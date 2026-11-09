อย่าคิดว่าไกลตัว วิกฤตแม่น้ำสาย สารหนูพุ่ง 25 เท่า ต้มก็ไม่หาย เสี่ยงมะเร็ง
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เตือนสถานการณ์แม่น้ำสาย โดยระบุว่า พบสารหนูเกินค่ามาตรฐาน 25 เท่า และค่าความขุ่นของน้ำสูงถึง 14,000 NTU พร้อมแสดงความกังวลต่อประชาชนที่อาจนำน้ำจากแม่น้ำไปใช้ดื่มกินหรืออาบน้ำ
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับรายงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบแม่น้ำสายบริเวณบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน หลังพบว่าน้ำในแม่น้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงและมีตะกอนจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ใช้ชุดทดสอบสารหนูเบื้องต้น พบความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่ค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือสูงกว่าเกณฑ์ถึง 25 เท่า พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผล
ก่อนหน้านั้นวันที่ 5 พฤศจิกายน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย ตรวจพบว่าความขุ่นของน้ำดิบพุ่งสูงถึง 14,000 NTU ซึ่งเป็นหน่วยวัดความขุ่นของน้ำ สูงกว่าระดับที่ระบบบำบัดสามารถรองรับได้ ทำให้ต้องลดหรือหยุดผลิตน้ำประปาชั่วคราว กระทบพื้นที่ตำบลเวียงพางคำและตำบลแม่สาย รวม 14 หมู่บ้าน
ภายหลังหน่วยงานสามารถฟื้นการผลิตและจ่ายน้ำประปาได้อีกครั้ง แต่ยังต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแม่น้ำสายเคยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานหลายครั้งในช่วงก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ โพสต์เตือนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนว่า สารหนูที่ปนเปื้อนในแม่น้ำสายและอาจไหลต่อไปยังแม่น้ำโขง เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ได้
หมอแล็บแพนด้าเตือนถึงความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนัง ปอด ตับ และไต รวมถึงอันตรายต่อระบบประสาทและหลอดเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเนื้อเยื่อขาดเลือดในผู้ที่ได้รับสารในระดับเป็นอันตราย พร้อมทิ้งท้ายข้อความว่า
“อ่านแล้วเหมือนไกลตัว แต่ตอนนี้อาจอยู่ในจานข้าวและน้ำดื่มของคุณแล้ว”
องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า การได้รับสารหนูอนินทรีย์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผ่านน้ำดื่มและอาหาร เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดความผิดปกติของผิวหนัง ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงระบบประสาท
อีกเรื่องที่ประชาชนต้องระวังคือ การต้มน้ำให้เดือดไม่สามารถกำจัดสารหนูได้ แม้ความร้อนจะช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิด แต่สารหนูยังคงอยู่ในน้ำ การเติมคลอรีนก็ไม่สามารถกำจัดสารหนูได้เช่นกัน
กรมอนามัยจึงแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการนำน้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงมาใช้ดื่ม หุงข้าว ประกอบอาหาร ล้างผักผลไม้ หรืออาบน้ำ รวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำจากพื้นที่เสี่ยงมาบริโภค จนกว่าจะมีผลตรวจยืนยันความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม การตรวจพบสารหนูในแม่น้ำไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกบ้านปนเปื้อน โดยกรมอนามัยเคยรายงานผลตรวจระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาล 38 ระบบ ในพื้นที่ 3 อำเภอของเชียงราย พบว่ามีปริมาณสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด แต่ยังต้องติดตามระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำอื่นเพิ่มเติม
สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ควรเลือกใช้น้ำดื่มจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ชาปลายมือปลายเท้า หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังสงสัยว่าสัมผัสหรือได้รับสารหนู ควรพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำที่อาจปนเปื้อน
ส่วนสาเหตุการปนเปื้อนในแม่น้ำสายยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ โดยหน่วยงานสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตว่า ฝนที่ตกบริเวณต้นน้ำอาจชะล้างตะกอนและโลหะหนักลงสู่แม่น้ำ ขณะที่กิจกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเป็นอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
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