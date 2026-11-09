เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าตก กลางแม่น้ำบาริโต อินโดนีเซีย เสียชีวิต 1
เฮลิคอปเตอร์ EC225LP ซูเปอร์พูม่า ทะเบียน VH-HGM ซึ่ง BNPB เช่าจากเอกชนมาดับไฟป่า ตกลงแม่น้ำบาริโต เกาะบอร์เนียว ขณะตักน้ำด้วยถังแบมบี เมื่อ 8 พ.ย. 2569 เจ้าหน้าที่ชาวอินโดนีเซียเสียชีวิต 1 ราย
เกิดอุบัติเหตุสะเทือนขวัญในอินโดนีเซีย เมื่อเวลาประมาณ 11.56 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าแบบยูโรคอปเตอร์ EC225LP ซูเปอร์พูม่า ทะเบียน VH-HGM ตกลงในแม่น้ำบาริโต บริเวณหมู่บ้านตาบาตัน อำเภอกูริปัน จังหวัดบาริโตกัวลา เขตกาลีมันตันใต้ บนเกาะบอร์เนียว ขณะปฏิบัติภารกิจโปรยน้ำดับไฟป่า
จุดที่ทำให้คลิปเหตุการณ์กลายเป็นไวรัล คือลักษณะการตก โดยสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย (BNPB) ระบุว่า จากคลิปที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกไว้ เฮลิคอปเตอร์ดูเหมือนสูญเสียการควบคุมขณะบังคับเลี้ยวหลังตักน้ำขึ้นจากแม่น้ำด้วยถังแบมบี หรือ Bambi Bucket ซึ่งเป็นถังผ้าแขวนใต้ลำตัวสำหรับตักน้ำไปดับไฟ ก่อนที่ลำตัวจะค่อยๆ ถูกดึงต่ำลงและปักหัวลงน้ำในที่สุด
สำหรับผู้ประสบเหตุ บนเครื่องมีลูกเรือ 3 คน โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงจอดชาวอินโดนีเซียเสียชีวิต 1 ราย ส่วนอีก 2 คนซึ่งเป็นชาวต่างชาติรอดชีวิต ได้แก่ ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่พายเรือเล็กเข้าไปช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในช่วงแรกมีความสับสนอย่างมาก โดย BNPB แถลงครั้งแรกว่าลูกเรือทั้ง 3 คนปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้ว ก่อนที่ภายหลังในวันเดียวกันจะออกแถลงใหม่ว่า ลูกเรือชาวต่างชาติ 2 คนรอดชีวิต ขณะที่ลูกเรือชาวอินโดนีเซียอีก 1 คนยังสูญหาย กระทั่งต่อมามีการพบร่างผู้สูญหายในสภาพเสียชีวิต
ด้านตัวอากาศยาน เป็นเฮลิคอปเตอร์ของผู้ประกอบการเอกชน จดทะเบียนในออสเตรเลีย หมายเลขซีเรียล 2878 ซึ่ง BNPB ทำสัญญาเช่ามาสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทางอากาศ โดยที่ผ่านมาเคยถูกใช้ในภารกิจรับมือภัยพิบัติหลายครั้ง ขณะที่ตัวเฮลิคอปเตอร์ถูกเคลื่อนย้ายขึ้นมาไว้ริมตลิ่งแล้ว
เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าครั้งที่สองภายในไม่กี่วัน หลังเมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนักแบบ Mi-17V5 ของกองทัพบกอินโดนีเซีย ตกขณะตักน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่กาลีมันตันกลาง ซึ่งเป็นภารกิจดับไฟในอุทยานแห่งชาติตันจุงปูติง ถิ่นอาศัยของลิงอุรังอุตังบอร์เนียวที่ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต โดยบนเครื่องมีผู้โดยสาร 8 คน และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย
สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซีย ขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญไฟป่าที่ลุกลามเป็นวงกว้างมานานหลายเดือน ทั้งบนเกาะสุมาตรา บอร์เนียว และปาปัว ก่อให้เกิดหมอกควันพิษที่ลอยข้ามไปถึงมาเลเซีย ติมอร์-เลสเต และสิงคโปร์
ทั้งนี้ BNPB ระบุว่าอยู่ระหว่างจัดทำรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์และสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ เพื่อเสนอต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
อ้างอิงจาก: The Jakarta Post และ สำนักข่าวเอเอฟพี
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