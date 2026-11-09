ดร.ธนกฤต ชี้ชะตา บุ๋ม ปนัดดา คาดโทษจำคุกกี่ปี เผยได้อิสรภาพตอนอายุเท่าไหร่
ดร.ธนกฤต กางเกณฑ์โทษจำคุก หากผิดจริงชี้ข้อกฎหมายรวมโทษสูงสุด 20 ปี คาดรับโทษจริง 8 ปี คาด ‘บุ๋ม ปนัดดา’ พ้นโทษในวัย 58 ปี
โหนกระแสวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2569) ตามติดประเด็นการสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังถูกนำตัวฝากขังระหว่างรอพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งอัยการภายในกรอบเวลา 84 วัน เพื่อสรุปสำนวนส่งอัยการฟ้อง หากยื่นประกันตัวไม่ผ่านจะต้องอยู่ในเรือนจำระหว่างรอการพิจารณา โดย บุ๋ม ปนัดดา และผู้ต้องขังใหม่ต้องผ่านการตรวจร่างกายอย่างละเอียดและกักโรคเป็นเวลา 5 วันตามมาตรการ
ช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย สอบถาม ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เกี่ยวกับโทษจำคุกของบุ๋ม แม้จะมีหลายกรรมหลายกระทง แต่ตามกฎหมายอาญาเมื่อรวมโทษแล้ว โทษจำคุกสูงสุดจะไม่เกิน 20 ปี ดร. ธนกฤต ประเมินว่า ตามเกณฑ์ต้องจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของโทษ (ประมาณ 7 ปี) จึงจะเข้าเกณฑ์ได้รับการลดหย่อน/พักโทษ คาดว่าจะต้องติดคุกจริงโดยประมาณ 8 ปี
ปัจจุบันคุณบุ๋มอายุ 50 ปี หากได้รับการปล่อยตัวจะมีอายุประมาณ 58 ปี
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