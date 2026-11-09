5 อาการอวัยวะเพศผิดปกติ สัญญาณเตือนเบาหวาน โรคไต หรือมะเร็ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 23:34 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 23:35 น.
5 อาการอวัยวะเพศผิดปกติ สัญญาณเตือนเบาหวาน โรคไต หรือมะเร็ง

จากการรายงานพบว่า ความผิดปกติของอวัยวะเพศชายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเท่านั้น แต่ยังมี 5 สัญญาณเตือนสำคัญที่ผู้ชายไม่ควรละเลย เพราะอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น โรคเบาหวาน โรคไต หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง

1. ปัสสาวะผิดปกติ

การเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายปัสสาวะ ทั้งความถี่ ความแรงของสายน้ำปัสสาวะ และสีของปัสสาวะ สามารถบอกโรคได้หลายอย่าง

  • ปัสสาวะบ่อยขึ้น อาจเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (UTI) ซึ่งมักมีอาการแสบขัดร่วมด้วย หรืออาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน เนื่องจากร่างกายพยายามขับน้ำตาลส่วนเกินออกทางปัสสาวะ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโต (BPH) ซึ่งไปบีบทับท่อปัสสาวะ
  • น้ำปัสสาวะไม่แรง หรือกะปริดกะปรอย เป็นสัญญาณของต่อมลูกหมากโต หรืออาจรุนแรงถึงขั้นมะเร็งต่อมลูกหมาก รวมถึงการติดเชื้อหรือบาดเจ็บในท่อปัสสาวะ
  • ปัสสาวะเล็ด เช่น เล็ดเวลาไอ จาม หรือออกกำลังกาย อาจบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก
  • ปัสสาวะน้อยลงและมีสีเข้มจัด อาจเกิดจากภาวะขาดน้ำ หรือเป็นสัญญาณเตือนของโรคไต นิ่วในไต ตลอดจนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือมะเร็งไต

2. ผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศเปลี่ยนไป

ไม่ควรปล่อยผ่าน หากพบว่าผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศเปลี่ยนไป แม้เพียงเล็กน้อย

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  • ผื่นแดงหรือระคายเคือง อาจเกิดจากการติดเชื้อรา เช่น สังคัง หรือแพ้สารเคมีจากสบู่และโลชั่น
  • ตุ่มหรือติ่งเนื้อ อาจเป็นหูดอวัยวะเพศจากเชื้อ HPV หรืออาจเป็นสัญญาณของมะเร็งอวัยวะเพศชาย (Penile Cancer) โดยเฉพาะหากตุ่มเหล่านั้นโตขึ้นหรือเปลี่ยนรูปร่าง
  • ตุ่มน้ำหรือแผลพุพอง มักเป็นอาการของเริมอวัยวะเพศ แต่หากเป็นแผลริมอ่อนหรือแผลที่ไม่รู้สึกเจ็บ อาจเป็นสัญญาณของโรคซิฟิลิส
  • รอยโรคสีขาว หรือผิวแห้งแตกเป็นสะเก็ด อาจเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง เช่น โรคไลเคนสเกลอโรซัส (Lichen Sclerosus) สะเก็ดเงิน หรือโรคผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema)

3. มีกลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นที่ผิดปกติอาจเกิดจากสุขอนามัยที่ไม่ดีพอ หรืออาจเกิดจากภาวะหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศอักเสบ (Balanitis) ซึ่งทำให้เกิดการบวมและอับชื้นใต้หนังหุ้มปลาย

คำแนะนำคือ ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าหรือสบู่อ่อน ๆ เป็นประจำ และสวมกางเกงในที่ระบายอากาศได้ดี เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียและความอับชื้น

4. การหลั่งน้ำอสุจิที่เปลี่ยนไป

  • ปริมาณน้ำอสุจิลดลง อาจเกิดจากระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) ต่ำ ภาวะขาดน้ำ การอุดตันของท่อนำอสุจิ หรือแม้กระทั่งเป็นผลกระทบจากโรคเบาหวาน
  • แรงพุ่งของการหลั่งลดลง บ่งชี้ถึงความอ่อนแอของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน หรือการขาดการออกกำลังกาย

5. อวัยวะเพศโค้งงอผิดปกติ

หากอวัยวะเพศขณะแข็งตัวโค้งงออย่างเห็นได้ชัดและมีอาการเจ็บร่วมด้วย อาจเป็นสัญญาณของโรคเพย์โรนีย์ (Peyronie’s disease) ซึ่งเกิดจากมีพังผืดหรือแผลเป็นใต้ผิวหนังอวัยวะเพศ ภาวะนี้สามารถรักษาได้ด้วยยา หรือการผ่าตัดในรายที่มีอาการรุนแรง

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หากสังเกตพบความผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น โดยเฉพาะอาการปัสสาวะติดขัดเรื้อรัง มีตุ่มหรือแผลที่ไม่หาย หรือรูปทรงและผิวหนังเปลี่ยนแปลงไป ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพราะการตรวจพบตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 23:34 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 23:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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