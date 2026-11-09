อย่าคิดว่าไกลตัว วิกฤตแม่น้ำสาย สารหนูพุ่ง 25 เท่า ต้มก็ไม่หาย เสี่ยงมะเร็ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 15:31 น.
อย่าคิดว่าไกลตัว วิกฤตแม่น้ำสาย สารหนูพุ่ง 25 เท่า ต้มก็ไม่หาย เสี่ยงมะเร็ง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เตือนสถานการณ์แม่น้ำสาย โดยระบุว่า พบสารหนูเกินค่ามาตรฐาน 25 เท่า และค่าความขุ่นของน้ำสูงถึง 14,000 NTU พร้อมแสดงความกังวลต่อประชาชนที่อาจนำน้ำจากแม่น้ำไปใช้ดื่มกินหรืออาบน้ำ

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับรายงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบแม่น้ำสายบริเวณบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน หลังพบว่าน้ำในแม่น้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงและมีตะกอนจำนวนมาก

ซ้อเปาเตือนสารหนูในแม่น้ำสาย
ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

เจ้าหน้าที่ใช้ชุดทดสอบสารหนูเบื้องต้น พบความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่ค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือสูงกว่าเกณฑ์ถึง 25 เท่า พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผล

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ก่อนหน้านั้นวันที่ 5 พฤศจิกายน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย ตรวจพบว่าความขุ่นของน้ำดิบพุ่งสูงถึง 14,000 NTU ซึ่งเป็นหน่วยวัดความขุ่นของน้ำ สูงกว่าระดับที่ระบบบำบัดสามารถรองรับได้ ทำให้ต้องลดหรือหยุดผลิตน้ำประปาชั่วคราว กระทบพื้นที่ตำบลเวียงพางคำและตำบลแม่สาย รวม 14 หมู่บ้าน

ภายหลังหน่วยงานสามารถฟื้นการผลิตและจ่ายน้ำประปาได้อีกครั้ง แต่ยังต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแม่น้ำสายเคยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานหลายครั้งในช่วงก่อนหน้านี้

ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ โพสต์เตือนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนว่า สารหนูที่ปนเปื้อนในแม่น้ำสายและอาจไหลต่อไปยังแม่น้ำโขง เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ได้

หมอแล็บแพนด้า เตือนเรื่องสารหนูในแม่น้ำสาย เชียงราย
หมอแล็บแพนด้า

หมอแล็บแพนด้าเตือนถึงความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนัง ปอด ตับ และไต รวมถึงอันตรายต่อระบบประสาทและหลอดเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเนื้อเยื่อขาดเลือดในผู้ที่ได้รับสารในระดับเป็นอันตราย พร้อมทิ้งท้ายข้อความว่า

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“อ่านแล้วเหมือนไกลตัว แต่ตอนนี้อาจอยู่ในจานข้าวและน้ำดื่มของคุณแล้ว”

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า การได้รับสารหนูอนินทรีย์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผ่านน้ำดื่มและอาหาร เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดความผิดปกติของผิวหนัง ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงระบบประสาท

อีกเรื่องที่ประชาชนต้องระวังคือ การต้มน้ำให้เดือดไม่สามารถกำจัดสารหนูได้ แม้ความร้อนจะช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิด แต่สารหนูยังคงอยู่ในน้ำ การเติมคลอรีนก็ไม่สามารถกำจัดสารหนูได้เช่นกัน

กรมอนามัยจึงแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการนำน้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงมาใช้ดื่ม หุงข้าว ประกอบอาหาร ล้างผักผลไม้ หรืออาบน้ำ รวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำจากพื้นที่เสี่ยงมาบริโภค จนกว่าจะมีผลตรวจยืนยันความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม การตรวจพบสารหนูในแม่น้ำไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกบ้านปนเปื้อน โดยกรมอนามัยเคยรายงานผลตรวจระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาล 38 ระบบ ในพื้นที่ 3 อำเภอของเชียงราย พบว่ามีปริมาณสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด แต่ยังต้องติดตามระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำอื่นเพิ่มเติม

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สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ควรเลือกใช้น้ำดื่มจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ชาปลายมือปลายเท้า หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังสงสัยว่าสัมผัสหรือได้รับสารหนู ควรพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำที่อาจปนเปื้อน

ส่วนสาเหตุการปนเปื้อนในแม่น้ำสายยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ โดยหน่วยงานสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตว่า ฝนที่ตกบริเวณต้นน้ำอาจชะล้างตะกอนและโลหะหนักลงสู่แม่น้ำ ขณะที่กิจกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเป็นอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 15:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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