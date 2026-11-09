พาสัตว์เลี้ยงเข้าสนามบินสุวรรณภูมิได้ไหม เช็กกฎล่าสุด ใครต้องฝากไว้ที่บ้าน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเผยแพร่ประกาศของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ย้ำว่าสนามบินไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่ที่กำหนด โดยเปิดข้อยกเว้นไว้เพียง 3 กรณี คือ สัตว์ที่เดินทางทางอากาศและอยู่ในกรงหรือกระเป๋าที่ปลอดภัย สุนัขนำทางสำหรับผู้พิการ และสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด
ข้อความในประกาศระบุว่า “สนามบินไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่ที่กำหนด ยกเว้นสัตว์ที่เดินทางทางอากาศ โดยอยู่ในกรงหรือกระเป๋าที่ปลอดภัย สุนัขนำทาง และสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขและดูแลน้องอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของทุกคน”
ในทางปฏิบัติ หมายความว่าคนที่ตั้งใจพาหมาหรือแมวไปรับหรือไปส่งญาติที่อาคารผู้โดยสาร โดยที่สัตว์ตัวนั้นไม่ได้มีตั๋วเดินทางของตัวเอง ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นข้อใดเลย ไม่ว่าจะอุ้ม ใส่กรง ใส่กระเป๋า หรือวางไว้ในรถเข็นก็ตาม
ท่าทีนี้ต่างจากเมื่อปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่คลิป “หนูหรั่ง” แมวส้มตัวอ้วนนั่งอยู่บนราวบันไดเลื่อนในสุวรรณภูมิถูกแชร์จนเกิดการถกเถียงเรื่องความปลอดภัย ตอนนั้น ทอท. ระบุว่ายังไม่มีกฎห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าสนามบิน ขอเพียงให้เจ้าของดูแลใกล้ชิด ใส่สายจูง อุ้ม หรือให้อยู่ในรถเข็นโดยไม่ให้เท้าสัตว์แตะพื้น พร้อมบอกว่ากำลังพิจารณาออกระเบียบควบคุม
พาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน เริ่มจากถามสายการบินก่อน
คนที่สัตว์เลี้ยงต้องเดินทางไปด้วยจริง ๆ ควรเริ่มจากการยืนยันกับสายการบินว่าเที่ยวบินนั้นรับสัตว์เลี้ยงหรือไม่ และรับในรูปแบบใด เพราะแต่ละสายการบินมีเงื่อนไขต่างกัน ทั้งแบบอยู่ในห้องโดยสาร แบบโหลดใต้ท้องเครื่อง และแบบขนส่งผ่านบริการคาร์โก้
ตัวอย่างเช่น การบินไทยมีบริการรับสุนัขและแมวเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องในเที่ยวบินเดียวกับผู้โดยสารตามเงื่อนไขที่กำหนด สิ่งที่ควรถามให้ชัดก่อนจองคือ ขนาดกรงที่ยอมรับได้ น้ำหนักรวมกรง ค่าใช้จ่าย และจุดที่ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปส่งในวันเดินทาง
นำสัตว์เลี้ยงเข้าไทย ต้องผ่านด่านกักกันสัตว์ก่อนถึงศุลกากร
สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทอท. ระบุว่าสัตว์มีชีวิตถือเป็นของต้องกำกัด ผู้โดยสารที่นำสัตว์เลี้ยงติดตัวเข้าประเทศไทยจึงต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ และไม่ได้รับการยกเว้นอากร
เอกสารที่ต้องเตรียมคือหนังสือเดินทาง และใบรับรองสุขภาพสัตว์ ส่วนขั้นตอนเมื่อมาถึงสนามบิน ผู้โดยสารจะผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระและสัตว์เลี้ยง จากนั้นนำสัตว์พร้อมเอกสารไปที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้สัตวแพทย์ประจำด่านออกใบอนุญาตนำเข้า แล้วจึงนำใบอนุญาตและสัตว์เลี้ยงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ช่อง “Goods to Declare” พร้อมชำระอากรและภาษี
ด่านกักกันสัตว์ของสุวรรณภูมิตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร CE-1 เขตปลอดอากร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พาสัตว์เลี้ยงออกนอกประเทศ ยื่นเรื่องก่อนเดินทางไม่เกิน 3 วัน
ขาออกใช้เอกสารคนละชุด คือหนังสือเดินทางและใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยผู้โดยสารต้องยื่นคำขอใบอนุญาตส่งออก และนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพที่ด่านกักกันสัตว์ ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 3 วัน
เมื่อสัตวแพทย์ตรวจเอกสารและตรวจสุขภาพสัตว์เรียบร้อยแล้ว จะออกใบอนุญาตส่งออกพร้อมใบรับรองสุขภาพสัตว์ ซึ่งต้องนำไปแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศปลายทาง ทั้งนี้เงื่อนไขของแต่ละประเทศปลายทางไม่เหมือนกัน จึงควรตรวจสอบข้อกำหนดของปลายทางและติดต่อด่านกักกันสัตว์ล่วงหน้า
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