรที่ทนายตั้มขอให้ตรวจสอบ
- มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้
- มูลนิธิคนตื่นธรรม
- มูลนิธิศุกล (ซอง ดูฮี)
- สมาคมสายธารสะพานบุญ
- มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
- มูลนิธิร่วมกตัญญู
- มูลนิธิเพจอีจัน
- มูลนิธิก้าวคนละก้าว
- มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
- มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
- มูลนิธิเพชรเกษม
- มูลนิธิไทยนาคา
นายษิทรากล่าวว่า รายชื่อชุดนี้ไม่มี มูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา เนื่องจากมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้ว และยืนยันว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรที่ตนเคยมีข้อขัดแย้งด้วย
วันเดียวกัน บุญยนุช แสงศรี หรือออยศรี เจ้าของเพจออยศรีและผองเผือก ยื่นหนังสือขอให้กรมการปกครองตรวจสอบ มูลนิธิคนตื่นธรรม มูลนิธิเป็นหนึ่ง และมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม ของนายษิทรา โดย มูลนิธิคนตื่นธรรม เป็นชื่อเดียวที่ปรากฏในคำร้องทั้งสองฝ่าย
ด้านรองอธิบดีกรมการปกครองอธิบายว่า การรับบริจาคระหว่างบุคคลที่รู้จักกันต่างจากการเปิดรับเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจเข้าข่ายการเรี่ยไร ส่วนเงินที่ได้รับต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้และจัดทำบัญชี การมีชื่อในหนังสือร้องเรียนครั้งนี้เป็นเพียงการขอให้ตรวจสอบ ยังไม่ใช่ผลวินิจฉัยว่าองค์กรใดทำผิดกฎหมาย
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