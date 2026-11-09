ทนายตุ๋ยเคลียร์ปม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จ้างว่าความ เปิดเบื้องหลังรับงานครั้งแรก
หนุ่ม กรรชัย เผยเป็นคนประสานทนายให้บุ๋ม ดูแลเฉพาะคดีหย่าและสิทธิลูก ไม่เกี่ยวคดีเงินบริจาค
เปิดเบื้องหลัง ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ เข้าไปช่วยเหลือ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในช่วงมีปัญหากับสามี หลังปรากฏตัวร่วมแถลงข่าวจนหลายคนเข้าใจว่าเป็นทนายความส่วนตัว ล่าสุดมีการเปิดเผยว่า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นคนประสานให้ทั้งสองฝ่ายรู้จักกัน โดยงานที่ทนายตุ๋ยเตรียมดูแลมีเพียงเรื่องฟ้องหย่าและสิทธิในการเลี้ยงดูลูก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี
ก่อนหน้านี้ หนุ่ม กรรชัย เคยเปิดเผยว่า บุ๋มติดต่อมาขอความช่วยเหลือระหว่างเดินทางอยู่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีปัญหากับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี และเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสองคน หลังได้รับข้อมูลว่าฝ่ายชายพาลูกออกจากบ้านไป
กรรชัยจึงช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเด็ก กระทั่งทราบว่าทั้งสองคนปลอดภัย แต่ไม่สามารถนำตัวกลับมาได้ทันที เนื่องจากก๊อตเป็นพ่อที่จดทะเบียนสมรสกับบุ๋มอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ต่อมาบุ๋มติดต่อกรรชัยอีกครั้ง เพื่อขอช่องทางติดต่อทนายตุ๋ย โดยในรายการโหนกระแสวันที่ 9 พฤศจิกายน มีการนำข้อความสนทนาระหว่างทั้งสองคนมาเปิดเผย ซึ่งบุ๋มส่งข้อความว่า
“พี่หนุ่มขอ contract ทนายตุ๋ย หน่อยค่ะ”
กรรชัยจึงส่งช่องทางติดต่อให้ตามคำขอ ก่อนที่บุ๋มจะมีโอกาสพูดคุยกับทนายตุ๋ยเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวและแนวทางดำเนินคดีกับสามี
สำหรับขอบเขตการรับงาน กรรชัยเคยเล่าในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า ได้สอบถามทนายตุ๋ยโดยตรง หลังเห็นอีกฝ่ายไปร่วมงานแถลงข่าวของบุ๋ม
ทนายตุ๋ยชี้แจงว่า เตรียมดูแลเฉพาะเรื่องการฟ้องหย่าและสิทธิในการเลี้ยงดูลูก ส่วนข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและเรื่องมูลนิธิไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมระบุว่า ณ เวลานั้นยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นทนายความอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทนายตุ๋ยก็ได้ร่วมแถลงข่าวกับบุ๋มเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 โดยช่วยอธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ก๊อตถูกกล่าวหาว่าบุกรุก รวมถึงประเด็นการฟ้องหย่า
ระหว่างแถลงข่าว ผู้สื่อข่าวถามถึงความเป็นไปได้ในการฟ้องบุคคลที่สามจากข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรส ซึ่งทนายตุ๋ยอธิบายว่าสามารถดำเนินคดีได้หากมีพยานหลักฐานเพียงพอ แต่บุ๋มระบุว่าต้องการเพียงหย่ากับสามีและใช้ชีวิตอยู่กับลูก
ต่อมาคดีของบุ๋มขยายไปสู่การตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยมีทนายเพชร เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ เข้ามารับหน้าที่ดูแลคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคและการดำเนินคดีอาญา
กระทั่งวันที่ 8 พฤศจิกายน หลังบุ๋มและก๊อตถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำ ทนายตุ๋ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“ผมคงไม่ต้องฟ้องหย่าให้คุณบุ๋มแล้วนะครับ #บุ๋มปนัดดา”
ข้อความนี้ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยส่วนหนึ่งพูดถึงบทบาทของทนายตุ๋ยในวันแถลงข่าว ขณะที่บางส่วนให้กำลังใจทนายความที่ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นซึ่งภายหลังกลายเป็นคดีใหญ่
ส่วนข้อสงสัยว่า บุ๋มได้ตกลงว่าจ้างหรือจ่ายค่าทนายให้ทนายตุ๋ยแล้วหรือไม่ ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะก่อนหน้านี้ยืนยันเพียงว่าทั้งสองฝ่ายมีการติดต่อพูดคุย และทนายตุ๋ยเตรียมดูแลคดีครอบครัว แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันรายละเอียดข้อตกลงว่าจ้างหรือจำนวนค่าตอบแทน
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