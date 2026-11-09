แฉ “บุ๋ม ปนัดดา” โวยศาลเตี้ย โอดโดน “กรรชัย-พุทธ” ขยี้ เจอสวนกลับเจ็บจี๊ด
บุ๋มอ้างถูกหนุ่มและพุทธขยี้จนไม่เหลือใคร ยอมรับบริหารมูลนิธิไม่ดี แต่ยืนยันไม่ได้โกง
หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ตอบกลับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังแอดมินเพจ CSI LA เปิดเผยกลางรายการโหนกระแสว่า บุ๋มเคยตัดพ้อเรื่องการนำเสนอข่าวของหนุ่มและพุทธ อภิวรรณ โดยกล่าวหาว่าทั้งคู่ขยี้จนตนเองไม่เหลืออะไร พร้อมเปรียบหนุ่มว่าทำตัวคล้ายศาลเตี้ยชี้นำสังคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ในรายการโหนกระแส ตอนมรสุมบุ๋ม ปนัดดา หักหลัง แอดมินเพจ CSI LA ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่บุ๋มเคยโทรศัพท์มาระบายความรู้สึก หลังถูกสื่อมวลชนตรวจสอบกรณีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี โดยเล่าว่า
“เขาบอกว่า เขาเสียใจ ไม่เหลือใครแล้ว ทำไมพี่หนุ่มทำอย่างนั้นกับเขา ขยี้เขาไม่เหลืออะไรเลย คล้าย ๆ ทำตัวเป็นศาลเตี้ยชี้นำสังคม ทั้งพุทธ ทั้งหนุ่ม”
แอดมิน CSI LA เล่าต่อว่า บุ๋มยอมรับว่าตนเองบริหารมูลนิธิไม่ดี ใช้วิธีบริหารแบบบ้าน ๆ จนเกิดปัญหา แต่ยืนยันกับตนเองว่าไม่ได้โกงเงินบริจาค
เมื่อได้ฟังคำพูดที่ CSI LA ถ่ายทอด หนุ่ม กรรชัย ตอบกลับบุ๋มสั้น ๆ ว่า “คุณดูเป็นคนดีมาก”
ก่อนหน้านี้ กรรชัยเคยเปิดเผยว่า รู้จักบุ๋มมานานกว่า 25 ปี และเคยบริจาคเงินให้มูลนิธิองค์กรทำดี 1 ล้านบาท รวมถึงช่วยประสานงานตามหาลูกให้บุ๋มในช่วงที่มีปัญหากับสามี
อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีขยายไปสู่การตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาค กรรชัยยืนยันว่าต้องทำหน้าที่สื่อมวลชน นำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริง แม้จะรู้จักกับบุ๋มเป็นการส่วนตัวก็ตาม
ทั้งนี้ คำกล่าวหาว่ากรรชัยและพุทธทำตัวเป็นศาลเตี้ย เป็นคำพูดที่แอดมิน CSI LA อ้างว่าได้รับฟังจากบุ๋ม ไม่ใช่คำให้สัมภาษณ์โดยตรงของเธอในรายการ
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